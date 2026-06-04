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Sokan örülhetnek ennek a változásnak: csökkent az egyik legnépszerűbb lottó ára

Pénzcentrum
2026. június 4. 14:14

Miközben az elmúlt években többször is drágult az Eurojackpot, most 780 forintos szintre csökkent az alapjáték ára. A változás hátterében a forint erősödése áll, hiszen a lottójáték díját euróalapon határozzák meg.

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Olcsóbb lett az Eurojackpot, most 780 forintba kerül az alapjátéka Magyarországon. A nemzetközi lottójáték ára az euró árfolyamához igazodik, ezért a forint erősödése időről időre a játékosok számára is kedvező változást hoz.

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A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint egy alapjáték ára hozzávetőlegesen 2 eurónak megfelelő összeg forintban. Az árat az MNB által meghatározott euró-forint árfolyam heti átlaga alapján állapítják meg, úgynevezett sávos rendszerben.

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A sávos árképzés célja, hogy az ár ne kövesse folyamatosan a napi árfolyam-ingadozásokat, így a változások ritkábban jelennek meg a játék díjában. Emiatt előfordulhat, hogy az Eurojackpot ára egy ideig változatlan marad, még akkor is, ha közben jelentősebb árfolyammozgás történik a devizapiacon.

Nem először fordul elő, hogy a forint erősödése az Eurojackpot árának csökkenését eredményezni, ugyanakkor az elmúlt években inkább a drágulás volt jellemző.

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Az Eurojackpot jelenleg a Szerencsejáték Zrt. kínálatának egyik legdrágább lottójátéka, ugyanakkor a legnagyobb nyereményeket is ez a játék kínálja.

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Címlapkép: Getty Images
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