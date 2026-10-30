2026. október 30. péntek Alfonz
9 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gótikus ólomüveg ablak a Szent Mária-templomban, Greifswaldban (Németország). Középen egy szív látható, kivéve a kis fehér Luther-rózsákat.
Kvíz

Kvíz: Mit tudsz a reformáció történetéről? Lássuk, mennyit felejtettél történelemből!

Pénzcentrum
2026. október 30. 18:03 2 perc

A reformáció története az egyháztörténet egyik meghatározó fejezete, egyúttal Európa vallási, kulturális és társadalmi átalakulásának fontos állomása. A történelemkönyvek sok oldalon keresztül tárgyalják a különböző reformációs mozgalmakat, az ellenreformációt és a később kialakult vallásbékét. Ez nem is csoda: a 16. században kibontakozó mozgalom új alapokra helyezte a hitről, az egyház szerepéről és a vallási tekintélyről való gondolkodást, hatásai pedig Magyarországon is mély nyomot hagytak. A mai kvíz során a reformáció emléknapja alkalmából a reformáció európai és magyarországi történetében merülünk el. Vajon mennyire emlékszel még a vallástörténetre a töriórákról? Teszteld le most!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Mit tudsz a reformáció történetéről? Lássuk, mennyit felejtettél történelemből!

1/10 kérdés
Ki az a német szerzetes, aki a hagyomány szerint 1517-ben közzétette 95 tételét Wittenbergben, elindítva ezzel a reformációt?
Kálvin János
Husz János
Johannes Kepler
Luther Márton
2/10 kérdés
Melyik svájci városban működött Kálvin János, ahol református köztársaságot hozott létre?
Genf
Strasbourg
Bázel
Zürich
3/10 kérdés
Hogyan nevezik a Luther Márton tanait követő protestáns egyházat?
evangélikus egyház
anglikán egyház
református egyház
unitárius egyház
4/10 kérdés
Melyik angol uralkodó szakított a pápával 1534-ben, megalapítva az anglikán egyházat?
VIII. Henrik
VI. Eduárd
I. Ferenc
V. Károly
5/10 kérdés
Melyik dokumentum zárta le a német államok közötti vallásháborút 1555-ben az „Akié a föld, azé a vallás” elv kimondásával?
a wormsi ediktum
a nantes-i ediktum
az ágostai hitvallás
az augsburgi vallásbéke
6/10 kérdés
Hogyan nevezték a kálvinista vallás követőit Franciaországban?
kvékerek
puritánok
hugenották
husziták
7/10 kérdés
Melyik magyar reformátor nevéhez fűződik az első teljes magyar nyelvű Biblia kinyomtatása Vizsolyban?
Heltai Gáspár
Méliusz Juhász Péter
Károlyi Gáspár
Dévai Bíró Mátyás
8/10 kérdés
Melyik erdélyi városban tartott országgyűlésen hirdették ki 1568-ban a világon először a vallásszabadságot?
Kolozsvár
Gyulafehérvár
Torda
Nagyenyed
9/10 kérdés
Melyik drámai esemény zajlott le 1572. augusztus 23–24. éjszakáján Párizsban a francia vallásháborúk során, mely során sok ezer ember vesztette életét a hugenottákat ért támadások során?
kristályéjszaka
Szent Bertalan éjszakája
hosszú kések éjszakája
véres éj
10/10 kérdés
Hollandiában a római katolikus spanyol uralkodók fegyverrel akarták a reformációt elnyomni, de a reformáció hívei hitük és szabadságuk védelmére fegyvert fogtak, és egyúttal megszabadultak a spanyol uralomtól is. Ki volt a vezetőjük?
Michiel de Ruyter tengernagy
Johan de Witt főminiszter
III. Dirk holland gróf
Orániai Vilmos herceg
Címlapkép: Getty Images
#európa #magyarország #teszt #kultúra #történelem #tudás #kereszténység #vallás #kvíz #történelmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:43
19:27
19:13
19:04
18:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 30.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 30.
Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére
2026. október 30.
Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
2026. október 30.
Eleged van a bejárásból? Ezekkel a tanfolyamokkal könnyen megnyílik az út a home office felé, ráadásul a fizetés is átlag feletti
NAPTÁR
Tovább
2026. október 30. péntek
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Te meddig jutnál a Legyen Ön is milliomosban? Tedd próbára tudásod!
2
4 hete
Kvíz: Mennyire emlékszel a magyar népmesékre? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
3
2 hónapja
Kvíz: Emlékszel még a híres magyar versekre? Lássuk, felismered-e a költőt néhány sorból!
4
4 hete
Kvíz: Te ismered ezeket az állatos közmondásokat, szólásokat? Lássuk, hányat tudsz helyesen!
5
3 hónapja
Kvíz: Mennek még a római számok? Lássuk, hogy boldogulsz ezzel az X kérdéssel!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont kamatláb
Az a kamatláb, amellyel a különböző időpontban esedékes pénzeket egy általunk választott (jelen vagy jövőbeni) időpontra számítjuk át.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 30. 19:04
Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
Pénzcentrum  |  2026. október 30. 17:35
Sokkban a világ! Putyin kimondta: készen áll az Európa elleni háborúra
Agrárszektor  |  2026. október 30. 19:31
Őrület, mekkora halat fogtak Magyarországon: ettől leesik az állad