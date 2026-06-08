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Forshoffer Ágnes: átalakulhat a vagyonnyilatkozati struktúra – a régi rendszer a korrupciót szolgálta
Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke első vagyonnyilatkozatának benyújtásakor szembesült azzal, hogy a jelenlegi bevallási rendszer teljesen alkalmatlan a politikusok valós vagyoni helyzetének megállapítására. A politikus a rendszer átfogó felülvizsgálatát sürgeti, ami a közélet tisztaságán túl az uniós források lehívásának is elengedhetetlen feltétele.
A házelnök, közösségi oldalán közzétett bejegyzésében "pénzügyi és számviteli végzettségű közgazdászként" – megdöbbentőnek nevezte a vagyonnyilatkozati rendszert.
Úgy véli, a hatályos, legutóbb 2022-ben módosított adatszolgáltatás elavult, hiányos és évről évre nehezen összehasonlítható, különösen a kézi kitöltés miatt.
Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi gyakorlat egyáltalán nem biztosítja az átláthatóságot, és egyértelműen egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekeit szolgálta.
A rendszer átalakítása nemcsak a közvélemény tisztességes tájékoztatása miatt szükséges, hanem az európai uniós előírások teljesítése érdekében is. Céljuk az, hogy a képviselők a következő, 2027 elején esedékes nyilatkozatokat már egy új, átlátható keretrendszerben készíthessék el.
A bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt politikusainak többsége komoly szakmai múlttal és stabil egzisztenciával lépett be a közéletbe, így nem meggazdagodni, hanem szolgálni jöttek. Kiemelte, hogy el kell érni, hogy Magyarországon a becsületes, kemény munkával és kockázatvállalással szerzett vagyont megbecsülés övezze, és ne váltson ki azonnali gyanakvást vagy rosszindulatú feltételezéseket.
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A közbizalom újjáépítése érdekében a társadalom együttműködését kérte, ugyanakkor felhívta a figyelmet az újságírók személyes felelősségére is, óva intve őket attól, hogy megfelelő pénzügyi ismeretek hiányában megtévesztő információkat terjesszenek.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
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