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Gazdaság

Megérkeztek a csütörtök reggeli árfolyamok: ezt művelte a forint az euróval és a dollárral

Pénzcentrum
2026. október 29. 07:32 1 perc

Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Az euróval szemben minimálisan erősödött a magyar fizetőeszköz, a dollárral és a svájci frankkal szemben viszont enyhén gyengült.

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Az euró jegyzése reggel hét órakor 367,02 forinton állt az előző esti 367,14 forint után. A dollár árfolyama 329,42 forintról 329,53 forintra emelkedett, míg a svájci frankot 397,25 forint után 397,50 forinton jegyezték.

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A forint az októberi hónap eleji árfolyamához képest mindhárom devizával szemben gyengébben állt. Az euróval szemben közel 0,1 százalékos, a dollárral szemben 1,7 százalékos, a svájci frankkal szemben pedig 2,6 százalékos volt a leértékelődése.
Címlapkép: Getty Images
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