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Változékony hét a magyar tőzsdén: így teljesítettek a legnagyobb hazai vállalatok a feszült héten
Változékony hetet zárt a Budapesti Értéktőzsde, a BUX index 0,70 százalékos csökkenéssel fejezte be a kereskedést a geopolitikai feszültségekkel terhelt időszak végén. Miközben a Mol és a Magyar Telekom erősödni tudott, az OTP és a Richter árfolyama visszaesett az enyhén mérséklődő forgalmú piacon.
A kereskedés irányát a héten elsősorban a közel-keleti konfliktus elhúzódása miatti befektetői aggodalmak határozták meg. A nemzetközi hangulat ingadozása a hazai piacra is rányomta a bélyegét, így a hét folyamán többször is irányt váltott a tőzsde, ám péntekre sikerült az európai átlagot meghaladó erősödést felmutatni. A BUX végül 133 670,96 ponton állapodott meg, miközben a részvénypiac összforgalma a korábbi 130,11 milliárdról 121,46 milliárd forintra mérséklődött.
A vezető részvények felemás teljesítményt nyújtottak a héten. A legjobban a Mol szerepelt, amely 1,40 százalékos pluszban, 3908 forinton zárt. Az olajipari vállalat papírjait az a fejlemény is támogatta, hogy azerbajdzsáni partnereivel közös projektben földgázkitermelésbe kezdett.
Szintén emelkedett a Magyar Telekom árfolyama, amely 0,15 százalékkal, 2634 forintra drágult. A távközlési cég folytatta a saját részvényeinek vásárlását, ráadásul két új, egyaránt 3000 forint feletti céláremelés is érkezett a papírra. Emellett a héten derült ki az is, hogy a CIG Pannónia szintén részvényvisszavásárlási programot indít.
A bankszektor és a gyógyszeripar papírjai ugyanakkor veszteséggel zárták a hetet. Az OTP a folyamatos részvényvisszavásárlások ellenére is 1,92 százalékkal, 40 770 forintra gyengült, ráadásul a piac legmagasabb, közel 67 milliárd forintos forgalma mellett. A Richter még ennél is komolyabb, 7,17 százalékos esést szenvedett el, így a kereskedést 11 920 forinton fejezte be.
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