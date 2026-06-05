Nem mutat rosszul a magyar fizetőeszköz: így teljesített pénteken a forint

Gyengült pénteken a forint a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az euró jegyzése délután hat órára 355,92 forintra ment fel a kora reggeli 354,05 forintról, ami a forint 0,5 százalékos gyengülésének felel meg. A dollárt 308,58 forinton jegyezték 304,80 forint után, a forint így 1,2 százalékkal gyengült a nap folyamán.

A svájci frank jegyzése szinte nem változott, 387,90 forinton állt délután hatkor a reggel hét órai 387,77 forint után. A hét eleje óta a forint az euróval szemben 0,5 százalékkal gyengült, a dollár ellenében 1,5 százalékot adott le, a svájci frankkal szemben viszont 0,1 százalékkal erősödött.