Történelmi csúcsot ért el a magyar háztartások banki adóssága, miután a lakossági hitelállomány megközelítette a 13 500 milliárd forintot.
Nem mutat rosszul a magyar fizetőeszköz: így teljesített pénteken a forint
Gyengült pénteken a forint a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az euró jegyzése délután hat órára 355,92 forintra ment fel a kora reggeli 354,05 forintról, ami a forint 0,5 százalékos gyengülésének felel meg. A dollárt 308,58 forinton jegyezték 304,80 forint után, a forint így 1,2 százalékkal gyengült a nap folyamán.
A svájci frank jegyzése szinte nem változott, 387,90 forinton állt délután hatkor a reggel hét órai 387,77 forint után. A hét eleje óta a forint az euróval szemben 0,5 százalékkal gyengült, a dollár ellenében 1,5 százalékot adott le, a svájci frankkal szemben viszont 0,1 százalékkal erősödött.
Lebukott a magyarországi akkumulátorgyár: kiderült az igazság a csatornába engedett zöld folyadékról
Hatósági eljárást indított a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a debreceni CATL akkumulátorgyár ellen.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 79,03 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel 133 670,96 ponton zárt pénteken.
2026 áprilisában az ipari termelés volumene 0,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
A SpaceX hivatalosan is benyújtotta a tőzsdére lépéshez szükséges dokumentumokat,
Gyengült a forint pénteken reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Évekig sújtotta a hazai gyártókat a különadó, most egy uniós bírósági döntés nyomán végleg kivezetik.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 356,09 forintról 353,93 forintra csökkent 18 órakor.
Az uniós energiapolitika egyik alapelveként bevezeti az úgynevezett "első az energiahatékonyság" elvét.
A részvénypiac forgalma 19,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A magyar fizetőeszköz ezzel továbbra is az egyik legerősebb szintjén mozog 2022 eleje óta.
Ilyenre évtizedek óta nem volt példa Magyarországon: tovább erősödhet a forint, tényleg fordulóponthoz érhet a gazdaság
Az elemzők szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetet jól szemlélteti a Hormuzi-szoros ügye.
Riasztó, ami a magyar fiatalokról kiderült: órákat töltenek ezzel naponta, súlyos következményei lehetnek
A kutatás szerint a közösségi média rontja az alvást, negatív érzéseket okoz, és sok fiatal nem tudja csökkenteni használatát.
A májusi korrekció után ismét lendületet kaphat a magyar tőzsde, miközben a lakossági befektetők sem hátráltak meg.
Országos akcióban csapott le a NAV: nyomdagépeket, hamis címkéket és jelentős készpénzvagyont foglaltak le.
Jelentős gázkészletek feltárása indult el a világ egyik legnagyobb olajmezőjén, ahol a Mol is érdekelt.
Az OECD szerint a dráguló energia és a bizonytalanság visszafogja a növekedést, miközben a kamatcsökkentés is várathat magára.
A Hormuzi-szoros körüli zavarok miatt visszaesett az olaj- és gázkínálat, az OECD szerint újra gyorsulhat az infláció.
Történelmi lépésre készül Elon Musk: minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetése jöhet, de van egy bökkenő
Elon Musk űrkutatási vállalata, a SpaceX minden idők legnagyobb, 1750 milliárd dollár értékű tőzsdére lépésére készül.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.