2026. június 8. hétfő Medárd
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Középkorú felnőtt férfi, aki okostelefonnal figyeli kriptopénz- és részvénykereskedelmét. Kis műhelyében tartózkodik.
Gazdaság

Nem azt kapták a befektetők, amire számítottak: így teljesített a BUX hétfőn

Pénzcentrum/MTI
2026. június 8. 18:11

Minimális emelkedéssel fejezte be a hétfői kereskedést a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe. A BUX a nemzetközi piacokhoz képest felülteljesített, miközben a vezető részvények közül csak az OTP gyengült. A Molt az olajár-emelkedés, a Richtert és a Magyar Telekomot pedig a befektetői kereslet támogatta.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 39,44 pontos, 0,03 százalékos emelkedéssel, 133 710,40 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 17,3 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy hétfőn felülteljesített a magyar tőzsde a külföldi partnereihez képest. Az amerikai tőzsdén a technikai részvények árfolyama emelkedett, Európában pedig vegyesen mozogtak a részvénypiacok.

Hozzátette, a budapesti tőzsdén átlagos forgalom mellett kereskedtek, és többnyire oldalozó mozgást lehetett látni a nap folyamán.

Kiemelte, a vezető magyar részvények közül egyedül az OTP árfolyama csökkent, emögött profitrealizálás lehet, illetve érződött az iráni konfliktus miatti kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat is. Az emelkedő olajáraknak köszönhetően növekedett a Mol árfolyama, kedvezően hatott a olajipari társaság részvényeinek árára az is, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala meghosszabbította a NIS szerb kőolajipari vállalat többségi részvényeinek megvásárlására rendelkezésre álló időt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • A Mol 28 forinttal, 0,72 százalékkal 3936 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 400 forinttal, 0,98 százalékkal 40 370 forintra csökkent, forgalmuk 11,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,61 százalékkal 2650 forintra nőtt, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 1,85 százalékkal 12 140 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9328,39 ponton zárt hétfőn, ez 12,76 pontos, 0,14 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:33
18:19
18:11
18:05
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 8. 16:53
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 8. 15:42
A Telex és az alapítványa több mint 2,2 milliárd forintos bevételt ért el
2,212 milliárd forint bevétel folyt be a Telexet működtető részvénytársaságba 2025-ben, míg a Telex...
iO Charts  |  2026. június 8. 14:01
Palantir részvény: az AI forradalom nyertese 2026-ban?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Palantir részvény az elmúlt öt évben +460%-ot emelkedett, de az...
Bankmonitor  |  2026. június 8. 11:23
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek össze...
Összkép  |  2026. június 6. 16:48
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mu...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 7.
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
2026. június 8.
Durva dolog derült ki a koronavírus-oltásokról: ilyen még sosem volt a történelemben
2026. június 8.
Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél
2026. június 8.
Balaton vagy Adria? Meglepő, hol nyaralhat olcsóbban egy magyar család 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. június 8. hétfő
Medárd
24. hét
Június 8.
Az óceánok világnapja
Június 8.
Húsmentes világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
2
2 hete
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben
3
13 órája
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
4
24 órája
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
5
4 napja
Évek óta nem látott szintre erősödött a forint: fontos határt tört át a magyar deviza
PÉNZÜGYI KISOKOS
Exporthitel biztosítás
a külföldre irányuló áruhitellel kapcsolatos kockázatok biztosítása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 18:05
Kvíz: Mit tudsz az indiai mitológiáról? Teszteld, mennyire ismered a hindu vallás alapjait!
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 17:33
Újabb csapás a hazai turizmusnak? Elképesztő drágulás a legnépszerűbb magyar tónál, külföldre menekülnek a nyaralók
Agrárszektor  |  2026. június 8. 17:32
Ez hihetetlen: nem is gondolnád, milyen halat fogtak Magyarországon