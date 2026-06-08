Lesújtó híreket közölt az IMF: óriási krízis közeleg, erre kevés ország van felkészülve

A világ nincs felkészülve az egyre sűrűsödő gazdasági sokkokra, amelyek immár az új normalitás részét jelentik – figyelmeztetett a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója. Krisztalina Georgieva szerint sürgősen ellenállóbb gazdasági alapokat kell kiépíteni a folyamatos válságok, a geopolitikai feszültségek és a mesterséges intelligencia térnyerése okozta megrázkódtatások tompítására.

Az IMF vezérigazgatója szerint aggasztó, hogy a döntéshozók még mindig nem ismerték fel, hogy a világgazdaságot érő sokkhatások állandósultak. A 2019 óta hivatalban lévő vezető mandátuma alatt a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború, a kereskedelmi konfliktusok és a közel-keleti válság egyaránt komoly próbára tette a mintegy ezermilliárd dolláros hitelezési kapacitással rendelkező szervezetet és annak 191 tagállamát.

A folyamatos bizonytalanság miatt az IMF idén júliusban frissíti világgazdasági prognózisát, miután áprilisban a közel-keleti helyzet miatt már rontott a növekedési kilátásokon - hívta fel a figyelmet a Bloomberg.

A jelenlegi időszak legjelentősebb gazdasági átalakulásának a mesterséges intelligencia terjedését tartja, amely alapjaiban formálja át a munkaerőpiacot. Georgieva önkritikusan elismerte, hogy a múltban a nemzetközi szervezetek, köztük az IMF is, túl későn ismerték fel a globalizáció okozta egyenlőtlenségeket, ami miatt a munkahelyek megszűnésével egész közösségek roppantak meg gazdaságilag. Hangsúlyozta, hogy határozott célja elkerülni ennek a forgatókönyvnek a megismétlődését a mesterséges intelligencia térnyerése során.

A geopolitikai feszültségek kapcsán az intézmény vezetője kitért az orosz–ukrán helyzetre is. Az IMF korábban bejelentette, hogy újraindítaná Oroszország éves gazdasági felülvizsgálatát – az úgynevezett IV. cikkely szerinti konzultációt –, amelyet még az ukrajnai invázió kezdetekor függesztettek fel. Ez a terv több európai uniós tagállam heves ellenállását váltotta ki, mivel a bírálók szerint a párbeszéd legitimálná Moszkva szankcióelkerülési törekvéseit.

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A felülvizsgálatot végül a harci cselekmények és a hiányos orosz adatszolgáltatás miatt elhalasztották. Bár a rendszeres értékelés a jövőben újraindulhat, a szervezet fókuszában jelenleg Ukrajna támogatása áll, így Kijevet tavaly egy 15,6 milliárd, idén pedig egy 8,1 milliárd dolláros, reformokhoz kötött hitelprogrammal segítik.