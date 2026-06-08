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Ellenszavazat nélkül döntött az Országgyűlés: jelentősen megvágják a képviselők fizetését

Pénzcentrum
2026. június 8. 16:09

Egyhangú szavazással fogadta el az Országgyűlés a képviselői fizetések és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvénymódosítást. A változtatást a Tisza Párt kezdeményezte, amely már korábban is a parlamenti kiadások visszafogását ígérte. A módosítás nyomán jelentősen mérséklődik a képviselők havi tiszteletdíja, írta meg a Telex.

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Egyhangúlag fogadta el az Országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A módosítás 189 igen szavazatot kapott, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.

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A Tisza Párt május 28-án nyújtotta be a javaslatot. Magyar Péter már a választások után arról beszélt, hogy véget vetnének a szerinte indokolatlan parlamenti pénzköltéseknek, és ennek részeként csökkentenék a képviselői juttatásokat, valamint a frakciók támogatását.

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A jelenlegi szabályozás szerint az országgyűlési képviselők tiszteletdíja minden év március 1-jétől az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 3-ról 1,8-ra csökkenti.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a jelenlegi bruttó 2 182 488 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1 309 493 forintra mérséklődik.

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Címlapi kép: MTI/Szigetváry Zsolt
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