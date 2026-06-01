Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
A hűségkártyák mára teljesen beépültek a mindennapi vásárlásainkba. Szinte nincs olyan pénztárca vagy mobiltelefon, amelyben ne lapulna legalább egy kuponokat és kedvezményeket gyűjtő kártya vagy alkalmazás. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, közel 3000 fős kutatásának eredményeit mutatjuk be. A számok alapján egyértelmű: a magyarok többsége már aktívan használ valamilyen hűségprogramot.
A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatásának felmérése szerint a magyar vásárlók 81,5 százaléka rendszeresen használ hűségkártyát, vagy valamilyen digitális kedvezményrendszert. Ez rendkívül magas arány, ami jól mutatja, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben sokan tudatosan keresik a spórolási lehetőségeket. A CHART by Pénzcentrum adásában bemutatott kutatás alapján különösen a nők, a 40-60 év közötti korosztály, valamint a magasabb végzettségű és nagyvárosi vásárlók használják intenzíven ezeket a rendszereket. A legtöbben ráadásul nemcsak kipróbálják, hanem valódi pénzügyi előnyt is látnak bennük: a hűségkártyát használók közel 70 százaléka szerint a kedvezmények érezhető segítséget jelentenek a családi kasszában.
Érdekes ugyanakkor, hogy miközben egyre több bolt tereli a vásárlókat mobilalkalmazások felé, sokan továbbra is ragaszkodnak a klasszikus műanyag kártyákhoz. Jelenleg egyfajta átmeneti korszakot élünk: kutatásunk alapján a vásárlók több mint fele, 54,5 százaléka vegyesen használ digitális és fizikai megoldásokat. Vagyis hol a telefonját, hol a plasztikkártyát veszi elő a kasszánál. Közben azonban egy rendkívül stabil tábor továbbra sem kér az appokból. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott kutatás válaszadóinak 32,3 százaléka kizárólag hagyományos műanyag hűségkártyát használ, míg a digitális oldalon viszont a kényelem az egyik legerősebb érv.
