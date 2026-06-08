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Magyar forint érme és bankjegyek háttérként.
Gazdaság

Nagyot ment ma a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz

Pénzcentrum/MTI
2026. június 8. 19:11

Erősödéssel zárta a hétfői napot a forint a bankközi devizapiacon. A magyar fizetőeszköz az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is javítani tudott reggelhez képest.

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Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

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Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 355,84 forintról 355,79 forintra csökkent 18 órakor, napközben 355,17 forint és 357,44 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 387,25 forintról 386,57 forintra süllyedt, míg a dolláré 308,57 forintról 308,17 forintra gyengült.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1530 dollárról 1,1544 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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