Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte

A 2026-os év 23. hetében, a nyár elején is rengeteg fontos és érdekes témáról készítettünk mélyreható szakmai anyagokat. Szó volt utasbiztosításról, sportról, oktatásról egyaránt: ha lemaradtál róluk, most újra elolvashatod összefoglalónkban.

Elkezdődött a nyár, június elején már sokan régen az utazást, a nyaralást tervezgetik - de még az iskolaév is tart, és nagyon fontos ügyekben is megszólaltattunk szakértőket. Ha lemaradtál a Pénzcentrum e heti anyagairól, most bepótolhatod: a szokott módon itt az összefoglaló.

Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban a kiemelkedő tanulmányi eredmények mellett legalább akkora hangsúlyt kap a közösségi élet is – erről beszélt a Pénzcentrumnak az iskola igazgatója, Kiss Gyöngyi és igazgatóhelyettese, Nemecskó István. A gimnáziumban szinte minden diák továbbtanul, sokan külföldi egyetemekre is eljutnak, miközben az iskola tudatosan nem akarja előre kijelölni számukra az utat. A vezetők kiemelték, hogy az iskola nagy szabadságot ad a diákoknak, legyen szó az érdeklődési körökről, a versenyekről vagy akár a továbbtanulásról. Szó esett még arról is, hogyan alakítja át a ChatGPT az oktatást, miért nem működik szerintük a túlzott központosítás, és milyen problémákat látnak a jelenlegi NAT-ban.

Egy budapesti panel áráért kínálnak mesébe illő házakat Olaszországban: egyre több magyar csap le a lehetőségre

Az olaszországi ingatlanok iránti magyar érdeklődés az elmúlt években látványosan megnőtt, már nemcsak a tengerparti apartmanok, hanem a prémium hegyvidéki ingatlanok is egyre népszerűbbek. A vásárlók jelentős része második otthonként és befektetésként tekint az olasz lakásokra, miközben a stabilabb piac és a rövid távú bérbeadás lehetősége is sokakat vonz. Egy a területtel foglalkozó ingatlanos szerint különösen az észak-olaszországi régiók és a Dolomitok környéke iránt erősödött meg a kereslet a magyar ügyfelek körében.

Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit

A fővárosi agglomeráció területe évről évre egyre nagyobb területet foglal magában, egyes helyeken pedig annyi a beköltöző, hogy már ki is tették képletesen a településre a Megtelt!-táblát. Az általános trendek azt mutatják, hogy a nagyvárosokból továbbra is kifelé áramlik a lakosság, de nem minden hely egyformán népszerű a leendő lakóhelyek között. A Pénzcentrum idén is megvizsgálta, hogy rövidebb és hosszabb távon mely agglomerációs településeken nőtt kiugróan a lakosságszám és térképre tettük a legnagyobb mértékben növekvő lélekszámú helységeket.

Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra

A hűségkártyák mára teljesen beépültek a mindennapi vásárlásainkba. Szinte nincs olyan pénztárca vagy mobiltelefon, amelyben ne lapulna legalább egy kuponokat és kedvezményeket gyűjtő kártya vagy alkalmazás. A CHART by Pénzcentrum hétfői epizódjában a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, közel 3000 fős kutatásának eredményeit mutattuk be. A számok alapján egyértelmű: a magyarok többsége már aktívan használ valamilyen hűségprogramot.

Rengeteg magyar nem tudja, erre egy fillért sem fizet az utasbiztosítás: sokak nyaralása dőlhet be miatta 2026-ban?

A nemzetközi kerozinpiac körüli bizonytalanság miatt egyre több utasban merül fel, hogy egy esetleges üzemanyag‑hiány vagy járattörlés milyen következményekkel járhat, és erre milyen biztosítási védelem létezik. A Pénzcentrum megkereste az Insura.hu vezérigazgatóját, Dr. Kozma Gábort, aki részletesen elmagyarázta, hogy a jelenlegi piaci helyzetben milyen esetekben térít egy utasbiztosítás, és mikor marad teljesen az utasra a kockázat. A szakértő szerint a járattörlés csak néhány, jellemzően prémium csomagban szerepel nevesített kockázatként, a kerozinfelárra pedig egyáltalán nincs biztosítási fedezet — és ha a mostani ellátási zavarok tartóssá válnak, a biztosítók akár tovább is szűkíthetik a feltételeiket.

Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni

Több mint 990 bírságot szabtak ki tavaly parlagfűvel kapcsolatos mulasztások miatt Magyarországon, a büntetések összege pedig csaknem elérte a 61 millió forintot. A Nébih a Pénzcentrum kérdéseire elárulta, hogy a fertőzöttnek talált ingatlanok kétharmadánál indult hatósági eljárás, a legmagasabb bírság pedig 1,5 millió forint volt. Az idei szezon lefutása még bizonytalan, de a közelmúlt csapadékos időjárása miatt több helyen tömeges parlagfűkelésre lehet számítani.

