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PAKS, MAGYARORSZÁG – 2025. augusztus 2.: Áttekintő felvétel a Paks közelében, a Duna partján álló Paks-i atomerőműről. Az archív fényképet azért teszik közzé, mert a Duna rekordalacsony vízállása miatt az erőműnek a hűtővíz hi�
Otthon

Fontos hírek érkeztek Paksról: erre várt mindenki, gyorsan tető alá hozták

Pénzcentrum
2026. augusztus 29. 18:57

Két héttel a határidő előtt, szombaton elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében - közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook-oldalán.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig, augusztus 12 óta.

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"A tett az első, a (sok) szó a második" - fogalmazott Magyar Péter.

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Címlapkép: Getty Images
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