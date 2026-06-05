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Közelkép néhány magyarországi forintbankjegyről.
Gazdaság

Nem mutat rosszul a magyar fizetőeszköz: így teljesített pénteken a forint

Pénzcentrum
2026. június 5. 19:17

Gyengült pénteken a forint a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

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Az euró jegyzése délután hat órára 355,92 forintra ment fel a kora reggeli 354,05 forintról, ami a forint 0,5 százalékos gyengülésének felel meg. A dollárt 308,58 forinton jegyezték 304,80 forint után, a forint így 1,2 százalékkal gyengült a nap folyamán.

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A svájci frank jegyzése szinte nem változott, 387,90 forinton állt délután hatkor a reggel hét órai 387,77 forint után. A hét eleje óta a forint az euróval szemben 0,5 százalékkal gyengült, a dollár ellenében 1,5 százalékot adott le, a svájci frankkal szemben viszont 0,1 százalékkal erősödött.
Címlapkép: Getty Images
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