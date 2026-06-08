Váratlan fordulat a devizahiteles ügyekben: egyhangú döntést hozott az Országgyűlés

Az Országgyűlés egyhangú szavazással fogadta el azt a javaslatot, amely az egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeivel kapcsolatos törvények felülvizsgálatához kötődő folyamatban lévő eljárások kezelését rendezi, írta meg a Telex.

Az Országgyűlés határozott az „Egyes tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálata érdekében az érintett folyamatban lévő eljárások kezeléséről” szóló javaslatról.

A képviselők először az összegző módosító javaslatról szavaztak, amelyet egyhangúlag támogattak. Ezt követően a zárószavazáson is teljes egyetértés alakult ki: a parlament 183 igen szavazattal fogadta el a javaslatot.

A döntés a devizahiteles ügyekhez kapcsolódó, folyamatban lévő eljárások kezelésének szabályozását érinti, és az érintett törvények felülvizsgálatával összefüggő jogi kereteket rendezi.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy felfüggeszthetik a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat is. A törvényjavaslat több ezer családot érinthet.