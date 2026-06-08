Újra elindítjuk a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy kiderüljön, hogyan terveznek a magyarok 2026 nyarán, és milyen tényezők alakítják idén az utazási döntéseket.
Nem azt kapták a befektetők, amire számítottak: így teljesített a BUX hétfőn
Minimális emelkedéssel fejezte be a hétfői kereskedést a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe. A BUX a nemzetközi piacokhoz képest felülteljesített, miközben a vezető részvények közül csak az OTP gyengült. A Molt az olajár-emelkedés, a Richtert és a Magyar Telekomot pedig a befektetői kereslet támogatta.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 39,44 pontos, 0,03 százalékos emelkedéssel, 133 710,40 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 17,3 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy hétfőn felülteljesített a magyar tőzsde a külföldi partnereihez képest. Az amerikai tőzsdén a technikai részvények árfolyama emelkedett, Európában pedig vegyesen mozogtak a részvénypiacok.
Hozzátette, a budapesti tőzsdén átlagos forgalom mellett kereskedtek, és többnyire oldalozó mozgást lehetett látni a nap folyamán.
Kiemelte, a vezető magyar részvények közül egyedül az OTP árfolyama csökkent, emögött profitrealizálás lehet, illetve érződött az iráni konfliktus miatti kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat is. Az emelkedő olajáraknak köszönhetően növekedett a Mol árfolyama, kedvezően hatott a olajipari társaság részvényeinek árára az is, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala meghosszabbította a NIS szerb kőolajipari vállalat többségi részvényeinek megvásárlására rendelkezésre álló időt.
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- A Mol 28 forinttal, 0,72 százalékkal 3936 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 0,98 százalékkal 40 370 forintra csökkent, forgalmuk 11,3 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,61 százalékkal 2650 forintra nőtt, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 1,85 százalékkal 12 140 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9328,39 ponton zárt hétfőn, ez 12,76 pontos, 0,14 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
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