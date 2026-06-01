Tavaly kismértékben, kevesebb mint 3 százalékkal nőtt a magyar Aldi nettó árbevétele, azonban a vállalat továbbra is veszteséges maradt.
Olcsó és népszerű szolgáltatást zúzott be a Magyar Posta: így már többet nem lehet csomagot küldeni, ez sokaknak fog fájni
Májustól a Magyar Posta jelentősen megváltoztatta a nemzetközi levélfeladás szabályait. Külföldre ajánlott levélként már kizárólag papíralapú dokumentumok küldhetők, árucikkek nem. A szigorítás miatt a kisebb tárgyakat ezentúl csak jóval drágábban, postacsomagként lehet célba juttatni. A drasztikus költségnövekedés sok e-kereskedőt arra ösztönözhet, hogy átkeljen a határon, és a szlovák postát válassza, ahol még a régi, kedvezőbb feltételek érvényesek - írta a G7/Telex.
A tavaszi, átlagosan 13 százalékos díjemelés mellett a vállalat egy elsőre aprónak tűnő, ám annál fájóbb változást is bevezetett az általános szerződési feltételeiben. Korábban a méret- és súlyhatárok betartásával a kisebb és könnyebb tárgyakat, például CD-ket vagy egyéb árucikkeket is fel lehetett adni nemzetközi ajánlott levélként. Ez a megoldás különösen az Európai Unión belüli e-kereskedelemben volt népszerű, hiszen az értékesebb új vagy használt cikkeket viszonylag olcsón lehetett postázni.
Mivel ez a kiskapu bezárult, a feladóknak csupán két lehetőségük maradt. Az egyik opció, hogy nyomkövetés és kártérítés nélküli, közönséges levélként adják fel az árut. Ezt azonban az értékesebb termékeknél érthető okokból senki sem szívesen kockáztatja. A másik megoldás a csomagfeladás, ez viszont mintegy 100 százalékos áremelkedést jelent a korábbiakhoz képest. Egy két kilogramm alatti nemzetközi postacsomag díja célországtól függően legalább 8–10 ezer forint. Ez egy kevésbé értékes termék esetében már teljesen gazdaságtalanná teheti az eladást.
A Magyar Posta a szigorítást a nemzetközi szabályozások változásával indokolja. A globális e-kereskedelem fellendülésével ugrásszerűen megnőtt az árut tartalmazó levelek száma, amit a postai rendszerek egyre nehezebben tudnak kezelni. A modern, automatizált levélfeldolgozó gépeket hagyományos, hajlítható borítékokra tervezték. A bennük lévő keményebb tárgyak emiatt gyakran fennakadásokat okoznak. Emellett a csomagként történő feladásnál sokkal egyértelműbb a felelősségvállalás kérdése. A magasabb díjak pedig fedezetet nyújtanak a megnövekedett forgalommal együtt járó kártérítési esetekre is. Bár korábban a levélpostai rendszer gazdaságosabb volt, mára az üzleti és technológiai észérvek egyértelműen a csomaglogisztika felé terelik az árukat.
A magyarországi helyzet furcsasága, hogy a szomszédos Szlovákia állami postavállalata még nem követte le ezt a nemzetközi trendet. Északi szomszédunknál a 2 kilogrammos határig továbbra is feladhatók különböző árucikkek nemzetközi ajánlott levélként. Ráadásul a hazai, 6–12 euróra átszámított feladási díjjal szemben ott mindez jellemzően csupán 2,5–5 euróba kerül. Ez az ár- és szabályozásbeli különbség olyan jelentős, hogy néhány küldemény feladása esetén a hazai eladóknak már megéri akár 100 kilométert is utazni a határig. Hagyományos csomagfeladás esetén már eltűnik az árkülönbség a két ország között.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
Az elmúlt években látványosan megváltozott a fényképezéshez való viszonyunk.
