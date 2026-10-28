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Már benyújtották a törvényjavaslatot: teljesen eltörölhetik ezt a kötelező díjat
Megszűnhet 2027. január 1-jétől a vállalkozások évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulása a Tisza-kormány törvényjavaslata alapján. A változás több mint 900 ezer vállalkozást érinthet, a kamarai rendszer pedig évente mintegy 4,5 milliárd forintos bevételtől eshet el. A tervezet az elmaradt befizetések behajtására vonatkozó rendelkezéseket is eltörölné, a kamarai regisztráció kötelezettsége viszont megmaradna. A kormány a vállalkozások anyagi és adminisztratív terheinek csökkentésével indokolja a módosítást, írja a Portfolio.
2027. január 1-jétől megszűnhet a vállalkozások évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulása. A Tisza-kormány október 27-én késő este nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatot, amely elfogadása esetén minden vállalkozás számára eltörölné a fizetési kötelezettséget. A tervezett módosítás az elmaradt kamarai hozzájárulások behajtására vonatkozó törvényi rendelkezést is hatályon kívül helyezné, a kamarai regisztráció azonban továbbra is kötelező maradna.
A változás több mint 900 ezer hazai céget és mikrovállalkozást érinthet. A kötelező befizetés eddig évente mintegy 4,5 milliárd forint bevételt jelentett a kamarai rendszernek. A törvényjavaslat indokolása szerint a kormány olyan anyagi és adminisztratív terheket kíván megszüntetni, amelyekért a vállalkozások többsége nem kapott kézzelfogható szolgáltatást. Ez a cégek egyik legfontosabb kritikája volt a kamarai hozzájárulással szemben.
A díj eltörlését Magyar Péter miniszterelnök már szeptember 16-án bejelentette. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter akkor azt is közölte, hogy átfogó vizsgálat indul a kamarai rendszerben. Az átvilágítás a finanszírozást, az állami támogatásokat, a területi és országos kamarák kapcsolatát, valamint a működés átláthatóságát is érinti. A vizsgálat vezetésére kamarai biztost neveztek ki.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szeptemberi bejelentést tudomásul vette, és jelezte, hogy a jogszabályváltozások ismeretében újragondolhatja működését. Nagy Elek kamarai elnök korábban arról beszélt, hogy modern, a vállalkozások termelékenységét és tudását fejlesztő intézménnyé alakítaná a szervezetet. A most benyújtott törvényjavaslat ugyanakkor nem tér ki arra, hogy a kötelező hozzájárulás megszüntetése miatt kieső, évi mintegy 4,5 milliárd forintos bevételt milyen forrásból pótolnák.
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Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
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