Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón

Átrendeződött a legolcsóbb új autók és villanyautók magyarországi mezőnye az elmúlt hónapokban. A legolcsóbb elektromos autó, a Leapmotor TO3 alapára továbbra is 7,49 millió forint, ám a Geely E2 megjelenésével már megjött az új kihívó. Közben az Opel Frontera Electric 1,65 millió, a Hyundai Inster pedig 1 millió forinttal lett olcsóbb. Az erősödő forint mellett az importőrök árpolitikája és az egyre élesebb piaci verseny is komoly szerepet játszik az árváltozásokban.

Ahogy olvasóink megszokhatták, párhavonta feltérképezzük, melyek aktuálisan a legolcsóbb új autók, illetve az elektromos autók piacán mely modelleket lehet a legkevesebb pénzért megvásárolni. Lássuk az elektromos autók szeptemberi toplistáját!

A lista továbbra is a Leapmotor T03-mal kezdődik: a kínai márka kisautója szeptember elején is 7 490 000 forintba kerül. A májusi árhoz képest nincs változás, a T03 pedig ezzel továbbra is a legolcsóbb új, tisztán elektromos személyautó a magyar piacon. A 95 lóerős modell 37,3 kWh-s akkumulátorral és 265 kilométeres WLTP-hatótávval rendelkezik, vagyis elsősorban városi használatra lehet érdekes.

Második legolcsóbb a Geely E2, ami 7 499 000 forintos kezdőárral jelent meg a magyar piacon nemrégiben. A kompakt, tisztán elektromos ferdehátú belépő, Pro változata 35,35 kWh-s akkumulátort kapott, amellyel 252 kilométeres WLTP-hatótávra képes.

A harmadik helyen a BYD Dolphin Surf áll, amelynek ára viszont kissé emelkedett. Májusban még 7 999 000 forintért, szeptemberben már 8 090 000 forintért lehet megrendelni, vagyis 91 ezer forintos drágulás történt.

A negyedik helyre a Citroen e-C3 került, amelynek ára éppen ellenkező irányba mozdult el. A májusi 8 990 000 forintos ár szeptemberre 8 290 000 forintra csökkent. Ez 700 ezer forintos áresést jelent, amivel a francia kisautó jelentősen javított a pozícióján.

Még nagyobb árcsökkentés volt az Opel Frontera Electric esetében. A modell májusban 10 140 000 forintba került, szeptemberben viszont már 8 490 000 forintos kezdőáron lehet hozzájutni. Ez 1,65 millió forintos csökkenés, amivel a Frontera az egyik legnagyobb árnyertes a teljes mezőnyben.

A hatodik helyen a Dongfeng Box E áll, amelynek ára nem változott: májusban és szeptemberben is 8 699 000 forint volt.

A Hyundai az Inster esetében szintén komoly árcsökkentést hajtott végre. A májusi 9 999 000 forintos ár szeptemberre 8 999 000 forintra mérséklődött, vagyis kereken 1 millió forinttal lett olcsóbb. Ezzel az Inster már befért a 9 millió forintos lélektani határ alá. A modell 42 kWh-s akkumulátorral és nagyjából 327 kilométeres WLTP-hatótávval rendelkezik.

A Fiat Grande Panda ára ezzel szemben teljesen változatlan maradt: májusban és szeptemberben is 9 590 000 forintért lehetett megrendelni. A tízmilliós határ fölött tanyázik a Ford Puma Gen-E, amelynek ára szintén lefelé mozdult. A májusi 11 090 000 forintos kezdőár szeptemberre 10 490 000 forintra csökkent, vagyis 600 ezer forinttal lett olcsóbb. A Renault 5 E-Tech Electric szeptemberben 10 999 000 forintos áron szerepel a toplistán, vagyis a májusi árhoz képest nincs változás.

A korábbi listákon még jól szereplő Dacia Spring ezúttal kimaradt: májusban még 8 499 000 forintért szerepelt, szeptember elején azonban már nem lehet megrendelni.

Ezek a legolcsóbb új autók

A legolcsóbb új autók mezőnye az elmúlt hónapokban több ponton is átrendeződött. Augusztus végi összesítésünk szerint a Kia Picanto 5 899 000 forintos ára változatlan maradt, így továbbra is ez a legolcsóbb új autó, mögötte pedig a Volkswagen Polo áll 5 979 999 forintos indulóárral.

A dobogó mögött rendkívül szoros a verseny: a Citroen C3, a Fiat Pandina és az Opel Corsa egyaránt 5 990 000 forintba kerül. Az MG3 közben nagyot olcsóbbodott, május óta 400 ezer forinttal csökkent az ára, így 5 999 000 forintos kezdőárával szintén bekerült a 6 millió alatti modellek közé.

