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Kiürülőben a gáztárolók: feszült fűtési szezon várhat a kontinensre, Magyarország is veszélyben?
A földgázhelyzetet a közel-keleti konfliktus miatt lezárt Hormuzi-szoros, a globális cseppfolyósítottföldgáz-kínálat drasztikus szűkülése és az ázsiai piaccal folytatott élesedő árverseny is súlyosbítja. Bár Magyarország az orosz vezetékes szállításoknak köszönhetően rövid távon biztonságban van, az európai gázpiac egészét újabb ársokkok és inflációs nyomás fenyegeti, ha nem áll helyre hamarosan a nemzetközi ellátási lánc - írja elemzésében a G7.
Bár az Európai Unió a korábbi 90 százalékos tárolófeltöltési célt 80 százalékra csökkentette a kereslet és az árak mérséklése érdekében, a várakozásokat felülírta a szokatlanul hideg, több kontinenst is érintő tél. Ennek hatására a fogyasztás világszerte megugrott, a gáztárolók töltöttsége pedig gyorsan csökkenni kezdett. Tavasz végére az európai tárolók átlagos szintje 40 százalék alá esett, ami két éve a legrosszabb mutató.
A helyzetet tovább súlyosbítja a geopolitikai feszültség, miután az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja miatt Teherán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Ezen az útvonalon halad át Katar teljes cseppfolyósítottföldgáz-exportja, amely a globális kínálat mintegy ötödét adja.
Ez a havi szinten közel 10 milliárd köbméteres kiesés óriási érvágás a piacnak, és durván megegyezik a teljes uniós tárolókapacitás tíz százalékával. Mivel Ázsiában nincsenek jelentős föld alatti gáztárolók, az ottani vevők agresszíven licitálnak a megmaradt szabad szállítmányokra, így Európának rendkívül erős versenyben kell beszereznie a téli fűtéshez szükséges energiát.
A kezdeti piaci pánik hatására a gáz tőzsdei ára meredeken emelkedett, és bár később némileg stabilizálódott, a betárolást egy komoly piaci anomália is akadályozza. A határidős gázpiacon jelenleg a közeli, nyári árak magasabbak, mint a téli szállítású gáz jegyzései, miközben normál esetben a téli fűtési szezon felára miatt ennek éppen fordítva kellene lennie. Mivel a kereskedők így nem tudják nyereségesen fedezni a betárolt gáz árkockázatát, piaci alapon túlságosan kockázatos a tárolók feltöltése. Emiatt a betárolás üteme Európa-szerte elmarad a tízéves minimumtól, így könnyen lehet, hogy ismét állami beavatkozásra lesz szükség. Németországban például kifejezetten aggasztó a helyzet mind a töltöttségi szint, mind a betárolás sebessége szempontjából.
Magyarországon a hideg tél miatt szintén többéves mélypontra esett a tárolók töltöttsége, a hazai helyzet azonban rövid távon jóval kedvezőbb az európai átlagnál. A gázellátás folyamatos, és döntően a Török Áramlat gázvezetéken keresztül érkezik, így az ország nincs rászorulva a jelenleg drága és szűkös LNG-piacra. Magyarország ráadásul kiemelkedően nagy, az éves fogyasztás 70 százalékát fedező tárolókapacitással rendelkezik. A jelenlegi ütem mellett jó eséllyel elérhető a 80–90 százalékos feltöltöttség a tél beálltáig, ám ez a relatív biztonság csak addig tart, amíg a Török Áramlatot nem éri támadás vagy működési fennakadás.
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A piac jelenleg túlságosan optimistán árazza a közel-keleti konfliktus lehetséges rendezését. Egy esetleges békemegállapodás után is hosszú hetekig, sőt hónapokig tarthat a szoros aknamentesítése, a katari LNG-export felfuttatása és a tengeri szállítmányok célba érése. Elemzői becslések szerint, még ha a konfliktus gyorsan lezárulna is, Európa legfeljebb 75 százalékos – még elfogadható, de már kifejezetten feszített – tárolói töltöttséggel várhatná a telet.
Ha viszont a lezárás további hónapokig elhúzódik, a készlethelyzet kritikussá válhat. Ilyen forgatókönyv esetén a gáz ára ismét az egekbe szökhet, ami Európa-szerte gyorsan begyűrűzne a villamosenergia-árakba, megemelné az ipari termelési költségeket és felpörgetné az inflációt. A gázpiac normalizációja érdemben csak 2027-ben kezdődhet meg az új globális cseppfolyósító-kapacitások piacra lépésével, feltéve, hogy addig nem rázza meg újabb geopolitikai sokk a világgazdaságot.
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