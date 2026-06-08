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Újabb csapás a hazai turizmusnak? Elképesztő drágulás a legnépszerűbb magyar tónál, külföldre menekülnek a nyaralók
Utazás

Újabb csapás a hazai turizmusnak? Elképesztő drágulás a legnépszerűbb magyar tónál, külföldre menekülnek a nyaralók

Pénzcentrum
2026. június 8. 17:33

A 2026‑os szezon előtt különösen fontos látni, hogyan készülnek a magyarok a nyárra egy olyan évben, amelyet egyszerre formál a tavaszi amerikai–iráni konfliktus hatása, a választási év óvatossága, a balatoni szállásárak 10–15 százalékos drágulása és az erős forint, amely sokakat a külföld felé terelhet. Ennyi bizonytalanság után újra elindítjuk a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy kiderüljön, hogyan terveznek a magyarok 2026 nyarán, és milyen tényezők alakítják idén az utazási döntéseket.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 2026‑os nyári szezon előtt különösen fontosnak érezzük, hogy újra megmérjük, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, már csak azért is, mert ez az év eddig minden volt, csak kiszámítható nem.

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Tavasszal már készítettünk egy felmérést, közvetlenül az amerikai–iráni konfliktus kirobbanása után, amikor látványosan visszaesett az utazási kedv, és sokan kivártak. Azóta azonban újabb tényezők alakítják a lakosság döntéseit: választási év van, ami hagyományosan óvatosságra készteti a háztartásokat, idén nem érkeztek olyan volumenű állami kifizetések, mint négy éve. A balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek, közben viszont a forint erős, ami sokak számára hirtelen elérhetőbbé teszi a külföldi nyaralást.

Röviden: rengeteg olyan gazdasági és társadalmi hatás érte a magyarokat az év első felében, amely alapjaiban befolyásolhatja a 2026‑os szezon alakulását.

Ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy megtudjuk: hogyan utaznak a magyarok 2026 nyarán, mire költenek, mire nem, és milyen irányba mozdítja őket az idei év bizonytalansága. 

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Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, töltsd ki a Pénzcentrum kutatását. Köszönjük!
Címlapkép: Getty Images
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