Szinte minden hazai település fejlődött 2014 óta, ám a növekedés ütemében jelentős eltérések mutatkoznak.
Letaszították a trónról a Suzukit: hihetetlen, melyik most a magyarok új kedvenc autója, durván nyomulnak a kínaiak
Több mint 95 ezer új személyautó kapott magyar rendszámot az év első nyolc hónapjában, miközben minden tizedik új autó kínai volt, és közben a márkák között is látványos átrendeződés zajlik. A Datahouse friss adatai alapján a Nissan Qashqai vezeti a modellrangsort, míg a BYD és az Omoda kiugró növekedést produkált.
9355 személyautó kapott magyar rendszámot augusztusban, ami 8,2 százalékkal több mint 2025 azonos hónapjában, 2024 augusztusához képest pedig több mint 15 százalékos a növekedés a Datahouse friss adatai szerint.
Éves összesítésben az előző hónap végén 95 929 darabnál tartott a számláló, ami több mint 10 ezerrel haladta meg a 2025 első nyolc hónapjában mérteket, 2024 első nyolc hónapjához képest pedig már majdnem 16 ezer darab, azaz 20 százalékos a növekedés.
Az augusztust a Toyota nyerte 948 forgalomba helyezéssel, második a Suzuki kereken 900 darabbal, a harmadik helyen pedig a Volkswagen végzett 714 forgalomba helyezéssel.
Éves szinten a Toyota átlépte a 10 ezer forgalomba helyezett személyautót (10 092 db), és ezzel vezeti is a nyolchavi összesítést. Második a Skoda 9027 darabbal, a harmadik pedig a Suzuki, amely mindeddig 8282 autót helyezett forgalomba.
Ők a nagy nyertesek, vesztesek
A 2026. január–augusztusi forgalomba helyezési adatok alapján komoly átrendeződés látszik a magyar újautó-piacon: miközben több márka látványosan növelni tudta értékesítési volumenét, mások jelentős visszaesést szenvedtek el. A Chery kiugró, 13 316 százalékos növekedéssel szerepel a lista élén, ezt azonban érdemes külön kezelni, hiszen új piaci szereplőről van szó, így a rendkívül alacsony bázis miatt ez a százalékos adat statisztikailag nem igazán összehasonlítható a többi márkáéval.
A Cheryt leszámítva a BYD a legnagyobb nyertes, amely 156,61 százalékkal tudta növelni forgalomba helyezési volumenét egy év alatt. A kínai márka mögött az Omoda következik 95,47 százalékos bővüléssel, míg a hagyományos gyártók közül a Nissan teljesítménye emelkedik ki, 86,12 százalékos növekedéssel. Szintén jelentősen erősödött az Opel (+33,35%), a Skoda (+23,07%), a Hyundai (+22,82%) és az MG (+20,40%) is. A Volkswagen 14,58 százalékos, a Toyota pedig 10,72 százalékos növekedést ért el.
A mezőny másik végén a Kia szenvedte el a legnagyobb visszaesést, a márka forgalomba helyezési volumene 26,58 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A Renault 22,78 százalékos, a Ford 18,85 százalékos, a Peugeot pedig 16,35 százalékos mínuszt produkált. A Suzuki forgalomba helyezései 13,60 százalékkal estek vissza, míg a Volvo 13,08 százalékos csökkenést könyvelhetett el.
Azaz miközben a BYD, az Omoda és a Nissan rendkívül gyorsan tudott növekedni, több korábban meghatározó szereplő komoly veszteséget szenvedett el. A lista alapján különösen feltűnő a kínai márkák erősödése, miközben a több klasszikus európai, japán és koreai gyártó is kétszámjegyű visszaesést mutat.
Ez Magyarország kedvenc autója
A 2026. január-augusztusi forgalomba helyezési adatok alapján a magyar újautó-piac élmezőnyét továbbra is a jól ismert, kompakt és szabadidő-autós modellek uralják. A lista élén komoly előnnyel a Nissan Qashqai áll, amelyből 5453 darab került forgalomba az év első nyolc hónapjában. A második helyezett Skoda Octavia 4355 darabbal követi.
A dobogó harmadik fokára a Suzuki S-Cross került 4036 forgalomba helyezéssel, míg a márka másik slágermodellje, a Vitara 3261 darabbal a negyedik helyet szerezte meg. A top ötöt a Hyundai Tucson zárja 2285 darabbal. A Toyota is kifejezetten erősen szerepel a húszas mezőnyben: a Corolla 2228, a Yaris Cross 2104, a C-HR pedig 1439 forgalomba helyezéssel került fel a listára.
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A mezőny második felében is több, a magyar autósok körében jól ismert modell található. A Kia Sportage 1819 darabbal a nyolcadik, a Dacia Duster 1541-gyel a kilencedik helyen végzett, miközben a Skoda Kodiaq, a Volkswagen T-Roc és a Ford Kuga is bekerült a legnépszerűbb húsz modell közé. Érdekesség, hogy a Ford Tourneo Custom is megelőzött több személyautót, 1242 forgalomba helyezéssel a 14. helyre került.
Nagyot mentek a kínaiak
A kínai autómárkák 2026. január–augusztusi forgalomba helyezési adatai alapján már 10 240 kínai gyártású autó került a magyar utakra. Ez a 95 929 darabos teljes újautó-piacnak mintegy 10,7 százalékát jelenti, vagyis már minden tizedik újonnan forgalomba helyezett autó kínai márkához tartozott.
A kínai mezőny élén egyértelműen a BYD áll 3028 forgalomba helyezéssel, amely önmagában a kínai márkák összesített volumenének közel 30 százalékát adta. A második helyen a Chery végzett 2415 darabbal, míg az MG 1505 autóval zárt. Az Omoda 1382, a Jaecoo pedig 1112 forgalomba helyezést produkált, így az öt legnagyobb kínai márka együtt több mint 9400 autót adott, vagyis a teljes kínai volumen több mint 90 százalékát.
A mezőny második felében már jóval kisebb számokat találunk: a Geely 338, a Leapmotor 199, a Dongfeng 120, az XPeng pedig 47 autót helyezett forgalomba. A Forthing és a Nio egyaránt 26 darabbal szerepel, míg a Baic 18, a Voyah 14, az XGO 8, a Xiaomi pedig mindössze 2 forgalomba helyezéssel zárt az első nyolc hónapban.
A 10,7 százalékos összesített piaci arány már önmagában is azt mutatja, hogy a kínai gyártók nem csupán egzotikus szereplői a magyar újautó-piacnak, hanem egyre nagyobb súllyal vannak jelen.
A legnépszerűbb kínai modell a Chery Tiggo 8 volt 869 forgalomba helyezéssel, mindössze 13 darabbal megelőzve az Omoda 5-öt. A harmadik helyen a Jaecoo 7 végzett 812 darabbal, majd a BYD Seal U következik 794, az MG ZS pedig 770 forgalomba helyezéssel.
A Chery különösen erősen szerepel a rangsorban: a Tiggo 8 mellett a Tiggo 7 736, a Tiggo 4 433, a Tiggo 9 pedig 377 forgalomba helyezéssel került be a top 20-ba. A BYD szintén több modellel képviselteti magát: a Seal U és az Atto 2 mellett a Dolphin Surf, az Atto 3 és a Sealion 7 is bekerült a húsz legnépszerűbb kínai modell közé.
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