Hivatalos: óriási összeget utaltak át Ukrajnának - nem semmi feltételekhez kötötte Brüsszel az újabb segélyt

Az Európai Bizottság közel 2,8 milliárd euró összegű pénzügyi támogatást folyósított Ukrajnának az állami működés és a közigazgatás fenntartására, miután a kijevi vezetés sikeresen végrehajtotta a kifizetés feltételéül szabott stratégiai reformokat.

A mostani utalás a 2024 májusában elindított Ukrajna-eszköz elnevezésű támogatási program hatodik részlete, amelynek célja az ország újjáépítésének, gazdasági kilábalásának és uniós integrációjának elősegítése. Ezzel az újabb kifizetéssel az Európai Unió már összesen 29,5 milliárd eurót biztosított a program keretében, ami a tervezett teljes összeg közel 77 százalékát jelenti, és közvetlen segítséget nyújt az ukrán központi költségvetésnek.

A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a finanszírozás feltételeként Kijevnek érdemi reformokat kellett végrehajtania több kulcsfontosságú területen, így például az igazságszolgáltatásban, az energiaszektorban, a digitalizáció terén, valamint a közpénzek átlátható kezelésében.

Marta Kos bővítési biztos hangsúlyozta, hogy Ukrajna elkötelezettsége és a reformok gyors végrehajtása nemcsak a mostani támogatás kifizetését tette lehetővé, hanem utat nyit a csatlakozási tárgyalások előrehaladása előtt is. A biztos hozzátette, hogy az ukrán kormány eközben már a jövőbeli részletek folyósításához szükséges feltételek közül is teljesített négyet.