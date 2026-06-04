Az elemzők szerint a jelenlegi geopolitikai helyzetet jól szemlélteti a Hormuzi-szoros ügye.
Sokan örülhetnek ennek a változásnak: csökkent az egyik legnépszerűbb lottó ára
Miközben az elmúlt években többször is drágult az Eurojackpot, most 780 forintos szintre csökkent az alapjáték ára. A változás hátterében a forint erősödése áll, hiszen a lottójáték díját euróalapon határozzák meg.
Olcsóbb lett az Eurojackpot, most 780 forintba kerül az alapjátéka Magyarországon. A nemzetközi lottójáték ára az euró árfolyamához igazodik, ezért a forint erősödése időről időre a játékosok számára is kedvező változást hoz.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint egy alapjáték ára hozzávetőlegesen 2 eurónak megfelelő összeg forintban. Az árat az MNB által meghatározott euró-forint árfolyam heti átlaga alapján állapítják meg, úgynevezett sávos rendszerben.
A sávos árképzés célja, hogy az ár ne kövesse folyamatosan a napi árfolyam-ingadozásokat, így a változások ritkábban jelennek meg a játék díjában. Emiatt előfordulhat, hogy az Eurojackpot ára egy ideig változatlan marad, még akkor is, ha közben jelentősebb árfolyammozgás történik a devizapiacon.
Nem először fordul elő, hogy a forint erősödése az Eurojackpot árának csökkenését eredményezni, ugyanakkor az elmúlt években inkább a drágulás volt jellemző.
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Az Eurojackpot jelenleg a Szerencsejáték Zrt. kínálatának egyik legdrágább lottójátéka, ugyanakkor a legnagyobb nyereményeket is ez a játék kínálja.
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