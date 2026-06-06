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London. UK-03.30.2022. The offices and signage of the American rating agency Fitch Ratings in Canary Wharf.
Gazdaság

Döntött a hitelminősítő: megvan Magyarország legújabb adósbesorolása

Pénzcentrum
2026. június 6. 12:00

A Fitch Ratings megerősítette a mostani adósbesorolást, ugyanakkor fenntartotta a negatívra rontott kilátásokat is.

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A várakozásoknak megfelelően megerősítette Magyarország "BBB" szintű adósbesorolását a Fitch Ratings, miközben továbbra is érvényben hagyta a stabilról korábban negatívra rontott kilátást. Ezzel a döntéssel lezárult az idei első felülvizsgálati kör, amelynek során mindhárom meghatározó nemzetközi hitelminősítő változatlan osztályzattal értékelte a magyar gazdaságot

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A hitelminősítő a negatív kilátás fenntartását elsősorban a vártnál kedvezőtlenebbül alakuló államháztartási egyenleggel, a költségvetési politika alacsonyabb kiszámíthatóságával, valamint a mérsékelt gazdasági növekedéssel indokolta.

Miután az elmúlt hetekben a Moody's és a Standard & Poor's is a korábbival megegyező besorolást és kilátást hagyott jóvá, a hazai gazdaság következő átfogó értékelése az év végén várható. A vezető hitelminősítők november végén és december elején, egymást követő három pénteki napon teszik majd közzé a legújabb vizsgálataik eredményeit.
Címlapkép: Getty Images
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