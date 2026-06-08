Amennyiben az állam átvenné a tulajdonosi jogokat, a tőkepiaci szabályozás értelmében kötelező nyilvános vételi ajánlatot kellene tennie a többi részvényesnek.
Durva, ami az olajpiacon történik: percek alatt elszállt az ár, mindenki ezt figyeli most
Jelentősen emelkedett a kőolaj világpiaci ára hétfő reggel, miután Irán és Izrael ismét rakétacsapásokat hajtott végre egymás ellen. A befektetők attól tartanak, hogy a közel-keleti konfliktus tovább mélyülhet, ami az energiahordozók piacára is komoly hatással lehet.
Csaknem 5 százalékkal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése hétfő reggel az Irán és Izrael közötti feszültség fokozódása miatt.
Röviddel reggel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 4,48 dollárral, vagyis 4,81 százalékkal nőtt, így elérte a 97,57 dollárt.
Az árfolyam-emelkedés hátterében az áll, hogy hétfő hajnalban Irán és Izrael kölcsönösen rakétacsapásokat hajtott végre egymás ellen. Az események veszélybe sodorhatják az amúgy is törékeny tűzszünetet, miközben továbbra sincs számottevő előrelépés a Washington és Teherán közötti tárgyalásokon.
Az izraeli hadsereg közlése szerint légicsapásokat mértek katonai célpontokra Nyugat- és Közép-Irán területén. Az iráni PressTV beszámolója alapján több városban, köztük Teheránban, Tabrizban és Iszfahánban is robbanásokat lehetett hallani.
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Hétfő reggel Izrael középső térségeiben légiriadót rendeltek el, miután Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak az ország felé.
A kialakult helyzetre Donald Trump amerikai elnök is reagált. Önmérsékletre szólította fel Izraelt az iráni rakétatámadásokra adott válaszlépésekkel kapcsolatban. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok közel áll egy Iránnal kötendő megállapodáshoz, és nem szeretné, ha a jelenlegi katonai események veszélyeztetnék annak létrejöttét.
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