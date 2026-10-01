Megint rekordot dönthet a Duna: brutálisan alacsonyra süllyedhet a vízszint Budapesten

Tovább apad a Duna, a hétvégén pedig újabb negatív rekordot dönthet a folyó vízszintje Budapesten. A tartós aszály miatt a vízállás szeptember 9-én már elérte a vízmérce nullapontját. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság számításai szerint a hétvégére akár -8 centiméterig is süllyedhet a vízszint. A rendkívül alacsony vízállás a hajózást és a vízkivételi művek működését is megnehezíti, írja az Időkép.

Hetek óta folyamatosan apad a Duna a tartós csapadékhiány miatt, és Budapesten újabb negatív rekord dőlhet meg. A folyó vízszintje szeptember 9-én elérte a vízmérce nullapontját, az Országos Vízügyi Főigazgatóság számításai szerint pedig a hétvégére akár -8 centiméterig is süllyedhet.

Pakson még ennél is alacsonyabb, -113 centiméteres vízállás várható. Itt azonban az augusztusban megépült fenékküszöb miatt nem fenyeget a korábbi, -140 centiméteres negatív rekord megdőlése.

A rendkívül alacsony vízállás komoly problémákat okoz a folyami hajózásban is. A zátonyok és a meder egyenetlenségei egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez, ezért szigorúbb korlátozásokra lehet szükség. A sekély víz emellett a vízi áruszállítást, a környező területek vízellátását és a vízkivételi művek biztonságos működését is nehezíti.

A helyzet egyelőre nem javul: a Duna felsőbb szakaszain és az Alpok vízgyűjtőin sem várható olyan mennyiségű csapadék, amely érdemben növelné a folyó vízhozamát.