Mára alig kér valaki az egykori slágerhitelből: hiába kamatmentes, földbe állt a konstrukció

Kamatmentes milliókat kínálnak a kormány a dolgozó fiataloknak, a valóság azonban árnyaltabb képet mutat. Bár a munkáshitelből indulása óta közel 200 milliárd forintot helyeztek ki a bankok, az érdeklődés elmaradt a korábbi várakozásoktól, és a konstrukció sem arra a célra terjedt el leginkább, amire sokan számítottak. A banki tapasztalatok szerint a fiatalok többsége nem lakásvásárláshoz, hanem autóra, önálló életkezdésre és egyéb személyes célokra használja fel a maximális, 4 millió forintos hitelösszeget.

Beleállt a Diáksport Szövetség elnöke: Nem értem, miért versenyeztetnek 6-8 éveseket országos szinten, ennek vége

A Magyar Diáksport Szövetséget és a hazai öttusasportot vezető Balogh Gábor szerint évente már csaknem félmillió gyerek vesz részt valamilyen diáksport-programban Magyarországon, miközben az öttusában is új korszak kezdődhet az olimpiai bajnok Gulyás Michelle aranyérme és az akadálysport bevezetése után. A sydney-i olimpián ezüstérmes egykori öttusázó a Pénzcentrumnak adott interjújában beszélt a gyerekek romló fizikai állapotáról, a mindennapos testnevelés jövőjéről, a magyar sport finanszírozásáról, valamint arról is, hogy egyáltalán nem biztos még a 2027-es budapesti öttusa-világbajnokság megrendezése.

Napokon belül óriási fordulat jön a magyarországi fizetéseknél: élesedik az új jogszabály, csúnya vége is lehet

Igazságosabb fizetések vagy gazdasági sokk? Az EU új bértranszparencia-szabálya szerint hat hónapon belül fel kell zárkóztatni a lemaradó béreket, ha a nemek közötti különbség meghaladja az 5%-ot. Egy friss hazai kutatás szerint azonban a magyar cégek többsége elbukna a vizsgán, a kötelező emelések 650 milliárdos cechét pedig végül a boltokban fizethetjük meg. Mutatjuk, hogyan alakítja át a mindennapjainkat a munkahelyi titkolózás vége.

EZ IS ÉRDEKELHET Sokan örülhetnek ennek a változásnak: csökkent az egyik legnépszerűbb lottó ára 780 forintra csökkent az Eurojackpot alapjátékának ára a forint erősödése miatt.

Tovább dagad az azbeszt-botrány: félmillió tonna kőzúzalék jött Magyarországra a rohonci bányából - itt az érintett települések friss listája

Közel félmillió tonna anyag érkezett 2015 és 2026 között Magyarországra a rohonci bányából, amely az azbesztbotrányban érintett osztrák lelőhelyek közül a legtovább működött – tudta meg a Pénzcentrum. A NAV adatai szerint összesen 493 451 tonna, 2517-es vámtarifaszámú szállítmányról van szó, amelynek döntő része Vas vármegyébe került, jelentős mennyiség pedig Győr-Moson-Sopronba jutott. Eddig erről a bányáról nem voltak nyilvános adatok, most azonban új részletek derültek ki a szállításokról.

Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte

Vannak olyan méregdrága háztartási eszközök, amelyeket évente egyszer vennénk elő, mégis százezres kiadást jelentenének, ezért is különösen érdekes, hogy Terézváros ezeket ingyen kölcsönadja a lakóknak. A kerület szolgáltatásához hasonlót mi nem találtunk más önkormányzatnál, miközben külföldön már kiforrott „tool library” rendszerek működnek Berlinben, Londonban vagy Bécsben. A terézvárosi modell így egyszerre illeszkedik egy nemzetközi trendbe, és továbbra is ritkaságnak számít a hazai gyakorlatban.

Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban

Egy friss kutatás szerint nem Párizs és nem is Róma Európa legszebb fővárosa. A több mint hárommillió TripAdvisor-értékelés elemzésével készült rangsor élén Luxemburg végzett.

Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA társtulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget

A BioTechUSA története nem egyszerűen arról szól, hogy valaki piaci rést látott a fitnesziparban, hanem folyamatos pörgéssel olyan prémium márkát hoztak létre, amley immár egész Európában letette a maga névjegyét vitaminokkal, étrendkiegészítőkkel. Lévai Bálint társtulajdonossal, a BioTechUSA vezérigazgatójával beszélgettünk a több lábon állásról, a fitneszipar és az egészségtudatosság jelenlegi helyzetéről - és egy súlyos kommunikációs melléfogásról is.