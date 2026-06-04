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Napokon belül óriási fordulat jön a magyarországi fizetéseknél: élesedik az új jogszabály, csúnya vége is lehet

Pénzcentrum
2026. június 4. 13:02

Igazságosabb fizetések vagy gazdasági sokk? Az EU új bértranszparencia-szabálya szerint hat hónapon belül fel kell zárkóztatni a lemaradó béreket, ha a nemek közötti különbség meghaladja az 5%-ot. Egy friss hazai kutatás szerint azonban a magyar cégek többsége elbukna a vizsgán, a kötelező emelések 650 milliárdos cechét pedig végül a boltokban fizethetjük meg. Mutatjuk, hogyan alakítja át a mindennapjainkat a munkahelyi titkolózás vége.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hamarosan búcsút inthetünk annak a korszaknak, amikor a fizetés a munkahelyeken tabutémának számított. Egy új uniós irányelv értelmében a cégeknek meg kell mutatniuk, mennyit keresnek átlagosan a férfiak és a nők ugyanabban a pozícióban, és ha indokolatlan a különbség, azt ki kell egyenlíteniük.

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Bár a cél, az „egyenlő munkáért egyenlő bér” mindannyiunk számára üdvözlendő, egy friss hazai kutatás rámutat: a valóságban ez gigantikus felfordulást, rengeteg feszültséget és akár több százmilliárd forintos kötelező fizetésemelést hozhat a magyar munkaerőpiacon. De mit is jelent ez pontosan az átlagos munkavállaló számára?

A bérszakadék létező jelenség, amelynek felszámolására az Európai Unió egy kifejezetten szigorú bértranszparencia-irányelvet (2023/970/EU) fogadott el. Ennek részleteiről korábban ebben a cikkben számoltunk be, valamint munkaügyi szakértőkkel elemeztük a lehetséges munkaerőpiaci hatásokat.

Már ott is leírtuk: az új szabály nem csupán azt jelenti, hogy az álláshirdetésekben meg kell adni a bérsávokat. A szabályozás ennél sokkal mélyebbre nyúl: a nagyobb vállalatoknak rendszeresen jelentést kell tenniük az állam és a dolgozóik felé arról, hogy van-e fizetésbeli különbség az azonos értékű munkát végző férfiak és nők között.

Boza István és Ilyés Virág kutatók a Közgazdasági Szemle 2026. áprilisi számában arra keresték a választ, hogy mi történne, ha ezt a szabályt már holnap bevezetnék Magyarországon. A tanulmány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2022. októberi, a teljes hazai foglalkoztatotti népességet lefedő járulékbevallási adatbázisára támaszkodva modellezte le, mi történne, ha a vállalatoknak már most be kellene nyújtaniuk a kötelező bérjelentéseket. Az eredmények pedig finoman szólva is kijózanítóak mind a munkáltatók, mind a munkavállalók számára. Ebben a cikkben elsősorban ennek a gazdasági hatásait vesszük szemügyre.

Az 5 százalékos szabály: Mikor jön a kötelező fizetésemelés?

A mindennapi dolgozót leginkább érintő uniós elvárás nagyon egyszerűen hangzik: ha egy cégen belül, egy adott munkakörben (például a könyvelők vagy a mérnökök között) a férfiak és a nők átlagfizetése között legalább 5 százalékos különbség van, a munkáltatónak cselekednie kell.

Ezt a különbséget vagy meg kell tudnia magyarázni teljesen objektív okokkal (például azzal, hogy az egyik nem képviselői átlagosan sokkal régebb óta dolgoznak ott, vagy több éjszakai műszakot vállaltak), vagy – ha erre nincs jó indok – hat hónapon belül meg kell szüntetnie a bérszakadékot. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kevesebbet kereső csoport bérét fel kell húzni a többiekéhez.

Ez a dolgozók számára remek hírnek tűnhet, hiszen sokaknak hozhat váratlan fizetésemelést.

A kutatásból azonban kiderül, hogy a legtöbb magyar cég (a vizsgált, 100 főnél nagyobb cégek mintegy 78 százaléka) jelenleg elbukna ezen a teszten, ha a vállalat egészét nézzük, mivel a nők átlagbére az említett 5 százaléknál jóval nagyobb mértékben marad el a férfiakétól. Ha viszont a cégek elkezdik kötelezően kiegyenlíteni a béreket, annak a teljes gazdaságra nézve óriási ára lehet.

A 600 milliárd forintos kérdés: Ki fizeti a cechet?

Ha a magyar munkáltatóknak ténylegesen meg kell szüntetniük a bérkülönbségeket, az nem lesz olcsó mulatság.

A kutatók kiszámolták, hogy ha a vállalatok a legegyszerűbb utat választják, azaz senkinek nem csökkentik a fizetését, hanem az alulfizetett csoportok (legtöbbször a nők, de bizonyos munkakörökben a férfiak) bérét emelik meg, az elképesztő összegeket emésztene fel.

A 2022-es béradatok alapján a női és férfibérek kiegyenlítése éves szinten mintegy 370–410 milliárd forint pluszköltséget jelentett volna a hazai munkáltatóknak. Mivel azóta a bérek drasztikusan nőttek, ez a kötelező korrekciós költség ma már a 600–650 milliárd forintot is elérheti.

– jegyzi meg a kutatás.

