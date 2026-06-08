A világ nincs felkészülve az egyre sűrűsödő gazdasági sokkokra, amelyek immár az új normalitás részét jelentik.
Nagyot ment ma a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
Erősödéssel zárta a hétfői napot a forint a bankközi devizapiacon. A magyar fizetőeszköz az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is javítani tudott reggelhez képest.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 355,84 forintról 355,79 forintra csökkent 18 órakor, napközben 355,17 forint és 357,44 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 387,25 forintról 386,57 forintra süllyedt, míg a dolláré 308,57 forintról 308,17 forintra gyengült.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1530 dollárról 1,1544 dollárra változott.
Az újabb kölcsönös rakétacsapások miatt hirtelen megugrott a kőolaj világpiaci ára.
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