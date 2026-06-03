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Biztosítás

Rengeteg magyar nem tudja, erre egy fillért sem fizet az utasbiztosítás: sokak nyaralása dőlhet be miatta 2026-ban?

Pénzcentrum
2026. június 3. 10:02

A nemzetközi kerozinpiac körüli bizonytalanság miatt egyre több utasban merül fel, hogy egy esetleges üzemanyag‑hiány vagy járattörlés milyen következményekkel járhat, és erre milyen biztosítási védelem létezik. A Pénzcentrum megkereste az Insura.hu vezérigazgatóját, Dr. Kozma Gábort, aki részletesen elmagyarázta, hogy a jelenlegi piaci helyzetben milyen esetekben térít egy utasbiztosítás, és mikor marad teljesen az utasra a kockázat. A szakértő szerint a járattörlés csak néhány, jellemzően prémium csomagban szerepel nevesített kockázatként, a kerozinfelárra pedig egyáltalán nincs biztosítási fedezet — és ha a mostani ellátási zavarok tartóssá válnak, a biztosítók akár tovább is szűkíthetik a feltételeiket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nemzetközi kerozinpiac körüli bizonytalanság miatt egyre több utasban merül fel a kérdés, hogy egy esetleges üzemanyag‑hiány vagy járattörlés milyen következményekkel járhat, és erre milyen biztosítási fedezet létezik.

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A hazai piacon működő szolgáltatók termékei között jelentős különbségek vannak, és az sem mindegy, hogy a probléma menetrend szerinti vagy charterjáratot érint. A Pénzcentrum megkereste az Insura.hu vezérigazgatóját, Dr. Kozma Gábort, aki részletesen elmagyarázta, mire számíthatnak az utasok, és milyen helyzetekben nyújt tényleges védelmet egy utasbiztosítás. A téma különösen aktuális, hiszen a globális konfliktusok miatt a kerozinellátás körüli bizonytalanság könnyen érintheti a nyári utazási szezont is, miközben a járattörlések és a kerozinfelár kérdése sok utas számára továbbra sem egyértelmű.

„A járattörlés néhány utasbiztosítási termékben, általában a prémium csomagokban nevesített kockázatként szerepel, és egy ilyen esemény bekövetkezése estén kártérítést nyújt a biztosító, de ez nem azt jelenti, hogy megtérítik a repülőjegy árát, hanem a feltételben meghatározott összeget, általában 20 ezer - 50 ezer forintot fizetik ki."

Szintén lényeges eleme a járattörlésre vonatkozó szabályoknak, hogy csak a menetrend szerinti járatokra vonatkozik, nem érvényes például a charter járatokra

A kerozinfelárral kapcsolatosan az utasbiztosítások nem nyújtanak fedezetet. Amelyik utasbiztosítás tartalmazza a járattörlést, mint kockázatot, ott is érdemes tájékozódni a feltételben, hogy milyen okból bekövetkező járattörlés esetén térít a biztosító, például van olyan biztosító, ahol a járattörlés csak akkor biztosítási esemény, ha annak oka: „technikai ok, meteorológia probléma, természeti katasztrófa, hatósági beavatkozás, vagy erőszakos cselekedet".

Egyelőre azonban a legtöbb biztosító termékében, ahol van járattörlésre térítés, ott a törlés okától függetlenül térít a biztosító.

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Lehet‑e ebben változás?

A biztosítók folyamatosan értékelik a termékeiket, és ha a kerozinhiány miatt az ilyen jellegű kártérítési igények tömegessé válnak, amivel a termékfejlesztés idején nem számoltak/nem számolhattak, akkor előfordulhat, hogy felülvizsgálják és szűkítik a feltételeiket.

Ez akár azt is jelenti, hogy azok is taxatíve meghatározzák, hogy milyen okok esetén nyújtanak kártérítést járattörlés esetén, amelyek eddig ezt nem tették. A feltétel módosításának azonban nem lehet visszaható ereje, vagyis a már megkötött biztosítások esetén a kötés napján érvényes feltételek szerint kell a biztosítónak eljárnia egy káresemény elbírálásakor, még akkor is, ha időközben változtat a feltételén!

A szakértői válaszból egyértelműen látszik, hogy a jelenlegi piaci helyzetben az utasbiztosítások csak korlátozott védelmet nyújtanak a kerozinhiányból fakadó problémákra, és a legtöbb esetben az utasnak kell viselnie a felmerülő többletköltségeket. A biztosítók ugyanakkor folyamatosan figyelik a kockázati környezet változásait, így nem kizárt, hogy a következő időszakban szigorodnak a feltételek, különösen akkor, ha a kerozinellátási zavarok tartóssá válnak. A helyzet tehát gyorsan változhat, ezért az utazóknak érdemes a szerződéskötés előtt alaposan átnézniük a választott biztosítás feltételeit, különösen a járattörlésre vonatkozó részeket.
Címlapkép: Getty Images
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