Balaton vagy Adria? Meglepő, hol nyaralhat olcsóbban egy magyar család 2026-ban

A magyarok idén is szembesülnek a kérdéssel: a Balaton vagy az Adria éri meg jobban 2026-ban? A válasz korántsem egyértelmű. A horvát tengerparton a szállás és az étkezés ára továbbra is széles skálán mozog, a legnépszerűbb régiókban pedig már bőven a magyar fizetőképesség határát súrolja, miközben a Balatonnál is elszálltak a főszezoni árak: egy jól elhelyezkedő, modern apartman vagy családi szoba simán horvát árszinten van. Az étkezés mindkét helyen komoly tétel, a balatoni büfék pedig már sokszor a dalmáciai árakat közelítik. Az utazás viszont mindent felülír: míg a Balatonra pár ezer forintból le lehet jutni, Horvátországba autóval, busszal, vonattal vagy repülővel is tíz- és százezrek mennek el. Az erős forint ugyan tompítja a drágulást, de nem teszi olcsóbbá a nyaralást – legfeljebb kozmetikázza a költségeket. A nagy kérdés így nem az, hol olcsóbb, hanem hogy ki mire hajlandó költeni: közelségre és egyszerűségre, vagy tengerre és magasabb árakra.

A horvátországi nyaralás ára 2026-ban továbbra is széles skálán mozog, de a legnagyobb tétel változatlanul a szállás: a teljes költségvetés 40–55 százalékát ez viszi el. Egy szerb utazási portál friss összesítése szerint egy négytagú család reális költsége 7 napra 1500 és 2500 euró (535 ezer és 890 ezer forint) között alakul, míg egy pár 800–1500 euróból megoldhatja az egyhetes pihenést. Horvátország 2023 óta euróövezeti tag, így minden ár euróban értendő, ami jelentősen egyszerűsíti a tervezést.

A szállásárak régiónként és kategóriánként is nagy eltérést mutatnak. Isztrián apartman júliusban 350–550 euró, a tengerparti apartman 600–900 euró, míg egy 4 csillagos all inclusive szálloda 1400–2500 euró között mozog egy hétre. A Kvarner-öböl továbbra is az egyik legmegfizethetőbb térség: Crikvenicán és Novi Vinodolskiban 300–450 euróért lehet apartmant találni, a tengerparti opciók pedig 500–700 eurótól indulnak. Észak‑Dalmáciában az apartmanok 300–500 euróba kerülnek, a tengerpartiak 550–800 euróba, és Pag vagy Vir továbbra is a legolcsóbb úti célok közé tartozik, ahol akár 40–60 euróért is lehet egy éjszakát foglalni.

Közép‑Dalmáciában már magasabb árakkal kell számolni: Makarskán egy apartman 400–600 euró, a tengerparti 700–1000 euró, a 4 csillagos hotelek pedig 1800–3500 euró között mozognak. Hvar külön kategória: a tengerparti apartman 800–1300 euró, a luxusszállodák pedig 3000–6000 euró felett járnak. A legdrágább térség továbbra is Dubrovnik, ahol egy óvárosi apartman 1000–1800 euró, a prémium hotelek pedig 3000–7000 euró között mozognak.

Balatonon sem mindegy, hol és milyen szállást foglalunk: amikor a Bookingon beállítottuk, hogy egy négytagú család július végén egy hétre keres szállást, a találatok között óriási szórást láttunk. A kisebb apartmanok 180–220 ezer forint körül indultak egy hétre, a középkategóriás, apartmanok és vendégházak 280–450 ezer forint között mozogtak, míg a vízparthoz közeli, modern vagy új építésű szállásokért 500–700 ezer forintot is elkértek. A szállodai árak még magasabbak: egy családi szoba vagy két összenyitható szoba 700 ezertől egészen 1,2 millió forintig terjedt, attól függően, hogy Siófokon, Balatonfüreden vagy a nyugati medencében kerestünk. A tó körül tehát szinte minden árkategória megtalálható, de a főszezoni kereslet miatt a jól elhelyezkedő, modern szállások ára könnyedén eléri a horvát tengerparti árakat is, különösen a népszerű településeken.

