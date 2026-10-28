Több tízezer magyar még mindig nem cserélte le a személyijét: közeleg a végső határidő

Több mint 30 ezer embernek még mindig a régi, könyvformátumú személyi igazolványa van, pedig az okmányok eredeti érvényessége már augusztusban megszűnt. Az Országgyűlés döntése alapján azonban 2026. december 31-ig bizonyos feltételekkel még elfogadják ezeket, például a nyugdíjak kézhezvételéhez. Az érintetteknek érdemes mielőbb elindítaniuk a cserét, hogy elkerüljék az év végi torlódást és a kellemetlenségeket. A csere bármelyik kormányablakban, előzetes időpontfoglalás nélkül is kezdeményezhető.

Hamarosan lejár a határidő a régi, könyvformátumú személyi igazolványok cseréjére, de még mindig több tízezer magyar nem gondoskodott az új okmányról. Az európai uniós szabályozással összhangban ezek a személyik 2026. augusztus 3-án elvesztették érvényességüket, az Országgyűlés jogszabály-módosítása azonban december 31-ig bizonyos esetekben továbbra is lehetővé teszi az elfogadásukat, többek között a nyugdíjak kézhezvételéhez. Az év utolsó napja után viszont már semmilyen helyzetben nem lehet majd használni őket személyazonosításra.

Az elmúlt hónapokban több mint 130 ezer okmányt cseréltek le, de több mint 30 ezren még nem intézkedtek. Az érintettek lakóhelyüktől függetlenül bármelyik kormányablakban kérhetik a cserét, soron kívül, személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül. Meghatalmazott útján azonban nem lehet eljárni a személyi igazolvány igénylésekor.

Az ügyintézéshez a régi, könyvformátumú személyi igazolványra és a lakcímkártyára van szükség. Akinek még nincs lakcímkártyája, annak a helyszínen kiállítják. Ha az igénylőnek nincs más, személyazonosításra alkalmas, érvényes okmánya, a hatóság hivatalból ideiglenes személyi igazolványt állít ki, amely a kiadásától számított 30 napig érvényes.

Azok számára, akik egészségügyi okokból nem tudják felkeresni a kormányablakot, további lehetőségek is rendelkezésre állnak. A teendőkről, az ügyintézés részleteiről és az esetleges díjakról a dmu.gov.hu oldalon, a napi 24 órában elérhető 1818-as telefonszámon vagy a 1818@1818.hu e-mail-címen lehet tájékozódni.

Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA