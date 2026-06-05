A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 79,03 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel 133 670,96 ponton zárt pénteken.
Lebukott a magyarországi akkumulátorgyár: kiderült az igazság a csatornába engedett zöld folyadékról
Hatósági eljárást indított a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a debreceni CATL akkumulátorgyár ellen, miután bebizonyosodott, hogy a vállalat szabálytalanul vezetett folyékony hulladékot a csatornahálózatba.
A szennyezésre még május elején derült fény, amikor egy feltűnő, méregzöld színű folyadék jelent meg a telephely környéki csapadékvíz-elvezetőben.
Bár a kínai vállalat korábban azzal védekezett, hogy csupán ártalmatlan, festékkel színezett vízről van szó, a hatósági vizsgálat rácáfolt erre az állításra - írja a Telex.
A lap megkeresésére a kormányhivatal megerősítette, hogy a gyár területén keletkezett anyag valójában folyékony hulladéknak minősül, így annak csatornába juttatása jogszabálysértő volt, ami miatt megindították a hivatalos eljárást a társasággal szemben.
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