Budapest, Magyarország - 2022. szeptember 2.: A Magyar Posta logója (Magyar Posta)
Olcsó és népszerű szolgáltatást zúzott be a Magyar Posta: így már többet nem lehet csomagot küldeni, ez sokaknak fog fájni

2026. június 1. 09:30

Májustól a Magyar Posta jelentősen megváltoztatta a nemzetközi levélfeladás szabályait. Külföldre ajánlott levélként már kizárólag papíralapú dokumentumok küldhetők, árucikkek nem. A szigorítás miatt a kisebb tárgyakat ezentúl csak jóval drágábban, postacsomagként lehet célba juttatni. A drasztikus költségnövekedés sok e-kereskedőt arra ösztönözhet, hogy átkeljen a határon, és a szlovák postát válassza, ahol még a régi, kedvezőbb feltételek érvényesek - írta a G7/Telex.

A tavaszi, átlagosan 13 százalékos díjemelés mellett a vállalat egy elsőre aprónak tűnő, ám annál fájóbb változást is bevezetett az általános szerződési feltételeiben. Korábban a méret- és súlyhatárok betartásával a kisebb és könnyebb tárgyakat, például CD-ket vagy egyéb árucikkeket is fel lehetett adni nemzetközi ajánlott levélként. Ez a megoldás különösen az Európai Unión belüli e-kereskedelemben volt népszerű, hiszen az értékesebb új vagy használt cikkeket viszonylag olcsón lehetett postázni.

Mivel ez a kiskapu bezárult, a feladóknak csupán két lehetőségük maradt. Az egyik opció, hogy nyomkövetés és kártérítés nélküli, közönséges levélként adják fel az árut. Ezt azonban az értékesebb termékeknél érthető okokból senki sem szívesen kockáztatja. A másik megoldás a csomagfeladás, ez viszont mintegy 100 százalékos áremelkedést jelent a korábbiakhoz képest. Egy két kilogramm alatti nemzetközi postacsomag díja célországtól függően legalább 8–10 ezer forint. Ez egy kevésbé értékes termék esetében már teljesen gazdaságtalanná teheti az eladást.

A Magyar Posta a szigorítást a nemzetközi szabályozások változásával indokolja. A globális e-kereskedelem fellendülésével ugrásszerűen megnőtt az árut tartalmazó levelek száma, amit a postai rendszerek egyre nehezebben tudnak kezelni. A modern, automatizált levélfeldolgozó gépeket hagyományos, hajlítható borítékokra tervezték. A bennük lévő keményebb tárgyak emiatt gyakran fennakadásokat okoznak. Emellett a csomagként történő feladásnál sokkal egyértelműbb a felelősségvállalás kérdése. A magasabb díjak pedig fedezetet nyújtanak a megnövekedett forgalommal együtt járó kártérítési esetekre is. Bár korábban a levélpostai rendszer gazdaságosabb volt, mára az üzleti és technológiai észérvek egyértelműen a csomaglogisztika felé terelik az árukat.

A magyarországi helyzet furcsasága, hogy a szomszédos Szlovákia állami postavállalata még nem követte le ezt a nemzetközi trendet. Északi szomszédunknál a 2 kilogrammos határig továbbra is feladhatók különböző árucikkek nemzetközi ajánlott levélként. Ráadásul a hazai, 6–12 euróra átszámított feladási díjjal szemben ott mindez jellemzően csupán 2,5–5 euróba kerül. Ez az ár- és szabályozásbeli különbség olyan jelentős, hogy néhány küldemény feladása esetén a hazai eladóknak már megéri akár 100 kilométert is utazni a határig. Hagyományos csomagfeladás esetén már eltűnik az árkülönbség a két ország között.
