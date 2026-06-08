A probléma az összes magyarországi pénzintézetet érinti.
Nagy bejelentést tett a népszerű fizetési applikáció: ennek rengeteg magyar utazó fog örülni
A nyári utazási szezon kezdetére a Wise a magyarországi felhasználói számára is elérhetővé tette a prémium repülőtéri várótermi belépők vásárlását. Az alkalmazásban megjelent új funkció révén a hazai ügyfelek immár egységes áron juthatnak be a kényelmesebb várakozást és ingyenes fogyasztást biztosító, exkluzív zónákba - írja a revb.hu.
A brit piac után már Magyarországon is elérhető lehetőség az applikáció "Utazási tippek" menüpontjában kapott helyet. A prémium várók elsősorban a hosszabb átszállások során jelentenek komoly előnyt, hiszen a zsúfolt termináloknál csendesebb környezetet, kényelmesebb ülőhelyeket, valamint a belépő árába foglalt, bőséges étel- és italválasztékot kínálnak.
A legnagyobb versenytársnak számító Revolut már évek óta kínál hasonló szolgáltatást, ám náluk az árazás a felhasználó előfizetési csomagjától függ.
Egy alapcsomagos ügyfél jelenleg 14 630 forintért, a prémium kategóriás felhasználók pedig mintegy 10 ezer forintért válthatnak jegyet, míg a legdrágább csomagokhoz ingyenes belépés jár. Ezzel szemben a Wise nem alkalmaz előfizetéses szinteket, így nem tesz különbséget az ügyfelek között, hanem mindenki számára egységesen 12 500 forintos áron kínálja a hozzáférést.
A vásárlás előtt az alkalmazásban könnyen ellenőrizhető, hogy az adott repülőtéren melyik váróba érvényes a belépő. A felület részletes tájékoztatást nyújt a váróterem pontos elhelyezkedéséről, nyitvatartásáról és az olyan egyedi feltételekről is, mint a gyermekek ingyenes belépési korhatára, vagy az ott tölthető maximális idő, amely jellemzően két-három óra.
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A két pénzügyi szolgáltató kínálata között egyébként nincs érdemi különbség, ugyanis a Revoluthoz hasonlóan a Wise is a világszerte 1400 várót tömörítő DragonPass hálózatát integrálta saját platformjába.
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