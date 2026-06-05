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Gazdaság

Lekörözte a nemzetközi piacokat a magyar tőzsde: így zárták a hetet a hazai óriáscégek

MTI
2026. június 5. 19:44

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 79,03 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel 133 670,96 ponton zárt pénteken.

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A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint nyugalmas napot zárt a BÉT, az alacsony forgalom és a mérsékelt árfolyammozgások visszafogott kereskedést jeleztek.

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A magyar részvénypiac ezzel együtt is jobban teljesített a nemzetközi szinthez képest, az európai tőzsdeindexek ugyanis többnyire visszaeséssel fejezték be a hét utolsó kereskedési napját – tette hozzá Czibere Ákos.

  • A Mol 8 forinttal, 0,2 százalékkal 3908 forintra csökkent 1,2 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 70 forinttal, 0,17 százalékkal 40 770 forintra erősödött, forgalmuk 8,7 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,05 százalékkal 2634 forintra esett, forgalma 973,0 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,34 százalékkal 11 920 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9315,63 ponton zárt pénteken, ez 22,98 pontos, 0,25 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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