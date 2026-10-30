Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A reformáció története az egyháztörténet egyik meghatározó fejezete, egyúttal Európa vallási, kulturális és társadalmi átalakulásának fontos állomása. A történelemkönyvek sok oldalon keresztül tárgyalják a különböző reformációs mozgalmakat, az ellenreformációt és a később kialakult vallásbékét. Ez nem is csoda: a 16. században kibontakozó mozgalom új alapokra helyezte a hitről, az egyház szerepéről és a vallási tekintélyről való gondolkodást, hatásai pedig Magyarországon is mély nyomot hagytak. A mai kvíz során a reformáció emléknapja alkalmából a reformáció európai és magyarországi történetében merülünk el. Vajon mennyire emlékszel még a vallástörténetre a töriórákról? Teszteld le most!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mit tudsz a reformáció történetéről? Lássuk, mennyit felejtettél történelemből! 1/10 kérdés Ki az a német szerzetes, aki a hagyomány szerint 1517-ben közzétette 95 tételét Wittenbergben, elindítva ezzel a reformációt? Kálvin János Husz János Johannes Kepler Luther Márton Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik svájci városban működött Kálvin János, ahol református köztársaságot hozott létre? Genf Strasbourg Bázel Zürich Következő kérdés 3/10 kérdés Hogyan nevezik a Luther Márton tanait követő protestáns egyházat? evangélikus egyház anglikán egyház református egyház unitárius egyház Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik angol uralkodó szakított a pápával 1534-ben, megalapítva az anglikán egyházat? VIII. Henrik VI. Eduárd I. Ferenc V. Károly Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik dokumentum zárta le a német államok közötti vallásháborút 1555-ben az „Akié a föld, azé a vallás” elv kimondásával? a wormsi ediktum a nantes-i ediktum az ágostai hitvallás az augsburgi vallásbéke Következő kérdés 6/10 kérdés Hogyan nevezték a kálvinista vallás követőit Franciaországban? kvékerek puritánok hugenották husziták Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik magyar reformátor nevéhez fűződik az első teljes magyar nyelvű Biblia kinyomtatása Vizsolyban? Heltai Gáspár Méliusz Juhász Péter Károlyi Gáspár Dévai Bíró Mátyás Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik erdélyi városban tartott országgyűlésen hirdették ki 1568-ban a világon először a vallásszabadságot? Kolozsvár Gyulafehérvár Torda Nagyenyed Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik drámai esemény zajlott le 1572. augusztus 23–24. éjszakáján Párizsban a francia vallásháborúk során, mely során sok ezer ember vesztette életét a hugenottákat ért támadások során? kristályéjszaka Szent Bertalan éjszakája hosszú kések éjszakája véres éj Következő kérdés 10/10 kérdés Hollandiában a római katolikus spanyol uralkodók fegyverrel akarták a reformációt elnyomni, de a reformáció hívei hitük és szabadságuk védelmére fegyvert fogtak, és egyúttal megszabadultak a spanyol uralomtól is. Ki volt a vezetőjük? Michiel de Ruyter tengernagy Johan de Witt főminiszter III. Dirk holland gróf Orániai Vilmos herceg Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK