Így szabadulhat fel évi 500 milliárd forint az évtized végére: Magyar Péterék győzelme hozta a fordulópontot

Magyarország európai viszonylatban is rekorder az államadósság kamatkiadásai terén, ám a hozamok csökkenése és a forint erősödése jelentős fordulatot hozhat. A kedvező piaci folyamatoknak köszönhetően a büdzsé már a következő években százmilliárdos nagyságú megtakarítást érhet el, ez az összeg pedig az évtized végére akár az évi 500 milliárd forintot is megközelítheti, ami komoly mozgásteret biztosítana az államháztartásnak - írja a Portfolio.

Az Eurostat adatai szerint 2025-ben Magyarország a GDP 3,8 százalékát fordította kamatkiadásokra. Bár ez az arány már javulást mutat a korábbi évekhez képest, európai összehasonlításban még így is rendkívül magas, hiszen az uniós és a régiós átlag egyaránt csupán 1,9 százalék. A kiugró hazai teher ráadásul nem az általános kamatkörnyezetnek, hanem az inflációkövető lakossági állampapírok után fizetett rendkívül magas kamatoknak tudható be. Ha hazánk fokozatosan el tudná érni az európai átlagot, azzal a költségvetés évente mintegy 1600 milliárd forintnyi kiadástól mentesülne.

Mivel az államadósság érdemi csökkentésére jelenleg nincs reális esély, a megtakarítás legkézenfekvőbb módja az állampapírok kamatainak mérséklődése. Ezen a téren az elmúlt időszak kedvező változásokat hozott, hiszen az állampapír-piaci referenciahozamok jelentősen csökkentek, a forint pedig az év eleje óta markánsan erősödött az euróval szemben. Bár a teljes adósságállomány átárazódása lassú folyamat, az alacsonyabb hozamszinttel kibocsátott új papírok és a kedvezőbb devizaárfolyam már rövid távon is érezteti a hatását.

EZ IS ÉRDEKELHET Hiába rakétázik a forint árfolyama, csúnya feketeleves várja azokat, akik így fektetik be a pénzüket A cseh korona és a lengyel zloty árfolyama az elmúlt négy évben alig változott az euróhoz képest.

Amennyiben a jelenlegi piaci feltételek fennmaradnak, az intézményi és lakossági forintkötvényeken, valamint a devizaadósságon elért megtakarítás együttesen már az idei és a 2026-os büdzsében is nagyságrendileg 100 milliárd forintos könnyítést jelenthet. A forint erősödése különösen a devizakötvények kamatfizetésénél hoz látványos eredményt, hiszen a jelentős kamattételeket sokkal kedvezőbb árfolyamon tudja törleszteni az állam.

A hosszabb távú kilátások még biztatóbbak. Ahogy a korábban magas kamattal kibocsátott állampapírok és devizakötvények fokozatosan lejárnak, és helyüket alacsonyabb hozamú új kibocsátások veszik át, a megtakarítás mértéke évről évre növekszik. Konzervatív becslések szerint a jelenlegi hozamszintek és a 350-360 forintos euróárfolyam tartósságát feltételezve a lejáró adósságok megújításán és az aktuális hiányfinanszírozáson az állam 2030-ra fokozatosan akár évi 500 milliárd forintot is megtakaríthat.

Az adósságszolgálat optimalizálása jelenleg az a terület, ahol a kormányzat a legkönnyebben és viszonylag gyorsan képes százmilliárdos nagyságrendű forrásokat felszabadítani. Sikeres gazdaságpolitika és a befektetői bizalom fennmaradása esetén a hozamok további csökkenése várható. Ezzel, valamint a tudatos adósságkezeléssel a megtakarítás összege az évtized végére akár a duplájára is nőhet, ami a jövőben érdemi lélegzetvételhez juttathatja a magyar költségvetést.