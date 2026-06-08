Mentőöv érkezhet ősszel: az uniós források 94 százalékát is megszerezheti Magyarország

A brüsszeli megállapodásnak köszönhetően ősztől 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás válhat elérhetővé Magyarország számára, amennyiben a kormány teljesíti az ehhez szükséges feltételeket. Bár az előző kabinet mulasztásai és a folyamatos uniós bírságok miatt több milliárd euró végleg elveszett, a sikeres tárgyalások eredményeként az ország a teljes 2021–2027-es költségvetési keret mintegy 94 százalékát is megmentheti, ami európai viszonylatban is kedvező aránynak számít - összegezte a Telex.

A jelenlegi uniós költségvetési ciklusban Magyarország elméletileg csaknem 57 milliárd euróhoz juthatna hozzá támogatások és kedvezményes hitelek formájában. Ez a jelentős összeg a 21,7 milliárd eurós kohéziós forrásból, a 8,4 milliárd eurós agrártámogatásból, a 10,4 milliárd eurós helyreállítási alapból, valamint a védelmi ipart és katonai készültséget támogató, úgynevezett SAFE-hitelből (16,2 milliárd euró) tevődik össze. További kisebb, bár nehezen megbecsülhető összeget jelentenek az alapítványi egyetemek elől jelenleg elzárt Erasmus- és Horizont-források.

A kohéziós források nagy része, összesen 18,9 milliárd euró már rendelkezésre áll, vagy hamarosan elérhetővé válhat. Ebből 12,5 milliárd eurót még az előző kormány idején szabadított fel az Európai Bizottság, amihez az új kabinet – a feltételek teljesítése esetén – további 6,4 milliárd eurót tehet hozzá. A helyreállítási alap esetében szintén komoly az előrelépés, hiszen a friss politikai megállapodás értelmében a potenciális 10,4 milliárd euróból 10 milliárd euró lehívható lesz, amely a teljes, 6,5 milliárdos támogatásból és a 3,5 milliárdos hitelből áll össze. A fennmaradó 400 millió eurós hitelrész határideje azonban lejárt, így az a forrás végleg elveszett.

Nem ez az egyetlen forrás, amitől Magyarország végleg elesett. Az előző vezetés késlekedése, valamint a hiányzó igazságügyi és korrupcióellenes reformok miatt 2,1 milliárd eurónyi kohéziós pénz is elúszott. Szintén komoly problémát jelent az uniós joggal ellentétes menekültügyi és gyermekvédelmi szabályozás. A menekültügyi törvények miatt az Európai Unió Bírósága hatalmas összegű bírságot, valamint napi egymillió eurós kényszerítő bírságot szabott ki az országra.

Mivel ezt az előző kormány nem fizette be, az Európai Bizottság a támogatásokból vonja le az összeget a büntetőkamattal együtt. Ez eddig nagyjából egymilliárd eurós veszteséget jelent hazánknak, ami már most jóval meghaladja azt a fennmaradó kohéziós keretet, amelyet a vitatott törvények módosításával egyáltalán fel lehetne még szabadítani.

Összességében az előző kormány a teljes potenciális uniós forráskeret mindössze 37 százalékához fért hozzá. Ehhez képest a jelenlegi kabinet a feltételek teljesítésével a források további 29 százalékát szabadíthatja fel. Az elveszített összegeket is beszámítva a legkedvezőbb forgatókönyv megvalósulása esetén Magyarország a teljes uniós keret 94 százalékát szerezheti meg.

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A végső sikerhez azonban még hátravan az egyelőre bizonytalan sorsú, 16,2 milliárd eurós SAFE-hitel ügye. Bár a május végi fejlemények biztatóak, a folyósítást az Európai Bizottság továbbra is jogállamisági és korrupcióellenes intézkedésekhez kötheti. Ha ezt a forrást is sikerül lehívni, a megszerzett támogatások és hitelek aránya jelentősen tovább növekedhet.

Címlapkép: MTI/Szigetváry Zsolt