Mit jelent ez az átlagember számára? Egyrészt sokan kaphatnak jelentős bérkorrekciót. „Másrészt viszont, mivel a cégeknek ezt a hatalmas többletköltséget valahonnan elő kell teremteniük egy amúgy is stagnáló gazdasági helyzetben, a legvalószínűbb forgatókönyv az árak emelkedése. A kötelező fizetésemeléseket a boltokban, a szolgáltatások árában fizethetjük meg, azaz a bértranszparencia végső soron tovább fűtheti az inflációt” – ecsetelik a tanulmányban.

Miért bukik el a legtöbb cég a „kis csapatok” miatt?

Felmerül a kérdés: tényleg ennyire diszkriminatív a magyar munkaerőpiac? A kutatás rávilágít, hogy a probléma sokszor nem a szándékos hátrányos megkülönböztetésben, hanem a statisztikában rejlik.

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Amikor egy vállalat elkezdi vizsgálni a bérkülönbségeket, csoportokat kell képeznie. Ha nagyon általánosan nézik (például „minden szellemi dolgozó”), óriási lesz a bérszakadék. Ha viszont logikusan, konkrét pozíciók alapján (például „ötéves tapasztalattal rendelkező marketingesek”) alkotnak csoportokat, a csapatok létszáma lecsökken.

Itt jön a képbe a kis csapatok átka. A kutatók megállapították, hogy a 2–10 fős csapatokban dolgozók 76 százaléka olyan csoportba tartozik, ahol az átlagos bérkülönbség átlépi az 5 százalékos határt.

Emögött az áll, hogy egy kis létszámú csapatban elég egyetlen kolléga, aki kiemelkedően jól teljesít, ezért bónuszt kap, vagy egyszerűen csak rengeteget túlórázik, és az ő fizetése azonnal elhúzza a csoportátlagot. A jogszabály viszont ezt a statisztikai kilengést is bérszakadékként érzékeli, amit a cégnek hetekig tartó papírmunkával kell majd megmagyaráznia.

Még a legigazságosabb, legegyenlőbb bérezést alkalmazó cégeknél is a dolgozók 40 százaléka olyan csapatban van, ahol az uniós szabályok szerint azonnali vizsgálatra vagy beavatkozásra lenne szükség. Ez olyan iszonyatos papírmunkát és HR-es rémálmot jelent a cégeknek, ami sok helyen a mindennapi munkát is megbéníthatja.

Bónuszok, túlórák, cafeteria: Minden a kirakatba kerül

Az átlagos munkavállaló számára az egyik legérzékenyebb pont a juttatások kérdése. Az uniós irányelv nemcsak az alapfizetést nézi, hanem szó szerint mindent, amit a munkáltató ad: a bónuszt, a 13. havi fizetést, a műszakpótlékot, de még a cafeteriát és a céges utazási támogatást is.

Ez a gyakorlatban azzal járhat, hogy a cégek teljesen átalakítják a bónuszrendszereiket. Ha a vezetőség rájön, hogy a teljesítményalapú jutalmak kiosztása miatt felborul a férfiak és nők közötti bérarány, előfordulhat, hogy inkább eltörlik a rugalmas bónuszokat, és helyette mindenki ugyanazt az unalmas, de statisztikailag "biztonságos" alapbért kapja.

A kutatók arra is figyelmeztetnek:

ha egy cégnél a férfiak azért keresnek többet, mert ők vállalják a több éjszakai műszakot, a cég semmiképpen se úgy oldja meg a papíron létező bérszakadékot, hogy egyszerűen betiltja vagy kötelezővé teszi a pótlékolt műszakokat mindenkinek.

Ki jár jól ezzel az egésszel?

A kutatás végső soron arra figyelmeztet, hogy egy nemes cél – az egyenlő bérezés – könnyen visszájára sülhet, ha a magyar állam nem alkot okos és rugalmas szabályokat az uniós irányelv bevezetésekor.

Szücs Andrea, a KPMG Associate Partnere a Pénzcentrumon közzétett cikkében a múlt héten többek között a következőt írta: „Nyilvánvaló, hogy ebben a folyamatban könnyű hibázni, amihez elég, ha régi beidegződések alapján értékelünk, a kompetenciák szűk körét (csak végzettséget, vagy fizikai erőkifejtést tekintjük), és kihagyjuk belőle az olyan soft skilleket, mint a kommunikáció, a problémamegoldás, vagy az ügyfélkezelés. A legnagyobb hiba azonban az, ha mindezt elfelejtjük dokumentálni, és az átlátható értékelési rendszert megismertetni a munkavállalókkal, mert ez esetben nehéz pereknek nézhetünk elébe.”

A munkavállalók nyerhetnek azzal, hogy végre tisztán látják, mennyit ér a munkájuk a kollégáikhoz képest, és az alulfizetett csoportok bérét a törvény erejével kell majd felzárkóztatni. Ugyanakkor a cégek nyakába szakadó brutális adminisztráció, az indokolatlan statisztikai büntetések, és a fizetésemelésekből eredő több százmilliárdos extra költség végül áremelkedésekhez, merevebb bónuszrendszerekhez és rosszabb munkahelyi légkörhöz is vezethet.

A siker kulcsa az lesz, hogy a 2026 közepéig megalkotandó hazai szabályozás képes lesz-e megkülönböztetni a valódi, káros diszkriminációt attól, amikor valaki egyszerűen csak régebb óta dolgozik a cégnél, vagy szimplán csak jobban végezte a dolgát.
Címlapkép: Getty Images
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