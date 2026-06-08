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Fiatal nőt olt be egy orvosi rendelőben egy kesztyűt viselő egészségügyi dolgozó.
Egészség

Durva dolog derült ki a koronavírus-oltásokról: ilyen még sosem volt a történelemben

Pénzcentrum
2026. június 8. 16:03

A Covid-vakcina kevesebb mint egy év alatt elkészült, de a legtöbb oltóanyag kifejlesztése és engedélyezése inkább évtizedekben mérhető. Miközben a világ újabb ebolajárvánnyal küzd, a betegség különleges törzsére pedig jelenleg még nincs vakcina, ismét reflektorfénybe került a kérdés: mennyi időbe telik pontosan egy vakcina kifejlesztése, és hogyan jutottunk el a himlő elleni első kísérletektől az mRNS-technológiáig, amely a koronavírus elleni védekezés alapjául is szolgált?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A közelmúltban újabb ebolajárvány ütötte fel a fejét Afrikában. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában mostanra ezernél is több gyanús esetet és több tucat halálesetet regisztráltak, de a valós fertőzések száma ezt bőven meghaladhatja.  

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A helyzetet súlyosbítja, hogy az ebolának több törzse létezik, és bár elérhető a vakcina a Zaire-i ebolavírus ellen, amely 2014-ben több mint 11 300 ember életét követelte, a most terjedő Bundibugyo-törzs ellen jelenleg nem áll rendelkezésre vakcina. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezért nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett. A kutatók ugyan már dolgoznak az oltóanyag fejlesztésén, de még optimista becslések szerint is hónapokba telhet, mire megkezdődhetnek a klinikai vizsgálatok.

A járvány ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, amely a Covid-19 idején világszerte foglalkoztatta az embereket: miért készül el egyes vakcinák rekordidő alatt, míg mások fejlesztése évtizedekig húzódik? A Statista által készített infografika bemutatja, hogy a történelem legnagyobb járványaira a vírus izolációjától számítva milyen gyorsan készült el a vakcina.

Oltások a modern orvostudomány előtt is léteztek

Az immunizáció története jóval a modern orvostudomány előtt kezdődött. Már a 15. században is alkalmaztak olyan eljárásokat Ázsiában és a Közel-Keleten, amelyek során egészséges embereket szándékosan tettek ki a himlő enyhébb formájának, hogy védettséget szerezzenek a halálos betegséggel szemben, ez a gyakorlat a varioláció nevet kapta, a himlő latin neve után.

A modern vakcinák alapjait azonban egy angol orvos, Edward Jenner rakta le 1796-ban. Megfigyelte, hogy a tehénhimlővel fertőzött tehenészek között kevésbé gyakori a feketehimlő előfordulása, ezért egy nyolcéves fiúba bejuttatta a vírust. A kísérlet sikeres volt: bár a gyerek napokig beteg volt végül felépült a betegségből, pár hónappal később pedig, amikor a fiút feketehimlővel is tesztelték, a betegséggel szemben ellenállónak bizonyult.

Innen azonban még hosszú idő kellett, hogy az oltások elterjedtebbek legyenek. A hastífuszt például először 1880-ban izolálták emberben, azonban csak az 1910-es évek közepén engedélyezték először a vakcinát az Egyesült Államokban, míg a tetanuszt a századfordulón izolálták, de csak 1939-ben vált engedélyezetté. Meglepő módon a szamárköhögés egész gyorsan végigment a folyamaton: először 1906-ban azonosították, 1920-ban pedig már el is készült a gyengített vakcina, 1925-ben pedig a teljes sejtes vakcina is. Az oltás ennél a betegségnél viszont nem nyújt életre szóló védelmet, egy 2011-es CDC vizsgálat ugyanis kimutatta, hogy a védettség csak 3-6 évig tarthat, ez azonban lefedi a gyermekkort, amikor a legnagyobb az esély a betegség miatt bekövetkező halálozásnak.

