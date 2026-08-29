Fontos hírek érkeztek Paksról: erre várt mindenki, gyorsan tető alá hozták

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Két héttel a határidő előtt, szombaton elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében - közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook-oldalán.

Címlapkép: Getty Images

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