Súlyos dolgokra derült fény a kínai webshopnál: veszélyes termékek miatt gigabüntetést kapott a Temu
200 millió eurós bírságot szabtak ki a Temura, mert veszélyes babajátékokat és hibás töltőket találtak a kínai e-kereskedelmi óriás felületén.
Durva toxinnal mérgezik magukat a magyarok észrevétlenül: azok vannak veszélyben, akik innen rendelnek terméket
A ftalátokat műanyagok lágyítására használják, vagyis ezek az anyagok teszik a termékeket rugalmasabbá és hajlékonyabbá.
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
Brutális árak a BL-döntő által fémjelzett Bajnokok-fesztiválján: 2000 Ft a Heineken sör, 4500 egy harcsa
A gasztronómiai választék kifejezetten széles, így mindenki találhat kedvére valót.
Megszólaltak a legnagyobb hazai láncok: erre készülhetnek a magyar vásárlók a zöldség-gyümölcs áfacsökkenés után
Július 1-től jöhet a zöldség-gyümölcs áfa 27-ről 5 százalékra csökkentése, és a kiskereskedelmi láncok már készülnek az átárazásra.
Keserű igazság derült ki a hazai strandbüfékről: emiatt kell vagyonokat fizetnünk a lángosért, fagyiért
Bár a világpiacon számos alapanyag, például a tej és a cukor ára csökkenésnek indult, a fagylalt és a lángos tovább drágulnak.
Teljesen megzavarta a vásárlókat a szeszélyes időjárás: el nem hinnéd, mi lett a legújabb hazai slágertermék
Az emberek egyszerre készülnek a kerti munkákra, a szabadtéri sportokra és a hirtelen esőzésekre.
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
A bejegyzés alapján ezek a kirívó piaci anomáliák addig fennmaradnak, amíg a kereskedőket jelentős elvonások sújtják.
Szigorú határt húztak a magyar családok: kevesen gondolták volna, de csak ennyit szánnak az idei ajándékokra
Egy friss felmérés szerint a hazai családok többsége idén is közös programokkal és kisebb meglepetésekkel készül a gyereknapra.
Figyelem! Szennyezett rizs került a magyar boltokba: riadót fújt a hatóság, ha ilyet vettél, meg ne edd
Határértéket meghaladó ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a SUNCLAD márkájú, egykilós kiszerelésű Shinode Original Premium szusirizst.
Csúnya módszerrel verik át a gyanútlan magyar vásárlókat a webshopok: ez az új taktika, nagyon nehéz kiszúrni
Az online vásárlások során széles körben használt és megbízhatónak tűnő mércének számítanak a korábbi vásárlók által megfogalmazott vélemények. Ezek azonban nem mindig igazak.
Fájdalmas meglepetés: durva vámot vetnek ki a Temu, Shein, AliExpress rendelésekre, a magyaroknak is fizetni kell
2026. július 1-jétől új rendszer lép életbe, amely különösen a Temuhoz, Sheinhez és más kínai online piacterekhez kötődő rendelések millióit érintheti.
Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezetten lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését.
Fény derült a magyar boltok legsötétebb titkára: így gombolnak le sokkal több pénzt a vásárlókról a kasszáknál
A legtöbben azt hiszik, hogy tudatosan vásárolnak, de a boltok bárkit simán megszédítenek.
Figyelmeztetést adott ki a hatóság: semmiképp se használd fel, ha te is vettél ebből a népszerű termékből
Két ismert márka termékeinél találtak problémát, a hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképp se használják el ezeket.
Árstopra sincs szükség: brutál árcsökkentést jelentett be a Penny - mutatjuk az olcsósított termékeket, a magyarok kedvencei is a listán
Egy csomag száraztészta, egy doboz vaj vagy egy liter narancslé – a mindennapi bevásárlás apró tételei gyorsan összeadódnak.
Napokra lehúzzák a rolót a legnépszerűbb áruházláncok Magyarországon: kellemetlen meglepetés érhet, ha ezt nem tudod
Itt vannak a pünkösdi boltzár részletei: így alakul a boltok nyitvatartása hétfőn és vasárnap.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.