Akadtak azonban komoly drágulások is. A Dacia Sandero ára 609 ezer, a Fiat 500 hibridé pedig 448 500 forinttal emelkedett május óta, így mindkét modell hátrébb csúszott az olcsó autók rangsorában. A Suzuki Swift és a Fiat Grande Panda ára eközben változatlan maradt, előbbi 6,45, utóbbi 6,49 millió forinttól kapható.

Erősödött a forint, reagáltak az importőrök

Az autóárak alakulásában az árfolyamnak is fontos szerepe van. A forint az áprilisi választás óta jelentősen erősödött az euróval szemben: a korábbi 400 körüli szintről 360 forint közelébe került. Ez az autópiacon azért különösen fontos, mert a magyarországi importőrök jellemzően euróban vásárolják a járműveket, miközben itthon forintban értékesítik azokat.

Korábbi körképünkben Rosta Gergely, az Opel hazai igazgatója arról beszélt, hogy a kedvezőbb árfolyamkörnyezet új ajánlatokat és konstrukciókat tehet lehetővé a magyar vásárlók számára. Az Opel már korábban reagált a 360 forint alatti euróárfolyamra: ennek egyik látványos eredménye volt, hogy a Corsa árát 6 millió forint alá csökkentették.

Az Opel mellett több más márka is kihasználta a kedvezőbb árfolyam adta lehetőségeket. A Magyar Suzuki közlése szerint 2026-ban egyetlen modelljük ára sem emelkedett, miközben a Vitara és az S-CROSS bizonyos változatainál csökkentették a felárakat. Júniustól további kedvezményeket és alacsonyabb indulóárakat vezettek be a Vitara, az S-CROSS és az eVITARA esetében, amelyek meghatározott feltételek mellett más kedvezményekkel is összevonhatók.

A Porsche Hungaria által forgalmazott márkáknál is több árcsökkentés történt. Az Audi egyes modelljei akár 3,5 százalékkal kerülhetnek kevesebbe, míg a Volkswagen személyautóinál május 13-tól 3–6 százalékos árcsökkentés vagy ennek megfelelő kedvezménynövelés lépett életbe. A Skoda korábban egységesen 300 ezer forinttal mérsékelte listaárait, a SEAT és a CUPRA egyes modelljeinél pedig kisebb, 1–1,5 százalékos korrekciót hajtottak végre.

A Toyota szintén kedvezőbb ajánlatokkal jelent meg a piacon, és nem kizárólag a listaárakon változtatott. A Corolla, a C-HR, a Corolla Cross, a C-HR+ és a bZ4X esetében is új konstrukciók jelentek meg, emellett akár 0 százaléktól elérhető finanszírozást, használtautó-beszámítást és tartozékkedvezményt is kínáltak. A Lexus egyes modelljeihez szintén kedvezőbb vásárlási feltételek társultak.

Jelentősebb korrekciókról számolt be az RN Hungary is, amely a Renault, a Dacia és az Alpine hazai forgalmazója. Egyes modelleknél a korábbi árakhoz képest akár 4 millió forinttal alacsonyabb vételár is elérhetővé vált. A vállalat tájékoztatása szerint a teljes modellpalettát érintették az árcsökkentések, így az olcsóbb autóknál is több százezer forintos mérséklés történhetett. A Dacia Bigster és Duster mellé ráadásul 5 év költségmentes karbantartást is kínáltak.

A Kia ennél óvatosabban kezeli az árfolyamváltozásokat. A vállalat szerint a tartósan erős forint önmagában csak korlátozottan befolyásolja az árképzési döntéseiket, mivel nem rövid távú árfolyammozgások alapján alakítják áraikat. Emiatt nem vezettek be minden modellre érvényes, egységes árcsökkentést, hanem inkább egyes típusokhoz és időszakos kampányokhoz kapcsolódó kedvezményeket alkalmaznak.

A kínai márkák közül az OMODA és a JAECOO is reagált a megváltozott piaci környezetre. Június 1-jétől ároptimalizálási intézkedéseket vezettek be, miközben teljes modellpalettájukhoz kedvezőbb finanszírozási konstrukciókat kínáltak. Egyes modellek ára több mint 1 millió forinttal csökkent a korábbihoz képest, bizonyos autók pedig akár 1,99 százalékos THM mellett is elérhetővé váltak.

Az importőrök ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az autók végső ára nem kizárólag az euró-forint árfolyamtól függ. A gyártási és logisztikai költségek, a beszállítói árak, a finanszírozási környezet, valamint a vásárlói kereslet és bizalom egyaránt hatással van az árképzésre. Az erősebb forint tehát lehetőséget teremthet az árcsökkentésre, de hogy ebből mennyit éreznek meg ténylegesen az autóvásárlók, az már az egyes márkák árpolitikáján és a piaci verseny erősségén múlik.