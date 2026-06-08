Újabb csapás a hazai turizmusnak? Elképesztő drágulás a legnépszerűbb magyar tónál, külföldre menekülnek a nyaralók

A 2026‑os szezon előtt különösen fontos látni, hogyan készülnek a magyarok a nyárra egy olyan évben, amelyet egyszerre formál a tavaszi amerikai–iráni konfliktus hatása, a választási év óvatossága, a balatoni szállásárak 10–15 százalékos drágulása és az erős forint, amely sokakat a külföld felé terelhet. Ennyi bizonytalanság után újra elindítjuk a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy kiderüljön, hogyan terveznek a magyarok 2026 nyarán, és milyen tényezők alakítják idén az utazási döntéseket.

A 2026‑os nyári szezon előtt különösen fontosnak érezzük, hogy újra megmérjük, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, már csak azért is, mert ez az év eddig minden volt, csak kiszámítható nem.

Tavasszal már készítettünk egy felmérést, közvetlenül az amerikai–iráni konfliktus kirobbanása után, amikor látványosan visszaesett az utazási kedv, és sokan kivártak. Azóta azonban újabb tényezők alakítják a lakosság döntéseit: választási év van, ami hagyományosan óvatosságra készteti a háztartásokat, idén nem érkeztek olyan volumenű állami kifizetések, mint négy éve. A balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek, közben viszont a forint erős, ami sokak számára hirtelen elérhetőbbé teszi a külföldi nyaralást.

Röviden: rengeteg olyan gazdasági és társadalmi hatás érte a magyarokat az év első felében, amely alapjaiban befolyásolhatja a 2026‑os szezon alakulását.

Ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy megtudjuk: hogyan utaznak a magyarok 2026 nyarán, mire költenek, mire nem, és milyen irányba mozdítja őket az idei év bizonytalansága.

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