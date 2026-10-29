Megérkeztek a csütörtök reggeli árfolyamok: ezt művelte a forint az euróval és a dollárral

Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon. Az euróval szemben minimálisan erősödött a magyar fizetőeszköz, a dollárral és a svájci frankkal szemben viszont enyhén gyengült.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 367,02 forinton állt az előző esti 367,14 forint után. A dollár árfolyama 329,42 forintról 329,53 forintra emelkedett, míg a svájci frankot 397,25 forint után 397,50 forinton jegyezték.

A forint az októberi hónap eleji árfolyamához képest mindhárom devizával szemben gyengébben állt. Az euróval szemben közel 0,1 százalékos, a dollárral szemben 1,7 százalékos, a svájci frankkal szemben pedig 2,6 százalékos volt a leértékelődése.