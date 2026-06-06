Hatalmas bejelentést tett Kármán András: hamarosan óriási lendületet kap a gazdaság

Az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnökével egyeztetett a magyar pénzügyminiszter: a találkozón lefektették a fejlesztési banknak a jövőben érkező hitelprogramok alapjait.

Kármán András pénzügyminiszter Budapesten egyeztetett Marco Primoraccal, az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnökével: a megbeszélésen megerősítették, hogy a kormányváltást és az uniós források felszabadítását követően a fejlesztési bank a jövőben ismét aktívan, kedvező kamatozású hitelekkel támogatja majd a hazai beruházásokat, különös tekintettel az egészségügy, a vasút, a megújuló energia és a bérlakásszektor fejlesztésére

A pénzügyminiszternek a közösségi oldalán közzétett beszámolójából kiderül, hogy bár az elmúlt években az uniós források elapadásával párhuzamosan az EIB magyarországi tevékenysége jelentősen visszaesett, a jövőben ez a tendencia megfordul.

A Tisza-kormány hivatalba lépésével mindkét fél részéről határozott szándék mutatkozik a szorosabb együttműködésre, és egyetértettek abban is, hogy az uniós források megnyílásával a kedvező kamatozású európai hitelek szerepe is felértékelődik a magyar gazdaságban - összegzett Kármán András.

Az egyeztetésen már olyan konkrét stratégiai célokat is kijelöltek, amelyek egybeesnek a kabinet prioritásaival. A tervek szerint az Európai Beruházási Bank kedvezményes finanszírozásával valósítanák meg a megújuló energetikai beruházásokat, a bérlakásprogramot, valamint az egészségügyi fejlesztéseket.

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Szintén hangsúlyos szerepet kap a vasúti infrastruktúra elengedhetetlen korszerűsítése, amelynek keretében a járműpark cseréjét is az EIB bevonásával tervezik. A felek a következőkben azokat a konkrét projekteket mérik fel, amelyeknél a bank pénzügyi eszközei a leghatékonyabban járulhatnak hozzá a hazai fejlesztésekhez.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA