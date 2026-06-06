2026. június 6. szombat Norbert, Cintia
27 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. május 12.Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.MTI/Balogh Zoltán
Gazdaság

Hatalmas bejelentést tett Kármán András: hamarosan óriási lendületet kap a gazdaság

Pénzcentrum
2026. június 6. 09:33

Az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnökével egyeztetett a magyar pénzügyminiszter: a találkozón lefektették a fejlesztési banknak a jövőben érkező hitelprogramok alapjait.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kármán András pénzügyminiszter Budapesten egyeztetett Marco Primoraccal, az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnökével: a megbeszélésen megerősítették, hogy a kormányváltást és az uniós források felszabadítását követően a fejlesztési bank a jövőben ismét aktívan, kedvező kamatozású hitelekkel támogatja majd a hazai beruházásokat, különös tekintettel az egészségügy, a vasút, a megújuló energia és a bérlakásszektor fejlesztésére

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pénzügyminiszternek a közösségi oldalán közzétett beszámolójából kiderül, hogy bár az elmúlt években az uniós források elapadásával párhuzamosan az EIB magyarországi tevékenysége jelentősen visszaesett, a jövőben ez a tendencia megfordul.

Kapcsolódó cikkeink:

A Tisza-kormány hivatalba lépésével mindkét fél részéről határozott szándék mutatkozik a szorosabb együttműködésre, és egyetértettek abban is, hogy az uniós források megnyílásával a kedvező kamatozású európai hitelek szerepe is felértékelődik a magyar gazdaságban - összegzett Kármán András.

Az egyeztetésen már olyan konkrét stratégiai célokat is kijelöltek, amelyek egybeesnek a kabinet prioritásaival. A tervek szerint az Európai Beruházási Bank kedvezményes finanszírozásával valósítanák meg a megújuló energetikai beruházásokat, a bérlakásprogramot, valamint az egészségügyi fejlesztéseket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szintén hangsúlyos szerepet kap a vasúti infrastruktúra elengedhetetlen korszerűsítése, amelynek keretében a járműpark cseréjét is az EIB bevonásával tervezik. A felek a következőkben azokat a konkrét projekteket mérik fel, amelyeknél a bank pénzügyi eszközei a leghatékonyabban járulhatnak hozzá a hazai fejlesztésekhez.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#hitel #bérlakás #vasút #fejlesztés #egészségügy #beruházás #európai unió #gazdaság #megújuló energia #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:01
09:33
09:00
07:45
07:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 6. 06:45
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
iO Charts  |  2026. június 6. 10:01
Interactive Brokers részvény: diszkontbróker, értékeltség, kilátások
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Az Interactive Brokers részvény az elmúlt öt évben több mint négy...
Holdblog  |  2026. június 6. 08:00
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Ny...
MEDIA1  |  2026. június 5. 22:48
A 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoportnál listaáron több mint 10 milliárd forintnyi állami reklámköltést regisztrált a Kantar
A Media1 által lekért Kantar Adex-adatok szerint listaáron becsülve több mint 10,3 milliárd forintny...
Bankmonitor  |  2026. június 5. 11:00
A legdrágább mondat: Velünk úgysem történhet meg.
Miért fizetünk nagy árat azért, amire nem számítunk? A műtét előtt álló beteg, az összetört lábbal k...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 6.
Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből
2026. június 5.
Komoly kihívás előtt a magyar menzák: hiába az egészségesebb menü, ha nincs idő megenni
2026. június 6.
Elképesztő új utazási őrület hódít a magyarok körében: egy eddig láthatatlan afrikai paradicsom lett a sláger
2026. június 5.
Akár 610 ezer forintba is kerülhet egyetlen belépő: elképesztő módon megdrágultak a magyarországi koncertek
2026. június 5.
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. június 6. szombat
Norbert, Cintia
23. hét
Június 6.
A lakáskultúra világnapja
Június 6.
Nemzetközi szövetkezeti nap
Június 6.
A nemzeti ölelés napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
2
1 hete
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben
3
2 napja
Évek óta nem látott szintre erősödött a forint: fontos határt tört át a magyar deviza
4
2 hete
Fordulat a devizapiacon: estére olyat lépett a magyar fizetőeszköz, amire kevesen számítottak
5
2 hete
Megingott a forint, kulcsfontosságú szinten billeg az árfolyam: újabb csapás, vagy szárnyalás jön május legvégén?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minősítés
az az eljárás, amikor az ügyfélről a bank hitelképességet állapít meg, nem csak hitel esetében

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 6. 10:01
Elképesztő új utazási őrület hódít a magyarok körében: egy eddig láthatatlan afrikai paradicsom lett a sláger
Pénzcentrum  |  2026. június 6. 09:00
Ez se a magyarok napja volt az európai szuperlottón: csak egy milliós nyeremény volt
Agrárszektor  |  2026. június 6. 08:56
Lépett a Tisza-kormány: rengeteg magyart érint, ami szeptember 30-ig jön