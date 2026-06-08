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Iszonyatos adósság dőlhet a magyar állam nyakába, ha átveszik a hazai óriáscéget: tényleg megéri ez?
A magyar állam komoly pénzügyi kockázatnak tenné ki magát, ha a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) átalakításával próbálna közvetlen irányítást szerezni a 4iG Nyrt.-ben lévő tulajdonrésze felett. Bár a távközlési és informatikai vállalatcsoport legnagyobb befektetője mögött állami források állnak, a tényleges irányítás Jászai Gellért elnök-vezérigazgató kezében összpontosul. Amennyiben az állam átvenné a tulajdonosi jogokat, a tőkepiaci szabályozás értelmében kötelező nyilvános vételi ajánlatot kellene tennie a többi részvényesnek. Ez a jelenlegi tőzsdei környezetben rendkívül magas felár megfizetését, több százmilliárd forintos többletkiadást, valamint a cégcsoport hatalmas adósságállományának átvállalását vonná maga után - írja a Telex.
A 4iG Nyrt. legnagyobb tulajdonosa az IG COM Magántőkealap, amely csaknem 39 százalékos részesedéssel rendelkezik a társaságban. Bár a magántőkealapba eredetileg az állam juttatott jelentős forrásokat, a befektetési jegyek többsége pedig jelenleg az Óbudai Egyetemet fenntartó alapítvány tulajdonában van, a tulajdonosi jogokat nem a KEKVA gyakorolja.
A döntéshozatal teljes egészében Jászai Gellérthez kötődik, a magántőkealapot ugyanis az ő kizárólagos tulajdonában álló Ikon Befektetési Alapkezelő irányítja. Ennek a struktúrának a révén az egyetemi alapítvány fix hozamra ugyan jogosult a befektetése után, a vállalat érdemi döntéseibe azonban nincs beleszólása.
A jogi és pénzügyi nehézségek akkor merülnének fel, ha az állam – például az alapítványi struktúra felszámolásával vagy átalakításával – úgy határozna, hogy közvetlenül a saját nevére veszi a 33 százalékot meghaladó tulajdonrész feletti joggyakorlást. A tőkepiaci törvény szerint egy ilyen lépés érdemi irányításszerzésnek minősülne, ami automatikusan kötelező nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget vonna maga után a többi részvényessel szemben.
Ez a kötelezettség jelenleg rendkívüli anyagi megterhelést jelentene az államnak. A jogszabályok értelmében a vételi ajánlat ára nem lehet alacsonyabb, mint a bejelentést megelőző 180 napos időszak forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára. Mivel a 4iG részvényárfolyama az elmúlt hónapokban jelentősen visszaesett, és a korábbi, 4000 forint feletti szintről 2300 forint környékére süllyedt, a féléves átlagár jóval meghaladja a jelenlegi piaci értéket, és nagyjából 3000 forintnál alakul.
A garantált prémium miatt a többi befektető, köztük a 25 százalékos részesedéssel rendelkező német Rheinmetall is nagy valószínűséggel élne a lehetőséggel, és felajánlaná részvényeit az államnak. Ha mintegy 200 millió darab részvényt kellene megvásárolni ezen a kötelező átlagáron, az önmagában körülbelül 600 milliárd forintos kiadást jelentene a központi költségvetésnek. Ráadásul, amennyiben az állam a tranzakció révén többségi tulajdonossá válna, kénytelen lenne felelősséget vállalni a 4iG-csoport több mint ezermilliárd forintos konszolidált adósságállományáért is.
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Bár a helyzet feloldására elvileg létezhetnek megoldások, például a kivárás, amíg az átlagár igazodik az alacsonyabb árfolyamhoz, vagy a vállalat stratégiai és kritikus infrastrukturális szerepére hivatkozó egyedi jogszabályi intézkedések, a példa jól szemlélteti a rendszer összetettségét. A vagyonkezelő alapítványok működésébe történő bármilyen jövőbeni kormányzati beavatkozás rendkívül alapos előkészítést igényel a váratlan és költséges jogi buktatók elkerülése érdekében.
Nyitókép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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