Az ebolánál egészen sokat, több mint 40 évet kellett várni, hogy a vírus izolációjától eljussanak a vakcina engedélyeztetéséig az Egyesült Államokban: A Zaire-i ebolavírust először 1976-ban azonosították emberekben, de csak 2019-ben kapott engedélyt az első vakcina.

A mostani járványért felelős Bundibugyo-törzset ugyan már 2007-ben azonosították, egyelőre mégsem készült hozzá kereskedelmi forgalomban elérhető oltóanyag. Ez jól mutatja, hogy a vakcinafejlesztés nem csupán tudományos kérdés: a kutatások költsége, a várható piaci igény és a járványok gyakorisága is jelentősen befolyásolja, milyen gyorsan haladnak a fejlesztések.

A koronavírus járvány fordulópont volt az oltásfejlesztésben

Az igazi áttörést a koronavírus-járvány jelentette a vakcinafejlesztés történetében. A SARS-CoV-2 vírus azonosításától az első engedélyezett oltások beadásáig kevesebb mint egy év telt el, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt. A rekordgyorsaság mögött azonban nem csupán a sürgető helyzet állt. Az RNS immunstimuláló hatásai ugyanis már közel 60 éve ismertek és már a 1990-es években közvetlen injekciózással is tesztelték a technológiát, a világjárvány kitörése pedig jelentős lendületet adott a további kutatásoknak.

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A vakcina gyors kifejlesztéséhez hozzájárult többek között a rendkívüli nemzetközi együttműködés, a korlátlan finanszírozás, a politikai támogatás, valamint az olyan új technológiák alkalmazása, mint az mRNS- és vektorvakcinák. Emellett a klinikai vizsgálatok egyes szakaszait párhuzamosan futtatták, miközben a világméretű figyelem miatt a kutatók rendkívül gyorsan tudtak önkénteseket toborozni a tesztekhez.

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A katonák gyakran az elsők között kapták meg az új oltásokat

A 19–20. század fordulóján számos vakcinát először katonai környezetben teszteltek. Így történt a tífusz, az influenza és a sárgaláz elleni oltások esetében is. Az amerikai hadsereg számára kiemelt fontosságú volt a fertőző betegségek elleni védelem, ezért a katonák gyakran elsőként részesültek az új vakcinákból, mielőtt azok a civil lakosság számára is elérhetővé váltak volna.  

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Az influenza elleni vakcina például az 1940-es évek közepén kapott engedélyt katonai használatra, majd röviddel később a lakosság számára is hozzáférhetővé vált. A sárgaláz elleni első vakcina már az 1930-as években megjelent, azonban a hivatalos engedélyezésre egészen az 1950-es évekig várni kellett.

Ma már több mint 20 betegség ellen védenek az oltások

A vakcinák történetének talán legnagyobb sikere a feketehimlő felszámolása volt. A WHO 1967-ben indította el globális eradikációs programját, amelyet még a hidegháborús szembenállás sem akadályozott, az Egyesült Államok és a Szovjetunió egyaránt támogatta a kezdeményezést.  

A több mint egy évtizedes nemzetközi összefogás eredményeként 1980-ban a WHO hivatalosan is bejelentette, hogy a feketehimlőt sikerült felszámolni. Ez mindmáig az egyetlen olyan emberi fertőző betegség, amelyet teljesen sikerült eltüntetni a Földről.

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A járványok elleni küzdelem pedig tovább folyik. Az elmúlt évtizedekben a vakcinák köre folyamatosan bővült, megjelentek a hepatitis B, a pneumococcus, a HPV, a rotavírus, a meningitis és a malária elleni oltások, miközben a kutatók új technológiákkal próbálják felgyorsítani a fejlesztéseket.

A WHO adatai szerint az oltásoknak köszönhetően az elmúlt 30 évben több mint felére csökkent a gyermekhalandóság világszerte, azonban továbbra is jelentős kihívást jelent, hogy a világ számos országában a gyermekek jelentős része még mindig nem jut hozzá az alapvető védőoltásokhoz.
Címlapkép: Getty Images
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