A földgázhelyzetet a közel-keleti konfliktus miatt lezárt Hormuzi-szoros, a globális LNG-kínálat drasztikus szűkülése és az ázsiai piaccal folytatott élesedő árverseny is súlyosbítja.
Ismét bejelentést tett a KATA-ról a pénzügyminiszter: így áll most a visszavezetés
Kármán András pénzügyminiszter egy közösségi médiás bejegyzésben ismertette az e heti legfontosabb kormányzati feladatokat, amelyek között a költségvetés helyzetének felülvizsgálata, az uniós források rendezése, valamint a képviselői fizetések csökkentése is szerepel.
Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán tett bejelentésben azt hangúlyozta: a héten a Parlamentben nagyon sok szó esett a KATA-ról, ami a tervek szerint 2027-től tér vissza.
A miniszter tájékoztatása szerint a kormány folyamatosan méri fel, hogy az előző vezetés pontosan milyen állapotban hagyta a költségvetést, hogy ez alapján elvégezhessék a büdzsé részletes felülvizsgálatát. A munkaterv másik kiemelt pontja az uniós források lehívásához szükséges technikai részletek tisztázása.
A sűrű program részeként az Országgyűlés a héten kétszer is ülésezik, emellett kormányülést is tartanak, valamint magas rangú delegációk érkezésére számítanak. A hét végén a pénzügyminiszter Luxemburgba utazik, ahol részt vesz a gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsának (ECOFIN) soron következő ülésén.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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