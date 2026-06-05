Lebukott a magyarországi akkumulátorgyár: kiderült az igazság a csatornába engedett zöld folyadékról

Hatósági eljárást indított a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a debreceni CATL akkumulátorgyár ellen, miután bebizonyosodott, hogy a vállalat szabálytalanul vezetett folyékony hulladékot a csatornahálózatba.

A szennyezésre még május elején derült fény, amikor egy feltűnő, méregzöld színű folyadék jelent meg a telephely környéki csapadékvíz-elvezetőben.

Bár a kínai vállalat korábban azzal védekezett, hogy csupán ártalmatlan, festékkel színezett vízről van szó, a hatósági vizsgálat rácáfolt erre az állításra - írja a Telex.

A lap megkeresésére a kormányhivatal megerősítette, hogy a gyár területén keletkezett anyag valójában folyékony hulladéknak minősül, így annak csatornába juttatása jogszabálysértő volt, ami miatt megindították a hivatalos eljárást a társasággal szemben.