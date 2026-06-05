Lekörözte a nemzetközi piacokat a magyar tőzsde: így zárták a hetet a hazai óriáscégek

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 79,03 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel 133 670,96 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 13,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint nyugalmas napot zárt a BÉT, az alacsony forgalom és a mérsékelt árfolyammozgások visszafogott kereskedést jeleztek.

A magyar részvénypiac ezzel együtt is jobban teljesített a nemzetközi szinthez képest, az európai tőzsdeindexek ugyanis többnyire visszaeséssel fejezték be a hét utolsó kereskedési napját – tette hozzá Czibere Ákos.

A Mol 8 forinttal, 0,2 százalékkal 3908 forintra csökkent 1,2 milliárd forintos forgalomban.

8 forinttal, 0,2 százalékkal 3908 forintra csökkent 1,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 70 forinttal, 0,17 százalékkal 40 770 forintra erősödött, forgalmuk 8,7 milliárd forintot tett ki.

ára 70 forinttal, 0,17 százalékkal 40 770 forintra erősödött, forgalmuk 8,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,05 százalékkal 2634 forintra esett, forgalma 973,0 millió forint volt.

árfolyama 28 forinttal, 1,05 százalékkal 2634 forintra esett, forgalma 973,0 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,34 százalékkal 11 920 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9315,63 ponton zárt pénteken, ez 22,98 pontos, 0,25 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.