A tavalyi évhez képest a szállodai szobákért 10-15 százalékkal többet kell fizetni, mint egy évvel ezelőtt:

Balatonnál is érvényesül a keresletvezérelt árazás, alapvetően a tehát a kereslet határozza meg az árakat. Átlagosan egy 10-15 százalékos átlagár-emelkedéssel számolunk

- nyilatkozta Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója a Pénzcentrumnak.

Étkezés ára Horvátországban, a Balatonon 2026

Az étkezés költségei szintén jelentősen befolyásolják a teljes büdzsét. Horvátországban egy átlagos reggeli kávézóban 5–10 euró, egy pizza vagy szendvics 8–14 euró, egy ebéd egy tipikus konobában 20–30 euró, a vacsora pedig 25–40 euró fejenként.

A halételek ára továbbra is magas: a tengeri sügér vagy aranydurbincs 40–80 euró kilónként. Dubrovnik és Hvar óvárosa 30–50 százalékkal drágább az országos átlagnál. Egy négytagú család napi étkezési költsége így 100–150 euró is lehet, de ha az apartmanban készítik a reggelit és a vacsorát, ez 50–70 euróra csökkenthető. A legolcsóbb megoldás a teljes önellátás, ami napi 20–30 euróból kijön.

A Balatonon sem mindegy, hol és mit eszünk, és a 2026-os szezon első árlapjai alapján egyértelmű, hogy a büfés étkezés idén is az egyik legnagyobb költségtétel lesz a magyar tengernél. A május elején kinyitó strandbüfék már kirajzolták az árszintet: Balatonalmádiban a Jóbarátok Halsütöde étlapja szerint a klasszikus balatoni halak továbbra is dekára mennek, a hekk 130 Ft/10 dkg körül indul, a keszeg 110 Ft/10 dkg, a fogas 160 Ft/10 dkg, a pisztráng 140 Ft/10 dkg, és egy fokhagymás harcsafilé friss salátával már 5300 forint. A fish & chips édesburgonyával 5800 forint, a halászlé 4290 forint (+900 Ft külön halért), a babgulyás 3450 forint, a gyorsabb fogások – hamburger, sajtburesz – 2600–2800 forint között mozognak. A köretek sem olcsók: a hasábburgonya 1100, az édesburgonya 1800 forint, a savanyúság 44–65 Ft/10 dkg, a palacsinta 450–500 forint.

A tihanyi Aszófői Halsütő friss, 2026-os árlapja még magasabb árakat mutat: a hekk 870 Ft/10 dkg, a keszeg 830 Ft/10 dkg, a süllő 1400 Ft/10 dkg, a fogasfilé 1500 Ft/10 dkg, a harcsafilé 1400 Ft/10 dkg, a ponty és a pisztráng 870 Ft/10 dkg. A halászlé itt is drága: a pontyszeletes 2900, a pontyfilés 3100, a harcsafilés 3500 forint, az alaplé 1700, a belsőség 800 forint. A köretek ára továbbra is gyorsan összeadódik: a sült krumpli 950 forint, a kenyér 170 forint szeletenként, a különféle szószok 330–520 forint között mozognak. A saláták már-már éttermi árszintet idéznek: a vitaminsaláta 1650, a görög saláta 2100, a pisztrángos saláta szintén 2100 forint.

Az italoknál is látszik az áremelkedés: a házi szörpök 250 Ft/dl áron mennek, a rostos üdítők 250 Ft/dl, a szénsavas üdítők 750–950 forint között mozognak. Egy eszpresszó 800 forint, a latte macchiato és a jegeskávé 1900 forint. A csapolt sörök, Soproni, Mort Subite, Birra Moretti, Heineken 1100–1500 forint között kaphatók, az üveges és dobozos sörök 900–1300 forintba kerülnek.

