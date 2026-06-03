Indul a bírságszezon: 1,5 milliós büntetést kaphat 2026-ban, akinek kertes háza, telke van - csak így lehet megúszni

Több mint 990 bírságot szabtak ki tavaly parlagfűvel kapcsolatos mulasztások miatt Magyarországon, a büntetések összege pedig csaknem elérte a 61 millió forintot. A Nébih a Pénzcentrum kérdéseire elárulta, hogy a fertőzöttnek talált ingatlanok kétharmadánál indult hatósági eljárás, a legmagasabb bírság pedig 1,5 millió forint volt. Az idei szezon lefutása még bizonytalan, de a közelmúlt csapadékos időjárása miatt több helyen tömeges parlagfűkelésre lehet számítani.

A nyár közeledtével ismét egyre nagyobb figyelem irányul a parlagfűre. Magyarországon több százezer ember szenved a növény pollenje által kiváltott allergiás tünetektől, miközben a hatóságok évről évre jelentős összegeket kénytelenek bírságként kiszabni azokkal szemben, akik elmulasztják a kötelező védekezést. A Pénzcentrum kérdéseire a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) részletes adatokat közölt a tavalyi ellenőrzésekről és a várható idei szezonról.

A Nébih tájékoztatása szerint 2025-ben összesen több mint 990 bírsághatározat született parlagfűvel kapcsolatos mulasztások miatt. Az intézkedések csaknem 1880 hektárnyi területet érintettek. A bírságok összértéke tavaly megközelítette a 61 millió forintot. Az egyedi esetek között jelentős eltérések voltak, a legmagasabb kiszabott bírság összege elérte az 1,5 millió forintot.

A hatósági ellenőrzések során több mint 1380 olyan jegyzőkönyv készült, amely igazolta a parlagfű jelenlétét. Ezek összesen mintegy 2770 hektárnyi területet érintettek. A fertőzöttnek bizonyult ingatlanok kétharmadánál, vagyis 65-70 százalékánál indult hatósági eljárás, amely minden esetben növényvédelmi bírság kiszabásával zárult.

Mikor jár bírság?

A bírság kiszabásának nem önmagában a parlagfű jelenléte a feltétele. A hatályos szabályok szerint akkor indul hatósági eljárás, ha a földhasználó vagy ingatlantulajdonos nem végezte el időben a védekezést, és a növény már legalább virágbimbós állapotba került.

Ez azért kiemelten fontos, mert a virágzás előtti időszakban még viszonylag egyszerűen megakadályozható a pollenszórás és a további terjedés. Súlyosabb esetekben a hatóság nemcsak bírságot szabhat ki, hanem közérdekű parlagfűirtást is elrendelhet.

Külterületen ezt az illetékes növény- és talajvédelmi hatóság, belterületen pedig az önkormányzat jegyzője rendelheti el. Erre akkor kerülhet sor, ha a helyszíni ellenőrzéskor a növény már virágbimbós vagy ennél fejlettebb állapotban van. Mezőgazdasági területek esetében további feltétel, hogy a beavatkozás a termesztett növény károsítása nélkül elvégezhető legyen, vagy a parlagfű borítottsága meghaladja a 30 százalékot.

Bárki bejelentheti a fertőzött területeket

A lakosság is aktívan részt vehet a fertőzött területek felderítésében. A Nébih által működtetett Parlagfű Bejelentő Rendszerben a lakosok térképen jelölhetik meg az érintett területeket.

A rendszer automatikusan továbbítja az adatokat az illetékes hatóságokhoz. Belterületi esetekben a jegyzőhöz, külterületeken pedig az ingatlanügyi hatósághoz kerül a bejelentés.

A szakemberek szerint egyelőre nem lehet pontos előrejelzést adni az idei parlagfűszezon erősségéről. A Nébih szerint a növény fejlődését elsősorban a csapadék mennyisége és eloszlása, valamint a hőmérséklet határozza meg. Az idei száraz tavasz nem kedvezett a parlagfű csírázásának, ugyanakkor a közelmúlt csapadékos időszaka után a frissen bolygatott területeken tömeges kelésre lehet számítani.

