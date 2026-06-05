Gyengült pénteken a forint a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Lekörözte a nemzetközi piacokat a magyar tőzsde: így zárták a hetet a hazai óriáscégek
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 79,03 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel 133 670,96 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint nyugalmas napot zárt a BÉT, az alacsony forgalom és a mérsékelt árfolyammozgások visszafogott kereskedést jeleztek.
A magyar részvénypiac ezzel együtt is jobban teljesített a nemzetközi szinthez képest, az európai tőzsdeindexek ugyanis többnyire visszaeséssel fejezték be a hét utolsó kereskedési napját – tette hozzá Czibere Ákos.
- A Mol 8 forinttal, 0,2 százalékkal 3908 forintra csökkent 1,2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 70 forinttal, 0,17 százalékkal 40 770 forintra erősödött, forgalmuk 8,7 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,05 százalékkal 2634 forintra esett, forgalma 973,0 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,34 százalékkal 11 920 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9315,63 ponton zárt pénteken, ez 22,98 pontos, 0,25 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
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