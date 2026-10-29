A GDP 3,5 százalékára nőhetnek a magyar védelmi kiadások 2035-re, de kérdés, mennyi pénz marad ebből a hazai gazdaságban.
Megérkeztek a csütörtök reggeli árfolyamok: ezt művelte a forint az euróval és a dollárral
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Az euróval szemben minimálisan erősödött a magyar fizetőeszköz, a dollárral és a svájci frankkal szemben viszont enyhén gyengült.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 367,02 forinton állt az előző esti 367,14 forint után. A dollár árfolyama 329,42 forintról 329,53 forintra emelkedett, míg a svájci frankot 397,25 forint után 397,50 forinton jegyezték.
A forint az októberi hónap eleji árfolyamához képest mindhárom devizával szemben gyengébben állt. Az euróval szemben közel 0,1 százalékos, a dollárral szemben 1,7 százalékos, a svájci frankkal szemben pedig 2,6 százalékos volt a leértékelődése.
907 millió eurós többlettel zárta a szeptembert a magyar termék-külkereskedelem, az egyenleg pedig 266 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest.
Jelentősen emelkedtek az ipari termelői árak Magyarországon szeptemberben.
Újabb lépés jöhet az Iparművészeti Múzeum felújításában: 150 millió forintot különítettek el az előkészítésre.
Fontos törvényjavaslatot nyújtott be a kormány: amerikai technológiával bővülhet a hazai atomenergia
A megállapodás értelmében a magyar kormány ösztönözni fogja az amerikai technológia választását.
A letartóztatás meghosszabbítását az NVVH a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás veszélyeztetésének különös indokaira figyelemmel indítványozta.
Újabb 100 millió forintos bírságot kapott az iváncsai akkugyár, amely két évig állami támogatást sem kaphat.
Hankó Balázs és korábbi államtitkára a karácsonyt és az újévet is letartóztatásban töltheti az NKA-t érintő ügyben.
December 24-i munkaszüneti nap: itt a hivatalos módosító javaslat, tényleg eltörölnek egy ledolgozós szombatot
Újabb lépés történt december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása ügyében. A változás a ledolgozós szombatot is érintheti.
Januártól visszatér a reklámadó: 500 millió forintos bevételig nem kell fizetni, a legnagyobb szereplőkre viszont 7,5 százalékos kulcs vár.
Gyökeresen átalakítaná a magyar gazdaság működését a kormány a következő években.
Több mint 900 ezer vállalkozást érinthet a változás, a kamarai regisztráció azonban továbbra is kötelező marad.
A tervek szerint az infláció jövőre gyorsulni fog, a költségvetési hiányt pedig az euró bevezetése érdekében 2030-ra 3 százalék alá szorítják.
Évi közel egymilliárd forintot kapott az Eurotrans Alapítvány, de a jövőben már csak a külképviseletek intézhetik a honosítást.
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A legújabb adójavaslatok alapján jövőre is fennmarad a bankok extraprofitadója, miközben a biztosítóknál megszűnnek a kisebb szereplőket segítő kedvezményes adósávok.
Nagyot emelkedett a BUX kedden, szerdán viszont visszaesés jöhet. Az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is fontos szinteknél jár.
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A kormány benyújtotta a külföldre költözők vagyonának adóztatását célzó, úgynevezett exit tax bevezetéséről szóló törvényjavaslatot.
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Szerda reggel mindhárom fő deviza erősödött a forinttal szemben, az euró jegyzése 367 forint fölé emelkedett.
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