Áll a bál a magyar boltláncoknál: brutálisan veszteséges a Spar, falnak ment a Penny, az Aldi is mínuszban van – eddig csak egy lánc úszta meg

A legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi láncok tavaly növelték bevételeiket, a profitabilitás terén azonban durva a kép. A Spar, az Aldi és a Penny is veszteséggel zárta az évet, és az egyedüli nyereséges Auchan profitja is közel felére olvadt vissza.

Tavaly összességében növelték bevételüket a legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi láncok, a profitabilitás képe azonban meglehetősen vegyes, sőt, a legtöbb esetben brutális veszteségekről beszélhetünk.

A Penny például nyolcszázalékos forgalombővülés után veszteségbe fordult, az Aldi csökkentette mínuszát, miközben a Spar mélyítette. Az Auchan pedig bár nyereséges maradt, de jóval kevesebbet keresett, mint egy évvel korábban.

Tovább nőtt a veszteség a Sparnál

Tavaly közel 5 százalékkal nőtt a Spar Magyarország nettó árbevétele, a vállalat azonban mélyebb veszteséggel zárta az évet. A 924 milliárd forintos forgalom ellenére a lánc 24,8 milliárd forintos mínusszal zárta 2025-öt, ami jóval rosszabb a 2024-es 18,3 milliárd forintos hiánynál.

A veszteség hátterében a kiadások gyors növekedése áll: az extraprofit adó brutális ütése mellett a bérköltség is 77 milliárdról 89 milliárdra emelkedett.

Veszteségbe fordult a Penny

A Penny volt a négy lánc közül a legdinamikusabb játékos 2025-ben. 8,4 százalékos növekedéssel elérte az 562 milliárd forintos forgalmat, ami az infláció felett volt és volumnövekedésre is utal.

Ennek ellenére a 2024-es 4,7 milliárdos nyereség után tavaly 966 millió forintos veszteséggel zárt a cég. A fordulat hátterében a személyi jellegű ráfordítások 10 százalékos emelkedése és a gyorsabban növekvő anyagköltségek állnak.

Javul a kép az Aldinál, de még mindig nagy a veszteség

Az Aldi 533 milliárd forintos bevétel mellett 9,6 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet. Jó hír, hogy ez jelentős javulás a 2024-es 27,4 milliárd forintos mínuszhoz képest, ám három év alatt így is összesen 46 milliárd forint veszteséget halmozott fel a lánc.

Ez magyarázza, hogy az anyacég tavaly 5 milliárd forintos tőkeinjekciót nyújtott a magyar egységnek. A komoly veszteségek ellenére a cég biztosítottnak látja magyarországi múködését.

Nyereséges az Auchan, de már csak alig

A négy lánc közül egyedül az Auchan zárta nyereséggel a tavalyi évet, 377 milliárd forintos bevétel mellett 2,7 milliárd forintos adózott eredménnyel. Ez azonban jócskán elmarad a 2024-es 6,9 milliárd forintos profittól.

A visszaesés hátterében a pénzügyi műveletek eredményének romlása áll: az előző évben egy egyszeri értékvesztés-visszaírásnak köszönhetően a pénzügyi egyenleg pozitív volt, 2025-ben viszont 3,3 milliárd forintos mínuszt hozott.