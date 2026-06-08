180 millióért árulja pesti lakását Nyáry Krisztián: mutatjuk az írólegenda mesés otthonát

Eladásra kínálja XIII. kerületi lakását Nyáry Krisztián, szúrta ki a Pénzcentrum. Az Újlipótváros kedvelt részén található, 114 négyzetméteres ingatlan különlegessége, hogy jelenlegi kialakításában is alkalmas akár két teljesen szeparált élettér kialakítására. A lakás irányára 179,9 millió forint.

Eladásra kínálja XIII. kerületi, a Hegedűs Gyula utca és a Tisza utca sarkán található lakását Nyáry Krisztián – vette észre a Pénzcentrum. A szerző a Facebook-oldalán közzétett hirdetésben számolt be arról, hogy a család számára már túl nagynak bizonyuló ingatlant értékesítenék, ugyanakkor nem sürgeti őket az eladás.

A 114 négyzetméteres, első emeleti lakás 2016-ban két különálló ingatlan összevonásával nyerte el jelenlegi formáját. Az akkori átalakítás során az előző tulajdonos hostelként tervezte hasznosítani az ingatlant, ezért a három elkülöníthető lakrészhez külön vízkiállások és almérők is tartoznak.

A jelenlegi kialakítás szerint a lakás 4+1/2 szobás, két fürdőszobával rendelkezik, és akár két teljesen különálló élettérként is használható. Ez ideális lehet nagyobb családok, többgenerációs háztartások vagy otthonról dolgozók számára, de befektetési célra is alkalmas lehet. A lakáshoz két pincehelyiség is tartozik.

Az ingatlan Újlipótváros egyik legkeresettebb részén található, irányára 179,9 millió forint.

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Érdekes ellentmondás, hogy bár Nyáry szerint nem sürgős az eladás, mert nem szeretné áron alul értékesíteni az ingatlant, ehhez képest az ingatlan.com kínálati árstatisztikája alapján a lakást a környék átlagos négyzetméterára alatt hirdették meg. Míg a hasonló, 80–119 négyzetméteres lakások átlagos négyzetméterára Újlipótvárosban 1,61 millió, a XIII. kerület egészében pedig 1,58 millió forint, addig az ingatlan 1,52 millió forintos négyzetméteráron került piacra. A meghirdetett ár így elmarad mind a szűkebb környezet, mind a kerület átlagától, vagyis a tulajdonos állításával szemben a lakás jelenleg a piaci átlagnál kedvezőbb árszinten szerepel a kínálatban. Az adatok forrása az ingatlan.com hasonló hirdetések alapján készített kínálati árstatisztikája.

A hirdetés érdekessége még, hogy a magán ingatlanhirdetések többnyire rideg, “ingatlanosok kíméljenek” felszólítását Nyáry Krisztián mesésen oldja meg: “Van ingatlanosom, tehát új jelentkezőt nem várok. Ha ennek ellenére mégis jelentkezne, úgy veszem, hogy a feszítő magány készteti erre, – ez esetben telefonszámát felteszem egy társkereső oldalra.”