A pollenhelyzet ráadásul hosszú hónapokig fennmaradhat. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a parlagfű pollenszórása a fagyok beköszöntéig, vagyis akár novemberig is eltarthat.

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Ezekre a területekre kell most különösen figyelni

A Nébih szerint a védekezés kulcsa a rendszeres ellenőrzés. Az ingatlantulajdonosoknak és földhasználóknak folyamatosan figyelemmel kell kísérniük területeiket, mert a legtöbb esetben egyetlen gyomirtás nem elegendő a szezon során.

A parlagfű leggyakrabban a táblaszéleken, mezőgazdasági területek szegélyein, elhanyagolt földterületeken, utak mentén, árokpartokon, zártkertekben és egyéb nem művelt területeken jelenik meg. Ezek rendszeres ellenőrzésével nemcsak a bírság kerülhető el, hanem az allergiások életét megnehezítő pollenterhelés is jelentősen csökkenthető.

Milliók szenvednek tőle

Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek egyes becslések szerint. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése, mely szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved - orvos által diagnosztizált - pollenallergiában, más becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka érintett. Arra is vannak tanulmányok, hogy az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, mely szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől.

Dr. Moric Krisztina allergológus, klinikai immunológus elmondta, hogy évről évre „egyre több embert érint a pollenallergia és egyre hosszabbra nyúlik a szezon". A szakember szerint ma már egyáltalán nem számít rendkívülinek, hogy februárban berobbant az allergiaszezon, sőt inkább egy évek óta erősödő tendencia része: egyre inkább előrébb tolódik, és ezzel együtt az érintettek szenvedése is hosszabb időszakot ölel fel.

Az allergológus szerint alapvetően nincs nagy változás abban, hogy Magyarországon mely pollenek okozzák a legtöbb problémát, bár az időjárás miatt lehetnek kisebb eltérések. Ha például egy adott időszakban több az eső és gyakoribbak a lehűlések, akkor bizonyos pollenek kevésbé terhelik meg a szervezetet, máskor viszont éppen a tartós száraz, szeles idő kedvez annak, hogy magas koncentrációban legyenek jelen a levegőben.

Mit szabad és mit nem?

A tünetek enyhítésében a gyógyszerek mellett néhány egyszerű mindennapi szokás is sokat segíthet. Az allergológusok szerint különösen fontos, hogy minél kevesebb pollen jusson be a lakásba. Érdemes hazaérkezés után ruhát cserélni, arcot mosni, lehetőség szerint pedig zuhanyozni és hajat mosni, mivel a pollen könnyen megtapad a hajon, a bőrön és a ruházaton. Ha ezekkel együtt ülünk le a kanapéra vagy fekszünk be az ágyba, a pollenek a lakás levegőjébe is bekerülhetnek, ami az éjszakai pihenést is megnehezítheti.

A szakemberek azt is javasolják, hogy a szellőztetést lehetőleg a kora reggeli vagy az esti órákra időzítsük, amikor általában alacsonyabb a pollenkoncentráció. Az ágynemű rendszeres cseréje szintén segíthet a tünetek mérséklésében, ahogy a dohányzás kerülése is.

Az allergiával kapcsolatban továbbra is gyakran felbukkan egy régi tévhit: sokan úgy gondolják, hogy a kalcium hatékony segítséget jelent allergiás panaszok esetén. A szakmai álláspont szerint azonban a kalcium nem alkalmas sem a pollenallergia, sem más allergiás reakciók kezelésére. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kalcium szedése nem enyhíti az allergiás tüneteket, ezért helyette érdemes olyan készítményeket alkalmazni, amelyek hatásosságát tudományos vizsgálatok is alátámasztják. A kalcium rendszeres fogyasztása ráadásul hamis biztonságérzetet kelthet, miközben az allergiás panaszok változatlanul fennmaradnak.