Tizenhárom éves mélypontra süllyedt az európai földgáztárolók töltöttsége a geopolitikai feszültségek kiváltotta magas árak és a lassú betárolás miatt.
Fontos hírek érkeztek Paksról: erre várt mindenki, gyorsan tető alá hozták
Két héttel a határidő előtt, szombaton elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében - közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook-oldalán.
A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig, augusztus 12 óta.
"A tett az első, a (sok) szó a második" - fogalmazott Magyar Péter.
Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmébe
Búcsúzhatnak a magyarok egyik legnagyobb rémálmuktól: a digitális állampolgárság program újabb mérföldkőhöz ért
Az Európai Unió törekvése szerint minden állampolgárnak lehetőséget kell biztosítani az elektronikus ügyintézésre, melyben újabb mérföldkő lehet az integrált eAláírás.
A használt lakások átlagos négyzetméterára január és július között 596 ezer forint volt, ami közel 30 százalékos drágulást jelent egy év alatt.
Budapest 19 problémás pontján állandó rendőri jelenlétet terveznek, további 90 helyszínen pedig rendszeres ellenőrzések jöhetnek.
Egy időben elvégzett ellenőrzés akár életet is menthet és nem mellesleg a fűtésszámlát is csökkentheti.
A nyári hónapokban a szokásosnál kevesebb, ugyanakkor jóval céltudatosabb érdeklődő volt jelen a piacon.
Kegyetlen igazság derült ki a magyar lakáspiacról: egy élet munkája is kevés lehet a saját otthonhoz
A saját lakás sok magyar számára jóval elérhetetlenebbnek tűnik, mint amit az átlagbérek és a lakásárak egyszerű összevetése alapján gondolnánk.
Bár az uniós menetrend elkészült, egy esetleges új jogszabály még véget vethet az évi kétszeri váltásnak.
Az idei év első felében több mint 40 százalékkal csökkent a panellakások iránti érdeklődés. A visszaesésben szerepet játszhat, hogy az árak sok helyen már megközelítették...
Rég nem látott fordulat előtt áll a magyar lakáspiac: több mint tíz éve nem történt ilyen, komoly változás jön
Júliusban országosan már csak 0,1 százalékkal emelkedtek az árak, éves szinten pedig 11,9 százalékra lassult az áremelkedés üteme.
Súlyos százezreket bukhatnak a balatoni eladók: beindult a hatalmas alkudozás, alig pörög az ingatlanpiac
Az idei év első hét hónapjában 652 ezer forintos átlagos négyzetméteráron cseréltek tulajdonost a nyaraló besorolású ingatlanok, ami mintegy 1,7 százalékos éves drágulást jelent.
A Balatonon öt év alatt több mint felére esett a kereslet, miközben a Tisza-tó egyre több vevőt vonz.
A Bukarestben vagy a lengyel nagyvárosokban tapasztalható, a budapestinél alacsonyabb újlakás-négyzetméterárak felkelthetik a magyar vevők érdeklődését is.
Megfordult a lakáspiac Magyarországon: elindult az árcsökkenés, ebben a régióban már 10 százalékot buktak az ingatlantulajok
Az Otthon Start 2025. júliusi bejelentését követő egy évben országosan 12, Budapesten pedig 8 százalékkal nőttek az ingatlanárak.
Itt van Brüsszel új lakhatási mesterterve: Magyarországon is óriási a baj, rengeteg pénzt kell mozgósítani
Soha nem látott összegekre lenne szükség ahhoz, hogy Európa úrrá legyen a lakhatási válságon. Évente mintegy 153 milliárd eurónyi beruházás kellene. De honnan lesz minderre...
Ingyen átveszik a csomagot, intézik az ügyeket: így működik az Időkölcsönző, egyelőre egy magyar városban érhető el
Egy férfi ingyen adja kölcsön a saját idejét azoknak, akiknek egy apró hétköznapi feladat is komoly gondot okoz.
Itt a bejelentés, felülvizsgálják a MOHU kukakoncesszióját: alapjaiban változhat meg a szemétszállítás Magyarországon?
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