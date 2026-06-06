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Hatalmas bejelentést tett Kármán András: hamarosan óriási lendületet kap a gazdaság
Az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnökével egyeztetett a magyar pénzügyminiszter: a találkozón lefektették a fejlesztési banknak a jövőben érkező hitelprogramok alapjait.
Kármán András pénzügyminiszter Budapesten egyeztetett Marco Primoraccal, az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnökével: a megbeszélésen megerősítették, hogy a kormányváltást és az uniós források felszabadítását követően a fejlesztési bank a jövőben ismét aktívan, kedvező kamatozású hitelekkel támogatja majd a hazai beruházásokat, különös tekintettel az egészségügy, a vasút, a megújuló energia és a bérlakásszektor fejlesztésére
A pénzügyminiszternek a közösségi oldalán közzétett beszámolójából kiderül, hogy bár az elmúlt években az uniós források elapadásával párhuzamosan az EIB magyarországi tevékenysége jelentősen visszaesett, a jövőben ez a tendencia megfordul.
A Tisza-kormány hivatalba lépésével mindkét fél részéről határozott szándék mutatkozik a szorosabb együttműködésre, és egyetértettek abban is, hogy az uniós források megnyílásával a kedvező kamatozású európai hitelek szerepe is felértékelődik a magyar gazdaságban - összegzett Kármán András.
Az egyeztetésen már olyan konkrét stratégiai célokat is kijelöltek, amelyek egybeesnek a kabinet prioritásaival. A tervek szerint az Európai Beruházási Bank kedvezményes finanszírozásával valósítanák meg a megújuló energetikai beruházásokat, a bérlakásprogramot, valamint az egészségügyi fejlesztéseket.
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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Szintén hangsúlyos szerepet kap a vasúti infrastruktúra elengedhetetlen korszerűsítése, amelynek keretében a járműpark cseréjét is az EIB bevonásával tervezik. A felek a következőkben azokat a konkrét projekteket mérik fel, amelyeknél a bank pénzügyi eszközei a leghatékonyabban járulhatnak hozzá a hazai fejlesztésekhez.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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