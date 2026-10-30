Durván bírta a forint az október végét: így alakult az árfolyam

Vegyesen alakult pénteken, a hónap utolsó kereskedési napján a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben és vegyes eredménnyel fejezte be október hónapot is.

Az eurót este hat órakor 365,68 forinton jegyezték, csekély csökkenéssel a reggel hét órai 365,79 forinthoz képest, a dollár jegyzése viszont 327,78 forintra ment fel 327,05 forintról, a svájci franké pedig 397,93-ra 397,63 forintról.

Péntek esti jegyzésén a forint 0,3 százalékkal állt erősebben az októberi kezdésnél az euróval szemben, a dollár ellenében azonban 1,1 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 2,7 százalékkal gyengült.