A büfés étkezés tehát továbbra is drága, és több fogás ára már közelíti, sőt, helyenként el is éri a horvát tengerparti éttermi árszintet. A fórumokon és közösségi oldalakon sokan panaszkodnak arra, hogy a balatoni büfék ára ma már versenyez a külföldi üdülőhelyekkel, mások szerint viszont a Balaton továbbra is megkerülhetetlen nyári célpont, és a tóparti vendéglátás ára egyszerűen követi az országos inflációt és a munkaerőköltségek emelkedését. Az biztos, hogy 2026-ban a magyar tengernél sem lehet olcsón enni, és aki halas fogásra vágyik, annak mélyebben kell a pénztárcájába nyúlnia, mint néhány évvel ezelőtt.

Látnivalók, kompok árai 2026

A látnivalók belépődíjai szintén jelentős tételt jelentenek déli szomszédunknál. A Plitvicei‑tavak főszezonban 40 euróba kerülnek felnőtteknek, a Krka Nemzeti Park ára ugyancsak 40 euró. Dubrovnik városfalaira a belépő 40 euró, a Pula Aréna viszont továbbra is az egyik legkedvezőbb árú attrakció 10 eurós jegyárral. Egy négytagú család egyetlen nagyobb kirándulásra 100–250 eurót is elkölthet.

A szigetekre utazók számára a kompok ára is fontos tényező. A Split–Hvar járat autóval 50–70 euróba kerül, a Split–Brač útvonal 40–50 euró, míg a rövidebb átkelések – például Drvenik–Sućuraj – 20–25 euróból megoldhatók. Júliusban és augusztusban az autós kompokra előzetes foglalás ajánlott, különben akár többórás várakozás is előfordulhat.

A költségekhez hozzájön az idegenforgalmi adó, amely településenként változik: Dubrovnikban és Hvaron 2–2,65 euró éjszakánként, míg a kevésbé frekventált helyeken 1–1,33 euró. Egy család számára ez általában 20–50 eurós pluszkiadást jelent egy hétre.

A összesítés alapján a legdrágább úti célok 2026-ban Dubrovnik, Hvar, Rovinj, Bol és Mali Lošinj, míg a legolcsóbbak Pag, Vir, Crikvenica, Zaton, Drvenik és Pelješac. Ár‑érték arányban Trogir, Brač, Cavtat és Murter számítanak a legjobb választásnak.

Olcsó euró, olcsó nyaralás?

A forint látványos erősödése idén több ponton is tompítja a külföldi utazások költségeit, de a szakértők szerint ez nem jelent valódi árcsökkenést: legfeljebb fékezi a drágulást. A horvát nyaralás például egy év alatt gyakorlatilag nem lett drágább a magyar turistáknak, mert a helyi, 6–7 százalékos szállásdrágulást teljesen ellensúlyozta az árfolyam, de a repülős utak árát továbbra is a kerozin és a geopolitikai feszültségek határozzák meg.

Nagy Károly turisztikai szakértő szerint az erős forint inkább csak „kozmetikázza” a költségeket: az utazási irodák várhatóan kisebb kerozinpótdíjat kérnek majd, a saját szervezésű utaknál olcsóbb lehet a tankolás és az élelmiszer, de a szállásárakat ez érdemben nem érinti. Aki repülőjegyet vesz, akkor jár a legjobban, ha minél korábban foglal, és 500 euró helyszíni költésig a bankkártyás fizetés is kedvezőbb a készpénzváltásnál. A szakértő szerint az erős forinttal most úgy érdemes kalkulálni, mint ami fékezi az utazási költségeket, de olcsóbbá nem teszi őket: valódi megtakarításra inkább az európai autós utaknál van esély, előre megtankolt autóval.