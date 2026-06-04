Évek óta nem látott szintre erősödött a forint: fontos határt tört át a magyar deviza

Csütörtökön tovább erősödött a forint az euróval szemben, az árfolyam rövid időre a 355-ös szint alá is benézett, amire legutóbb több mint négy éve volt példa. A magyar fizetőeszköz ezzel továbbra is az egyik legerősebb szintjén mozog 2022 eleje óta.

A mostani forinterősödés mögött több tényező áll. A nemzetközi befektetői hangulat továbbra is kedvez a feltörekvő piaci devizáknak, miközben a magyar kamatszint még mindig vonzó a befektetők számára. A piac emellett pozitívan értékeli az Európai Unióval kapcsolatos fejleményeket és a közel-keleti geopolitikai feszültségek enyhülését is.

A 355-ös euróárfolyam kiemelt technikai szintnek számít. Az elmúlt hetekben a forint fokozatosan erősödött a március elején látott, 395 forint körüli euróárfolyamról, így három hónap alatt közel 40 forintos javulást mutatott fel a közös európai devizával szemben.

Jelentős erősödést produkált ma a magyar forint. Infogram: Pénzcentrum

Az elemzők szerint a következő időszakban is a nemzetközi hangulat, az esetleges geopolitikai hírek és az EU-s forrásokkal kapcsolatos fejlemények mozgathatják leginkább a forint árfolyamát. A piac figyelme most arra irányul, hogy sikerül-e tartósan 355 forint alatt maradnia az eurónak, ami újabb erősödési hullám előtt nyithatná meg az utat a magyar deviza számára.