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Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
Vásárlás

Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte

Pénzcentrum
2026. június 5. 13:03

Vannak olyan méregdrága háztartási eszközök, amelyeket évente egyszer vennénk elő, mégis százezres kiadást jelentenének,  ezért is különösen érdekes, hogy Terézváros ezeket ingyen kölcsönadja a lakóknak. A kerület szolgáltatásához hasonlót mi nem találtunk más önkormányzatnál, miközben külföldön már kiforrott „tool library” rendszerek működnek Berlinben, Londonban vagy Bécsben. A terézvárosi modell így egyszerre illeszkedik egy nemzetközi trendbe, és továbbra is ritkaságnak számít a hazai gyakorlatban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nagyvárosi háztartásokban egyre több olyan eszköz van, amelyre csak ritkán van szükség, mégis drága lenne megvenni, otthon tárolni pedig felesleges. A lakók többsége évente egyszer-kétszer használna egy szőnyegtisztítót, egy komolyabb fúró-vésőgépet vagy egy nagy teherbírású szállítókocsit.

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Külföldön emiatt egyre több önkormányzat kezd olyan szolgáltatásokba, amelyeknél a helyiek ingyen vagy minimális díjért kölcsönözhetnek olyan háztartási eszközöket, amelyeket nem érdemes saját tulajdonban tartani. A modell lényege, hogy a közösség megveszi, a lakók pedig használják, amikor szükségük van rá, így nem kell minden háztartásnak külön beruháznia ugyanarra a gépre.

Magyarországon Terézvárosban működik ilyen, mostanra kiforrottá vált a rendszer. A kerület közösségi költségvetésében a lakók maguk szavazták meg, hogy legyen háztartásieszköz-kölcsönző, majd azt is ők javasolták, mely eszközök kerüljenek be a kínálatba.

A szolgáltatás az önkormányzatnál működik, VI. kerületi lakcímmel ingyenesen elérhető. Rövid távú használatra adják ki azokat a gépeket, amelyekre a legtöbb lakásban csak alkalomszerűen lenne szükség. A kölcsönzés egyszerű: a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal recepcióján lehet átvenni az eszközöket, előre meghatározott időpontokban, a visszahozás határideje pedig a kikölcsönzés napjától függ. 

A kölcsönző kínálata éppen most bővült: a nagy igény miatt beszereztek egy második szőnyeg- és kárpittisztítót, valamint egy multifunkciós teleszkópos létrát, amelyet kifejezetten a belvárosi, magas belmagasságú lakásokhoz választottak. A tapasztalat ugyanis az, hogy a lakók gyakran kértek olyan eszközt, amellyel elérik a mennyezeti karnist vagy a galéria felső pontjait, és ezt eddig csak saját, sokszor nem megfelelő létrával tudták megoldani. A bővítés célja az volt, hogy csökkenjen a várakozási idő, és még több terézvárosi tudjon hozzáférni azokhoz az eszközökhöz, amelyekre csak ritkán, de akkor nagyon is szükség van.

Ugyanez igaz a fúró-vésőkalapácsra is. A belvárosi lakásokban gyakoriak a kisebb felújítások, polcfelszerelések, javítások, de egy komolyabb teljesítményű gép ára sokak számára indokolatlan lenne. A kölcsönzőben elérhető Makita készlet viszont profi minőségű, és a hozzá adott hosszabbítókábel miatt a régi házak vastag falai sem jelentenek akadályt. A szállítókocsi és a szerszámosláda pedig azoknak segít, akik költöznek, lomtalanítanak vagy egyszerűen csak szeretnének egy hétvégére hozzájutni egy jól összerakott, komplett készlethez.

A kölcsönzés menete továbbra is egyszerű. Az eszközök a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal recepcióján vehetők át, előre meghatározott idősávokban, a visszahozás határideje pedig a kikölcsönzés napjától függ. A szolgáltatás ingyenes, de a késedelmes visszahozás díjköteles, ezért a rendszer akkor működik jól, ha mindenki pontosan tartja a vállalt időpontokat. A kerület célja az, hogy a lakók könnyen, gyorsan és költségmentesen jussanak hozzá azokhoz az eszközökhöz, amelyekre csak ritkán van szükség, de akkor nagyon is számítanak.

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Elképesztő piaci árak

A kölcsönző valódi értéke akkor válik igazán láthatóvá, amikor mellétesszük, mennyibe kerülne mindez, ha a lakóknak maguknak kellene megvásárolniuk az eszközöket. A szőnyeg- és kárpittisztító gép például, amelyből most már kettő is elérhető Terézvárosban, bolti áron 104 280 forintba kerül. Ez egy olyan beruházás, amelyet a legtöbb háztartás egyszerűen nem vállalna be egy évente vagy kétévente előkerülő nagytakarítás miatt. A Wolfcraft TS 850 összecsukható molnárkocsi ára 55 490 forint, ami szintén olyan tétel, amit csak kevesen vennének meg egy költözéshez vagy egy nagyobb lomtalanításhoz. A Yato YT‑38951 szerszámosláda ára nagyjából 40 ezer forint körül mozog, míg a Worhan alumínium teleszkópos létra 4,4 méteres változata 122 086 forintért kapható.

Bérelni sem olcsó

A budapesti kölcsönzők árait nézve gyorsan kiderül,  bérelni sem olcsó: egy szőnyeg- és kárpittisztító gép bérlése általában 5–8 ezer forint naponta, a fúró‑vésőkalapácsért 4–6 ezer forintot kérnek el, a molnárkocsi 2–3 ezer forint körül mozog, a teleszkópos létra pedig 3–5 ezer forintért vihető el egy napra

Magyarországon nem találtunk olyan önkormányzati gyakorlatot, amely a terézvárosihoz hasonló, többféle háztartási gépet és szerszámot kínáló, ingyenes eszközkölcsönzőt működtetne, de külföldön ennek már kiforrott hagyománya van: Nyugat‑Európában és Észak‑Amerikában „tool library” vagy „library of things” néven futnak azok a rendszerek, ahol a lakók gőztisztítótól a fúrón át a létráig szinte bármit kikölcsönözhetnek jelképes díjért vagy tagsági alapon. Berlinben kerületi szinten működnek ilyen közösségi kölcsönzők, Londonban a Library of Things hálózata ad ki háztartási gépeket napi pár fontért, Bécsben pedig több kerületben is elérhetők barkács- és háztartási eszközök. A terézvárosi modell tehát nemzetközi trendbe illeszkedik, de magyar viszonylatban úttörőnek számít.

Józsefváros is segít

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Józsefvárosban is létezik egy közösségi kezdeményezés, mely a lakók életét igyekszik jobbá tenni. A Teleki téri Repair Caféban nemcsak a „menthetetlennek” mondott eszközök kapnak új életet ingyen, hanem emberek is: rászorulók, helyiek, átutazók, akik melegedni, beszélgetni, segítséget kérni vagy adni érkeznek. A hely egyszerre javítóműhely, adománybolt, közösségi tér és szociális mentőöv. Gégény Noémivel, a hely vezetőjével beszélgettünk arról, hogyan lett mindebből egy olyan budapesti bázis, amely sokkal többet javít, mint tárgyakat.

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Létezik Budapesten egy műhely, ahol még hisznek abban, hogy ami elromlott, azt érdemes megmenteni.
Címlapkép: Getty Images
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