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Gazdaság

Kegyetlen tempót diktálnak a kínaiak Szegeden: kiderült, valójában hány magyar céggel üzletel a BYD-gyár

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 08:44

A BYD szegedi autógyárának építése és a beszállítói lánc kialakítása folyamatosan halad, a kínai óriásvállalat már közel kétszáz magyarországi partnerrel áll üzleti kapcsolatban. Bár a kulcsfontosságú, technológiailag legfejlettebb feladatokat a nemzetközi piacon bejáratott nagyvállalatok nyerik el, a hazai cégek – mint például a győri QP Zrt. – előtt is komoly fejlődési lehetőség áll, ha képesek alkalmazkodni a szigorú minőségi követelményekhez és a felgyorsult üzleti tempóhoz.

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A kínai BYD még 2023 végén döntött úgy, hogy Szegeden építi fel első európai személyautógyárát. A 2024-ben elindult építkezéssel párhuzamosan a vállalat a helyi beszállítói hálózat kiépítésébe is belefogott, amelynek keretében elsőként a nemzetközi partnereivel állapodott meg. A francia Forvia 2024-ben, az osztrák Voestalpine pedig 2025-ben jelezte, hogy csatlakozik a szegedi projekthez. Az üzemet emellett a több mint százhúsz festőrobotot szállító német Dürr, valamint több olasz cég, köztük a Pirelli és a Brembo is kiszolgálja - írja a Telex.

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A magyar vállalatokkal kötött megállapodásokat a BYD üzleti titokként kezeli, de azt elárulták, hogy jelenleg összesen 192 magyarországi beszállítóval állnak kapcsolatban. A hálózat bővítése érdekében a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) még 2024 őszén tartottak egy fórumot, amelyen a több mint száztíz résztvevő felét hazai cégek adták. A BYD elsősorban azokat a partnereket keresi, amelyek stabil kapacitással, megfelelő technológiai háttérrel és versenyképes áron tudnak garantálni magas minőséget.

Az egyik ismertté vált magyar partner a gépipari alkatrészeket gyártó győri QP Zrt., amely szintén a két évvel ezelőtti HIPA-fórumon hívta fel magára a figyelmet. A sikeres bemutatkozást szigorú átvilágítás követte, amelynek során a BYD a gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítást és a munkavédelmi előírásokat is ellenőrizte. A győri cég jelenleg gyári szerelési eszközöket, gépalkatrészeket és belső logisztikai berendezéseket szállít Szegedre. Bár az eddigi feladatokhoz nem volt szükség új beruházásra, az árajánlatok elkészítésének felgyorsult tempója és az eltérő üzleti kultúra komoly alkalmazkodást kívánt a technológiai csapattól. A vállalat abban bízik, hogy hamarosan a sorozatgyártásba is bekapcsolódhat.

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Bisztray Márta, a KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének tudományos főmunkatársa szerint egy magyar beszállító fejlődése leginkább attól függ, mennyire magas hozzáadott értékű fázisban tud bekapcsolódni a termelésbe. Az igazán komoly előrelépést a közös fejlesztések jelentik. Bár a standardizált termékek gyártása kevesebb teret hagy az innovációnak, a modern munkaszervezési és informatikai megoldások átvételéből a magyar fél így is sokat profitálhat, egy multinacionális cég beszállítójává válni pedig kiváló piaci referencia. Ugyanakkor a komplexebb, értékesebb feladatokat a nagy autógyártók általában a saját, már bejáratott nemzetközi partnereikre bízzák.

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A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyetlen autóipari óriásra támaszkodni komoly üzleti kockázatot jelenthet. A túlzott függőség, az állandó költségcsökkentési nyomás és az esetleges kizárólagossági elvárások gátolhatják a beszállító önálló fejlődését, különösen akkor, ha a cég könnyen helyettesíthető termékeket állít elő. A BYD mindenesetre úgy látja, hogy a szegedi üzem termelésének felfutásával és az elektromobilitás térnyerésével új igények jelennek meg, ami a jövőben megnyithatja az utat a hazai vállalkozások előtt a technológiailag fejlettebb feladatok felé is.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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