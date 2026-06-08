Hatalmas pénzek mozognak a legális fűpiacon: Magyarország teljesen kimarad a milliárdos üzletből

Az elmúlt években látványosan megváltozott a kannabisz megítélése világszerte. Egyre több ország enyhít a korlátozásokon, miközben más államok továbbra is szigorúan tiltják a rekreációs célú használatot. A kérdés társadalmi- egészségügyi- és komoly gazdasági jelentőséggel bír. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk meg, hogyan néz ki jelenleg Európa kannabisz-térképe, de felkutatjuk azt is, hogy milyen üzlet épült a legalizáció köré.

Van, ahol teljes a káosz a szabályozásban, közben milliárdos üzletté nőtte ki magát a kannabisz piaca. Ha Európára tekintünk, elsőként a szabályozások sokszínűsége tűnik fel. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a kontinens korántsem halad egységes irányba, hiszen egyes országok liberalizálnak, mások inkább szigorítanak. Ennek eredményeként ma szinte minden szabályozási modell megtalálható Európában.

A legnyitottabb országok közé Málta, Németország és Csehország tartozik, ahol a kannabisz birtoklása és bizonyos esetekben az otthoni termesztése is legális vagy részben legalizált keretek között történhet. Ezek az országok a szabályozott piac irányába mozdultak el, bár a részletszabályok között jelentős különbségeket találhatunk. A másik végletet eközben azok az országok jelentik, ahol továbbra is teljes tiltás van érvényben, és Magyarország is ebbe a csoportba tartozik.

Miközben Európa még keresi a megfelelő szabályozási modellt, a világ más részein már komoly gazdasági szektor épült a kannabisz köré. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában egyértelműsítjük, hogy a legális rekreációs kannabisz-piac legnagyobb szereplője egyértelműen Észak-Amerika. Az előrejelzések szerint 2026-ban a régió több mint 38 milliárd dolláros bevételt termelhet ebből az iparágból.

Ez messze meghaladja a világ többi részének teljesítményét. Európa ehhez képest egyelőre jóval kisebb piacot jelent, és a különbség részben a szabályozásból fakad. Ahol a legális piac működését engedélyezik, ott gyorsan megjelennek a befektetők, a vállalkozások és az adóbevételek. Ahol viszont tiltás van érvényben, ott ezek a gazdasági folyamatok nem tudnak kibontakozni.

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