Miközben az euróövezetben és az Európai Unióban is romlott a gazdasági hangulat októberben, Magyarországon javulást mért az Európai Bizottság.
Kemény szigorítás jöhet a jegybanktól: az energiaárak miatt újabb kamatemelést áraz a piac
Az Európai Központi Bank (EKB) októberi ülésén változatlanul 2,5 százalékon hagyta az irányadó betéti rátát, miközben a figyelem középpontjában az energiaárak inflációgerjesztő hatása áll. A kamatdöntés mellett a nap legfontosabb eseménye Christine Lagarde jegybankelnök bejelentése volt, miszerint 2027 februárjában, mandátuma lejárta előtt távozik posztjáról, hogy a jövőben szabadabban nyilváníthasson véleményt a monetáris politikán kívüli kérdésekben.
A Kormányzótanács egyhangúlag döntött a kamatszint tartásáról, bár Lagarde a sajtótájékoztatón elismerte, hogy az emelés lehetősége is felmerült az ülésen. Az EKB továbbra is adatvezérelt üzemmódban működik, így a következő lépés – amelynek iránya egyértelműen a szigorítás – időzítése az előttünk álló hat hét makrogazdasági mutatóin múlik majd. A döntéshozók szerint jelenleg a magas energiaárak jelentik a legnagyobb kockázatot, mivel ezek egyszerre vetik vissza a gazdasági növekedést és fűtik az inflációt. A hitelezési piac szintén a lassulás jeleit mutatja, miután a bankok kora ősszel szigorítottak a hitelezési feltételeken, a kereslet pedig a magasabb kamatok miatt minden szegmensben visszaesett.
Bár a szeptemberi főinfláció 3,8 százalékra ugrott, ez szinte kizárólag az energiaköltségek emelkedésének számlájára írható. A másodkörös hatások kockázata a korábbi előrejelzésekhez képest nem nőtt, a jegybankelnök szerint az energiasokk valódi erejét az elkövetkező hónapokban a maginfláció alakulása fogja megmutatni. A francia, illetve a globálisan is emelkedő hosszú távú kötvényhozamok kapcsán Lagarde arra figyelmeztetett, hogy a magas adóssággal küzdő országoknak tartósan magasabb kamatkörnyezettel kell számolniuk, és ehhez kell igazítaniuk a fiskális politikájukat. Kiemelte ugyanakkor, hogy az EKB rendelkezik a szükséges eszközökkel az esetleges piaci zavarok kezelésére - tudósított a Portfolio.
A piacok jelenleg komoly esélyt látnak egy decemberi kamatemelésre, jövőre pedig további szigorításokat áraznak. Az is egyértelművé vált, hogy az euróövezeti jegybank nem követi az amerikai Fed példáját, és nem tervezi csökkenteni az éves kamatdöntő ülések számát.
A szakmai iránymutatások mellett komoly visszhangot váltott ki Lagarde személyes döntése is. A jegybankelnök megerősítette a délelőtt kiszivárgott hírt, amely szerint 2027. február 7-én – hónapokkal eredeti, őszi mandátuma lejárta előtt – távozik az intézmény éléről. Döntését azzal indokolta, hogy bár hivatali ideje alatt a jegybankároknak semlegesen kell kommunikálniuk, ezt egyre kevésbé tudja fenntartani az élet egyéb területein, és a jövőben szeretne szabadabban megnyilvánulni a monetáris politikát nem érintő társadalmi, közéleti ügyekben. Az utódlási folyamat már megkezdődött, a Kormányzótanács pedig megköszönte az elnök eddigi munkáját.
Jelentősen emelkedtek az ipari termelői árak Magyarországon szeptemberben.
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
Ezermilliárdos számlát kaphat Magyarország: adóemelést és átcsoportosítást is hozhat a NATO elvárása
A GDP 3,5 százalékára nőhetnek a magyar védelmi kiadások 2035-re, de kérdés, mennyi pénz marad ebből a hazai gazdaságban.
Történelmi mélypontra kerültek Magyarország vízkészletei: a talajokban, a folyókban és a felszín alatti vizekben is hiány mutatkozik.
Újabb lépés jöhet az Iparművészeti Múzeum felújításában: 150 millió forintot különítettek el az előkészítésre.
Vegyesen alakult, kevéssé változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Fontos törvényjavaslatot nyújtott be a kormány: amerikai technológiával bővülhet a hazai atomenergia
A megállapodás értelmében a magyar kormány ösztönözni fogja az amerikai technológia választását.
A tételes jövedéki adók 2025 óta évente automatikusan követik az inflációt.
Több mint 30 ezren még nem cserélték le régi személyijüket. December 31. után már sehol sem fogadják el ezeket az okmányokat.
A letartóztatás meghosszabbítását az NVVH a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás veszélyeztetésének különös indokaira figyelemmel indítványozta.
Újabb 100 millió forintos bírságot kapott az iváncsai akkugyár, amely két évig állami támogatást sem kaphat.
Hankó Balázs és korábbi államtitkára a karácsonyt és az újévet is letartóztatásban töltheti az NKA-t érintő ügyben.
December 24-i munkaszüneti nap: itt a hivatalos módosító javaslat, tényleg eltörölnek egy ledolgozós szombatot
Újabb lépés történt december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása ügyében. A változás a ledolgozós szombatot is érintheti.
Januártól visszatér a reklámadó: 500 millió forintos bevételig nem kell fizetni, a legnagyobb szereplőkre viszont 7,5 százalékos kulcs vár.
Gyökeresen átalakítaná a magyar gazdaság működését a kormány a következő években.
Több mint 900 ezer vállalkozást érinthet a változás, a kamarai regisztráció azonban továbbra is kötelező marad.
A tervek szerint az infláció jövőre gyorsulni fog, a költségvetési hiányt pedig az euró bevezetése érdekében 2030-ra 3 százalék alá szorítják.
Évi közel egymilliárd forintot kapott az Eurotrans Alapítvány, de a jövőben már csak a külképviseletek intézhetik a honosítást.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.