Nagyot ment ma a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz

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Erősödéssel zárta a hétfői napot a forint a bankközi devizapiacon. A magyar fizetőeszköz az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is javítani tudott reggelhez képest.

Címlapkép: Getty Images

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