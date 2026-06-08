Holland-japán csata, de a svédeket se érdemes leírni: itt a világbajnokság F-csoportja

A hollandok a japánokkal harcolhatnak a csoportelsőségért, de ebbe azért beleszólna a PL-es tüzérekkel érkező svéd válogatott, Tunézia pedig a nagy veréseket szeretné elkerülni. Itt az F-csoport bemutatója.

Az F-csoport valószínűleg az egyik leginkább kiegyensúlyozott az egész világbajnokságon. Hollandia számít favoritnak, de Japán az elmúlt években már többször bizonyította, hogy a legnagyobb válogatottakat is képes megzavarni, Svédország fizikális futballja mindig kellemetlen, Tunézia pedig szervezettségével okozhat nehéz perceket. A csoportban kevés lehet a sima mérkőzés, az előzetes erősorrend és a keretek alapján izgalomban itt nem lesz hiány.

A Pénzcentrumon minden nap bemutatunk egy vb-csoportot a 12 közül: kitérünk a sztárjátékosokra, a várható taktikai felállásokra egyaránt. Az eddig elkészült bemutatókat itt olvashatod el:

Hollandia: egy nagy hiányzó, egy álmodozás

A holland válogatott továbbra is a labdabirtoklásra és a pozíciós játékra épít, ugyanakkor az elmúlt években jóval pragmatikusabb lett. Frenkie de Jong a középpálya ritmusát diktálja rendszerint eredményesen, viszont egy komoly kimaradó lesz a hollandoknál: Xavi Simons néhány hete sérült meg olyan súlyosan, hogy nemhogy a vébéről, de a klubszezon elejéről is le fog maradni a rehabilitáció miatt.

A hollandok igyekeznek kontroll alatt tartani a mérkőzéseket, sok rövid passzal és magas védekezéssel. A legnagyobb erősségük az alapos szervezettség és a technikai minőség, ugyanakkor gyors kontrák ellen időnként sebezhetőek, különösen akkor, ha a szélső védők túl magasan helyezkednek. A hollandok hajlamosak túlbonyolítani a támadásaikat, de ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a kontroll és a dinamika között, akkor egyértelműen ők a csoport legerősebb csapata.

Japán: hazatérő kapus, fizikális lemaradás

Az 1998-ban debütáló Japán már rég nem számít meglepetéscsapatnak a világbajnokságokon. A válogatott rendkívül szervezett, fegyelmezett és taktikai szempontból talán az egyik legfelkészültebb csapat a tornán. A keret érdekessége, hogy kapusuk, Zion Suzuki gyakorlatilag hazatér Amerikába: a hálóőr ghánai apa és japán anya gyermekeként New Jersey-ben született.

A japánok legnagyobb fegyvere a gyors átmenet és az intenzív letámadás: rendkívül jól zárják a passzsávokat, és labdaszerzés után villámgyorsan támadnak. Ugyanakkor fizikálisan továbbra sem tartoznak az elitbe, ezért ha az ellenfél hosszabb ideig rájuk tudja erőltetni a párharcokat és a levegőben zajló játékot, az problémát okozhat számukra. Mindettő függetlenül a szakértők szerint Hollandia legnagyobb kihívójának számítanak a csoportgyőzelemért.

Svédország: Premier League-s nehéztüzérség, leszerepelt edzővel

A svéd válogatott visszatérése részben annak köszönhető, hogy ismét sikerült stabil identitást kialakítaniuk - a dolog pedig annál is különösebb, ha megnézzük, ki ül a kispadon. A csapat szövetségi kapitánya az a Graham Potter, akit még ősszel vágott ki távirati sebességgel a West Ham United, de a trénernek nem ez volt a legelső csúfos bukása. A csapat továbbra is fizikális futballra épít, sok beadással, pontrúgással és agresszív párharcokkal. Alexander Isak és Viktor Gyökeres a támadások első számú célpontjai - a Liverpool és az Arsenal nagyágyúi vélhetően nem spórolnak majd a gólokkal, ha odakerülnek a kapu elé.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A svédek legnagyobb erőssége a szervezettség és a mentális stabilitás: ritkán esnek szét mérkőzések közben, és nagyon kellemetlen ellenfelek, ha vezetést szereznek. A gond inkább az, hogy gyors, technikás csapatok ellen nehezen tudják kontrollálni a játék ritmusát. Ebben a csoportban azonban lehet esélyük a továbbjutásra, de nem lesz könnyű dolguk ezt kiharcolni.

Tunézia: defenzív futball, gyors kiesés?

Tunézia a szakértők szerint ugyanazzal a karakterrel érkezik a világbajnokságra, amely az elmúlt években is jellemezte: kompakt védekezés, kevés kockázat és rengeteg futás jellemzi a játékukat. A válogatott elsősorban a stabilitására épít, és nem akar nyílt mérkőzésekbe belemenni: a támadásokban leginkább Elias Achouri sebessége jelenthet veszélyt kontrákból.

A tunéziaiak egyik legnagyobb problémája, hogy kirívóan kevés gólt szereznek, különösen erősebb ellenfelek ellen. A védekezésük ugyanakkor jó közepes szinten van: rendkívül nehéz feltörni a hátsó alakzatot, és képesek teljesen megölni a mérkőzések ritmusát. Ha sikerül hosszú ideig szoros meccsben tartaniuk az ellenfeleket, könnyen okozhatnak meglepetést.

Pénzcentrum-tipp a csoport végeredményére: