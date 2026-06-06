Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA társtulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget

A BioTechUSA története nem egyszerűen arról szól, hogy valaki piaci rést látott a fitnesziparban, hanem folyamatos pörgéssel olyan prémium márkát hoztak létre, amley immár egész Európában letette a maga névjegyét vitaminokkal, étrendkiegészítőkkel. Lévai Bálint társtulajdonossal, a BioTechUSA vezérigazgatójával beszélgettünk a több lábon állásról, a fitneszipar és az egészségtudatosság jelenlegi helyzetéről - és egy súlyos kommunikációs melléfogásról is. Interjú.

Pénzcentrum: A Netlock nevű IT-cég irodájában beszélgetünk, ami elsőre talán távolinak tűnhet a fehérjék és az étrend-kiegészítők világától. Hogyan került hozzád a cég, és hogyan fér meg egymás mellett szerinted az IT és a BioTech világa?

Lévai Bálint: Amennyire kalandos volt a Netlock története, mostanra annyira leegyszerűsödött és stabilizálódott a működése. Egy magyar tulajdonban lévő vállalkozásról beszélünk, amely szerintem nagyon komoly jövő előtt áll. A vállalatvezetésnek vannak olyan aspektusai, amelyek teljesen szektorfüggetlenek: ilyen a kommunikáció, a vezetés vagy éppen egy vízió átadása a szervezeten belül. Ezek univerzális készségek, amelyeket itt is ugyanúgy lehet kamatoztatni.

Az IT mindig is érdekelt. Az innováció központja gyakorlatilag ez az iparág, és kíváncsi voltam, milyen egy ilyen közegben dolgozni. Meglepően sok a hasonlóság vállalat és vállalat között: itt is szakemberekben kell bízni, érteni és szeretni kell a terméket, amit építünk, és olyan emberekkel kell együtt dolgozni, akik motiváltak és hosszú távon gondolkodnak.

Január óta foglalkozol ezzel: felmerült benned az is, hogy jó lehet több lábon állni, különösen az elmúlt évek gazdasági bizonytalanságai után?

A diverzifikáció befektetői, cégtulajdonosi szempontból mindig érdekes és nem kevésbé fontos kérdés, hiszen az én legnagyobb tulajdonom továbbra is a BioTechUSA-ban van. De ez a döntés nem erről szólt: nem egy tudatos „menekülési útvonal” volt, hanem egyszerűen egy olyan lehetőség, ami szakmailag izgatott. A BioTechUSA egy nagyon stabil vállalat, és a következő években is az marad.

Lévai Bálint, a BioTechUSA társtulajdonosa

A BioTechUSA-t viszont az elmúlt évek globális válságai biztosan érintették: Covid, infláció, energiaválság, logisztikai problémák, ellátási láncok felborulása. Egy ilyen helyzet mennyire írja át egy ekkora cég működését?

Ezek a kihívások folyamatosan jelen vannak. Alapanyag-drágulás, energiaárak, munkaerőhiány, logisztikai nehézségek – mindig van valami, amihez alkalmazkodni kell. Egy gyorsan növekvő vállalat életében azonban ezek akkor is megjelennének, ha éppen stabil lenne a környezet. Nálunk az volt a szerencse, hogy mire ezek a válságok igazán begyűrűztek, addigra már rendkívül stabil szervezetté váltunk.

Kétezer ember dolgozik nálunk, és az elsődleges kihívás ma már nem is feltétlenül maga a válság, hanem az, hogy olyan csapatot építsünk, amely képes folyamatosan alkalmazkodni és fejlődni. Én mindig azt mondom: nem egyszerűen vállalatot építünk, hanem közösséget.

A Covid alatt látványosan megnőtt az egészségtudatosság. Az emberek elkezdtek otthon edzeni, jobban odafigyelni magukra, többet foglalkozni az étrenddel és a vitaminokkal. Ez a lendület megmaradt szerinted?

Egyértelműen. A Covid előtt is folyamatosan nőtt az érdeklődés az egészséges életmód iránt, a járvány viszont adott ennek egy óriási lökést. És ami fontos: ez a magasabb szint nem omlott össze a lezárások után sem. Az emberek egyszerűen edukálódtak. Több idejük volt saját magukkal foglalkozni, és rájöttek, mennyire fontos az egészségük. Ez szerintem az egyik legpozitívabb hozadéka volt annak az időszaknak.

Nem érzitek azt, hogy az emberek egy része belefáradt volna ebbe? Hogy elmúlt a kezdeti lelkesedés?

Nem, sőt, mi továbbra is kétszámjegyű növekedést látunk. Nyilván országonként eltérő, hogy hol mennyire erős ez a trend, de összességében a piac tovább nő. Mi ráadásul nem klasszikus vitaminmárka vagyunk, hanem nagyon erősen kapcsolódunk a sporthoz és az aktív életmódhoz. Azt látjuk, hogy egyre több ember fedezi fel azt, hogy az egészségtudatosság nem valamilyen extrém életforma, hanem a mindennapok része.

A BioTechUSA prémium márka. Egy gazdaságilag érzékenyebb időszakban hogyan lehet megértetni a fogyasztókkal, hogy miért kerül egy termék többször annyiba, mint egy olcsóbb alternatíva?

Szerintem ezt a fogyasztók nagyon jól értik. Olyan ez, mint a párizsi és a csirkemell példája. Lehet olcsóbb terméket választani, de amikor valaki az egészségéről dönt, akkor általában megbízhatóbb, jobb minőségű megoldást keres. Az ár sok esetben egy minőségi szűrő is: milyen alapanyagból készül a termék, milyen minőségbiztosítás áll mögötte, mennyire lehet bízni abban, ami a címkén szerepel. Nekünk ezt külön sosem kellett agresszívan kommunikálni, a fogyasztók saját tapasztalatból tudják.

A piac ugyanakkor rendkívül zsúfolt, rengeteg kisebb szereplő próbál megélni. Mi különböztet meg benneteket?

Az emberek a mai információs zajban ösztönösen gravitálnak a megbízható márkák felé. Egy fragmentált piacon még fontosabbá válik a stabilitás és a hitelesség. Mi ezt próbáljuk képviselni. Hosszú távú értéket akarunk teremteni, és olyan partnerekkel dolgozunk együtt, akik ugyanezt keresik.

Közép-Európából építettetek globális márkát egy olyan világban, ahol az amerikai cégek marketingben, a kínai vállalatok pedig árban dominálnak. Mi volt ennek a kulcsa?

A konzisztencia és a megbízhatóság. A partnereink azért dolgoznak velünk hosszú távon, mert tudják, hogy stabil minőséget és kiszámítható üzletmenetet kapnak. Előfordul, hogy valakit elcsábít egy olcsóbb konkurens, de nagyon sokszor visszatérnek hozzánk, mert rájönnek, hogy a kiszolgálás, az ügyfélélmény és a hosszú távú stabilitás többet ér.

Mitől tud egy vállalat hosszú távon stabil maradni egy ennyire gyorsan változó piacon?

Szerintem a közösségtől. Attól, hogy milyen értékeket képvisel a szervezet, és mennyire következetesen ragaszkodik hozzájuk. Az instabil vállalatok rövid távon gondolkodnak, az értékeik folyamatosan változnak. Az embereket viszont nem lehet a végtelenségig formálni.

Egy közösség előbb-utóbb szétesik, ha nincs mögötte valódi értékrend.

Az egész fitnesz- és wellnessipar egyre inkább a longevity, biohacking és „örök fiatalság” irányába mozdul el. Ez szerinted valódi jövőkép, vagy inkább marketingtrend?

Az alapgondolat valójában nagyon egyszerű: figyeljünk oda arra, mire van szüksége a szervezetünknek ahhoz, hogy jól működjön és hosszú életet élhessünk. Alvás, mozgás, megfelelő táplálkozás – ezek nem marketingfogások, hanem ténylegesen fontos dolgok. Persze erre a gondolatiságra rengeteg vállalkozás épít rá különböző termékeket, és nyilván nem minden működik ugyanúgy. De maga az alapelv szerintem teljesen helyes.

A social media és az influenszerek szerepe közben elképesztően megnőtt. Nem érzitek azt, hogy az emberek kezdenek belefáradni az influenszer-marketingbe?

A társadalom szerintem edukálódott ezen a téren. Az elején sokkal hiszékenyebbek voltak az emberek, ma már kritikusabban állnak hozzá, és ez jó. Nem minden influenszer egyforma, nem mindenki ugyanazokat az értékeket képviseli.

Mi sosem szerettük azt a manipulatív értékesítési stílust, ami bizonyos platformokon nagyon sikeres lett. Inkább olyan emberekkel dolgozunk együtt, akik önazonosak és hitelesek.

A fiatal generáció viszont ma már nem feltétlenül testépítő akar lenni. Sokkal inkább az egészség, a jó közérzet, az aktív életmód érdekli őket. Emiatt át kellett alakítani a márkakommunikációt?

Részben igen. Nekünk van egy kifejezetten hardcore, testépítő fókuszú márkánk, a Scitec Nutrition, és annak továbbra is megvan a saját közönsége. De az iparág rengeteget változott. Ma már sokkal szélesebb rétegekhez szólunk. Az átlagemberekhez, akik egyszerűen egészségesebben akarnak élni vagy rendszeresen mozognak. Ez egy sokkal nagyobb piac lett.

A testképzavarok és a social media nyomása viszont egyre nagyobb probléma. Mit gondolsz erről?

Ez egy nagyon összetett kérdés. Én azt gondolom, hogy itt elsősorban a social media szabályozása lesz kulcskérdés, nem az étrend-kiegészítőké. Az algoritmusok sokszor azokat a tartalmakat erősítik fel, amelyek szélsőségesek vagy manipulálnak. Ezért is nagyon fontos számunkra, hogy milyen influenszerekkel dolgozunk együtt. Olyan embereket szeretnénk választani, akik hitelesek és nem mennek át egy olyan határon, amit mi sem tartunk elfogadhatónak.

Ha már kommunikáció: a közelmúltban nagy visszhangot váltott ki a BioTechUSA egyik reklámvideója, amelyet sokan sztereotipnak és rasszistának tartottak - főképp az ázsiai kultura és karakterek kifigurázása miatt. Mit tanult ebből a cég?

Egyértelműen hibának tartjuk. Jobban oda kell figyelnünk arra, milyen tartalmak kerülnek ki a felületeinkre. A vállalaton belül is szinte mindenki elutasította azt a videót. Egy közösséget építettünk, ahol kollektívan vállaljuk a felelősséget a hibáinkért is. Nem a bűnbakkeresés volt a fontos, hanem az, hogy gyorsan korrigáljuk a hibát és tanuljunk belőle.

Bennünk inkább az okozott rossz érzést, hogy egyáltalán megtörténhetett. Mert az a tartalom nem mi voltunk.

Volt ennek üzleti hatása is, éreztetek bármilyen visszaesést a rendelések számában, az eladásokban?

Inkább belső rossz érzésként éltük meg. Nem azt néztük elsőként, hogy mennyi terméket adunk el másnap, hanem azt, hogy olyan tartalom jelent meg a nevünk alatt, amellyel közösségként nem tudunk azonosulni. Ez volt a legrosszabb része.

Ha tíz évre előre kellene tekintened, szerinted mi változhat meg leginkább a táplálékkiegészítők piacán?

Őszintén szólva meglepődnék, ha teljesen felforgató változás jönne. Az emberi test alapvető szükségletei nem fognak megváltozni. Lehetnek új trendek, felkapott termékek, új kutatások, de a vitaminok, a fehérjék vagy a kreatin továbbra is fontos részei maradnak az emberek életének. Inkább a kommunikáció és a trendek változnak majd gyorsan, nem maga az alapigény.

címlapkép és fotók: Berecz Valter/Pénzcentrum