Cigicsempész bandát fogtak a pénzügyőrök: egymillió dobozt találtak a rajtaütéskor, kattant is a bilincs

A NAV bevetési egysége is részt vett abban a rajtaütésben, amelyben egy illegális dohánytermékkel csencselő bandát kapcsoltak le.

Mintegy hárommilliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A nagyszabású akció során három elkövetőt értek tetten és vettek őrizetbe. A pénzügyi nyomozók kiterjedt felderítő munka eredményeként térképezték fel a professzionális módszerekkel működő hálózatot, és sikeresen beazonosították az illegális áruk tárolására szolgáló ingatlanokat, valamint a szállításhoz használt járműveket is.

A rajtaütést kilenc Pest vármegyei helyszínen, többségében bérelt raktárakban és kamionparkolókban hajtotta végre mintegy száz hatósági szakember, köztük a NAV Merkur Bevetési Egysége. Két férfit éppen az áru bepakolása közben értek tetten a nyomozók, míg harmadik társukat, egy ukrán kamionsofőrt a csempészáruval megrakott teherautóban fogták el.

A helyszíneken egymillió doboz adózatlan cigarettát és két és fél tonna finomra vágott fogyasztási dohányt foglaltak le a hatóságok. Ezenkívül száz raklapnyi füstszűrő rúd és cigarettapapír is előkerült, amelyekből további több millió doboz cigarettát lehetett volna előállítani. A három gyanúsítottat különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanújával hallgatták ki, majd a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.