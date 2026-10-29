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Gazdaság

Durva drágulás indult be a magyar iparban: ezen a területen több mint 56 százalékkal nőttek az árak

Pénzcentrum
2026. október 29. 08:31 3 perc

Jelentősen emelkedtek az ipari termelői árak Magyarországon szeptemberben. Az árak átlagosan 6,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, egyetlen hónap alatt pedig 1,6 százalékos volt a drágulás. A legnagyobb változás az energiaexportban történt, ahol az árak több mint 56 százalékkal emelkedtek.

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2026 szeptemberében az ipari termelői árak átlagosan 6,9 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A belföldi értékesítési árak 7,2 százalékkal, az exportértékesítési árak pedig 6,7 százalékkal nőttek éves összevetésben.

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Havi alapon szintén drágulást mértek. Augusztushoz képest a belföldi értékesítési árak 1,5 százalékkal, az exportárak 1,6 százalékkal emelkedtek, így az ipari termelői árak összességében 1,6 százalékkal nőttek.

A belföldi értékesítésben az ipari termelői árak emelkedéséhez elsősorban az energiaipar drágulása járult hozzá. A feldolgozóiparban, amely a belföldi értékesítés 67,6 százalékát adja, 5,7 százalékos éves áremelkedést mértek. Az energiaiparban ennél nagyobb, 9,7 százalékos volt a drágulás.

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A termékek rendeltetése szerint is jelentős különbségek láthatók. Az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 11 százalékkal emelkedtek az árak, míg a beruházási javakat gyártó ágazatokban 0,5 százalékos növekedést mértek. A fogyasztási cikkeket gyártó ágazatok ugyanakkor kivételt jelentettek, ezekben az árak 0,9 százalékkal csökkentek 2025 szeptemberéhez képest.

Több mint 56 százalékkal drágult az energiaexport

Az exportértékesítésben is jelentős különbség mutatkozott az egyes iparágak között. A feldolgozóiparban, amely az ipari exportértékesítés 90,1 százalékát képviseli, 2,2 százalékkal emelkedtek az árak. Az energiaiparban viszont, a nemzetközi piaci folyamatok hatására, 56,8 százalékos éves drágulást mértek.

Ez utóbbi különösen nagy súlyú változás, még akkor is, ha az energiaipar az ipari exportértékesítésnek csak 9,7 százalékát adja. Az adatok alapján az energiaárak nemzetközi alakulása jelentősen befolyásolta a teljes ipari termelőiár-indexet.

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Ennyivel emelkedtek az árak az év első kilenc hónapjában

A szeptemberi kiugró adatok mellett az év egészének eddigi alakulása visszafogottabb képet mutat. 2026 januárja és szeptembere között az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal voltak magasabbak, mint 2025 azonos időszakában.

Ezen belül a belföldi értékesítés árai 1,8 százalékkal, az exportértékesítés árai pedig 0,3 százalékkal emelkedtek. A szeptemberi, éves összevetésben mért 6,9 százalékos drágulás tehát jóval meghaladta az év első kilenc hónapjára jellemző átlagos áremelkedést.

Az ipari termelői árak alakulása azért fontos, mert a vállalatok költségeinek és értékesítési feltételeinek változását jelzi. Az áremelkedés egy része idővel a további termelési folyamatokban, illetve a fogyasztói árakban is megjelenhet, ez azonban nem automatikus: a tényleges hatás függ többek között a vállalatok költségszerkezetétől, a kereslettől és attól is, hogy a cégek mekkora részt tudnak áthárítani a vásárlókra.
Címlapkép: Getty Images
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