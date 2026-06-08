2026. június 8. hétfő Medárd
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ukrajna, Kijev, Kijev, Parlament épülete, Verhovna Rada,
Világ

Hivatalos: óriási összeget utaltak át Ukrajnának - nem semmi feltételekhez kötötte Brüsszel az újabb segélyt

MTI
2026. június 8. 19:29

Az Európai Bizottság közel 2,8 milliárd euró összegű pénzügyi támogatást folyósított Ukrajnának az állami működés és a közigazgatás fenntartására, miután a kijevi vezetés sikeresen végrehajtotta a kifizetés feltételéül szabott stratégiai reformokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A mostani utalás a 2024 májusában elindított Ukrajna-eszköz elnevezésű támogatási program hatodik részlete, amelynek célja az ország újjáépítésének, gazdasági kilábalásának és uniós integrációjának elősegítése. Ezzel az újabb kifizetéssel az Európai Unió már összesen 29,5 milliárd eurót biztosított a program keretében, ami a tervezett teljes összeg közel 77 százalékát jelenti, és közvetlen segítséget nyújt az ukrán központi költségvetésnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a finanszírozás feltételeként Kijevnek érdemi reformokat kellett végrehajtania több kulcsfontosságú területen, így például az igazságszolgáltatásban, az energiaszektorban, a digitalizáció terén, valamint a közpénzek átlátható kezelésében.

Marta Kos bővítési biztos hangsúlyozta, hogy Ukrajna elkötelezettsége és a reformok gyors végrehajtása nemcsak a mostani támogatás kifizetését tette lehetővé, hanem utat nyit a csatlakozási tárgyalások előrehaladása előtt is. A biztos hozzátette, hogy az ukrán kormány eközben már a jövőbeli részletek folyósításához szükséges feltételek közül is teljesített négyet.
Címlapkép: Getty Images
#euró #európai unió #európai bizottság #költségvetés #ukrajna #milliárd #világ #brüsszel #ukrán #uniós támogatás #reform

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:53
19:41
19:29
19:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 7.
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
2026. június 8.
Durva dolog derült ki a koronavírus-oltásokról: ilyen még sosem volt a történelemben
2026. június 8.
Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél
2026. június 8.
Balaton vagy Adria? Meglepő, hol nyaralhat olcsóbban egy magyar család 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. június 8. hétfő
Medárd
24. hét
Június 8.
Az óceánok világnapja
Június 8.
Húsmentes világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
2
2 hete
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
3
6 napja
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
4
3 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
5
4 napja
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ingatlanközvetítő
Eladnád a lakásod vagy újat vennél? Egy jó ingatlanközvetítővel ezek az ügyletek gyorsabban is mehetnek. De érdemes jó szakembert keresni, aki nem csak egy idegenvezető a lakásokban, hanem professzionálisan használja az értékesítési csatornákat, kiváló pénzügyi és kommunikációs szakember, sőt, rendelkezik piac és helyismerettel is. Egyszóval, valódi tanácsadó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 19:41
180 millióért árulja pesti lakását Nyáry Krisztián: mutatjuk az írólegenda mesés otthonát
Pénzcentrum  |  2026. június 8. 19:01
Hatalmas pénzek mozognak a legális fűpiacon: Magyarország teljesen kimarad a milliárdos üzletből
Agrárszektor  |  2026. június 8. 19:31
Tízmilliárd euró áramlott a szomszédba: mégis külföldi importra szorulnak